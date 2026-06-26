Vòng chung kết World Cup 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết khi bước vào ngày thi đấu 28/6. Đây là thời điểm ranh giới giữa kẻ đi tiếp và người về nước trở nên mong manh hơn bao giờ hết với những cuộc đối đầu sinh tử. Hãy cùng phân tích cục diện và soi kèo VCK WC 2026 ngày 28/6/2026 chuẩn xác nhất!

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 28/6/2026

Vòng chung kết World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết. Kể từ thời điểm này, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tấm vé về nước, biến mỗi trận đấu thành một cuộc chiến sinh tử thực sự. Cùng SBOBET nắm ngay một số thông tin cơ bản dưới đây.

Lịch thi đấu

Tâm điểm của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngày 28/6 sẽ hướng về các cuộc đối đầu nảy lửa. Để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào, mời quý độc giả cập nhật chi tiết lịch thi đấu ngay dưới đây.

Thông tin đáng VCK WC 2026 ngày 28/6/2026

Đây là ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng World Cup 2026.

Cục diện 3 bảng đấu cuối cùng (J, K, L) sẽ chính thức được định đoạt.

Xác định trọn vẹn 32 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng loại trực tiếp (Round of 32).

Tổng cộng có 6 trận đấu diễn ra, các trận cùng bảng bắt buộc đá cùng giờ để đảm bảo công bằng.

Toàn bộ các trận đấu diễn ra vào rạng sáng và buổi sáng ngày 28/6 theo giờ Việt Nam (ICT).

Nhà đương kim vô địch Argentina (bảng J) đá trận thủ tục gặp Jordan tại Dallas, Texas.

Đội tuyển Anh (bảng L) đá trận sinh tử gặp Panama tại New Jersey để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Trận đại chiến rực lửa nhất ngày diễn ra ở bảng K giữa Colombia và Bồ Đào Nha tại Miami để tranh ngôi đầu bảng.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 28/6/2026

Loạt trận vòng bang cuối cùng World Cup 2026 ngày 28/6 mở ra cơ hội làm giàu cực lớn cho các nhà đầu tư khi nhà cái bắt đầu đưa ra những tỷ lệ chấp vô cùng cân não. Để giúp anh em vượt qua những cạm bẫy “kèo dụ” và bắt bài chính xác ý đồ của nhà cái. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp nhận định kèo VCK WC 2026 ngày 28/6/2026 từ chuyên gia hàng đầu.

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Soi kèo Croatia vs Ghana 4H ngày 28/6/2026

Soi kèo nhận định Croatia vs Ghana lúc 4H ngày 28/6 thuộc khuôn khổ lượt trận hạ màn bảng L World Cup 2026. Liệu Luka Modric và các đồng đội có thể khẳng định đẳng cấp của nhà cựu Á quân? Hay đội bóng Ghana sẽ tạo nên địa chấn tại sân vận động Philadelphia?

Thông tin chung trận Croatia vs Ghana

Trận: Croatia vs Ghana

Thời gian : 4H ngày 28/6/2026

Sân thi đấu: Lincoln Financial Field, Philadelphia (Mỹ)

Bảng đấu: Bảng L – Lượt 3 World Cup 2026

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama không chỉ là món quà vô giá đánh dấu cột mốc 200 lần khoác áo đội tuyển của huyền thoại Luka Modric. Đây còn mở toang cánh cửa đi tiếp cho Croatia tại World Cup 2026.

Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Zlatko Dalic buộc phải chơi thực dụng sau thảm bại 0-4 trước Anh ở ngày ra quân. Dù để Panama lấn lướt và bắn phá khung thành nhiều hơn (8 cú sút trúng đích so với 6 của Croatia), sự già dơ của “Đội quân cờ ca-rô” đã lên tiếng đúng lúc với khoảnh khắc định đoạt của Ante Budimir trong hiệp hai.

Kết quả này giúp Croatia nắm quyền tự quyết trong tay. Một chiến thắng trước Ghana vào thứ Bảy tới sẽ đảm bảo cho họ vị trí nhì bảng L, thậm chí là ngôi đầu nếu Anh sảy chân trước Panama. Ngược lại, một kết quả hòa là không đủ, bởi họ sẽ kém Ghana về điểm số tổng và thua Anh về thành tích đối đầu.

Cách soi kèo nhà cái Croatia vs Ghana

Cập nhật ngay bảng kèo nhà cái, biến động tỷ lệ chấp, tài xỉu Croatia vs Ghana. Từ đó đưa ra những nhận định từ chuyên gia để chốt mã kèo “vàng” hôm nay.

Ghana thắng 0.75 trái: Ghana dưới sự dẫn dắt chiến thuật thực dụng đang chơi cực kỳ kỷ luật. Họ vừa kiên cường cầm chân tuyển Anh 0-0. Ngược lại, Croatia dù thắng Panama 1-0 nhưng bộc lộ nhiều khoảng trống khi để đối thủ dứt điểm tới 8 lần trúng đích.

Ghana dưới sự dẫn dắt chiến thuật thực dụng đang chơi cực kỳ kỷ luật. Họ vừa kiên cường cầm chân tuyển Anh 0-0. Ngược lại, Croatia dù thắng Panama 1-0 nhưng bộc lộ nhiều khoảng trống khi để đối thủ dứt điểm tới 8 lần trúng đích. Xỉu 2.25 trái: Cả 2 trận đấu vừa qua của Ghana tại World Cup năm nay đều kết thúc với rất ít bàn thắng (thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0). Những thống kê từ https://198.252.107.223/ cho thấy hệ thống phòng ngự của họ cực kỳ vững chắc.

Cả 2 trận đấu vừa qua của Ghana tại World Cup năm nay đều kết thúc với rất ít bàn thắng (thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0). Những thống kê từ https://198.252.107.223/ cho thấy hệ thống phòng ngự của họ cực kỳ vững chắc. Tài thẻ phạt: Đây là trận cầu sinh tử trực tiếp tranh vé knock-out. Sự quyết liệt, các tiểu xảo hay những tình huống phạm lỗi chiến thuật chắc chắn sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc.

Dự đoán tỷ số Croatia vs Ghana

Ghana có thể áp dung chiến thuật tượng tự nhưng khi chiến đấu với Anh. Mặc dù có thể gặp áp lực trước đội Croatia luôn muốn chơi tấn công mạnh mẽ để giành điểm tối đa.

Với việc Black Stars đang thiếu hiệu quả trong khâu tấn công cho đến nay, nếu Croatia tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự của họ. Chuyên gia tin rằng thầy trò Dalic sẽ vượt qua đội bóng của Queiroz trên bảng xếp hạng và giành vé vào vòng 32 đội.

Croatia 1 – 0 Ghana

Soi kèo Colombia vs Bồ Đào Nha 6H30 ngày 28/6/2026

Đọc ngay bài viết phân tích chuyên sâu và soi kèo tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha 06h30 ngày 28/6/2026. Hiện nay BĐN đang rất cần một chiến thắng để đi vào vòng trong. Ngược lại Colombia đã nắm chắc suất vào vòng 32 đội.

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Thông tin chung trận Colombia vs Bồ Đào Nha

Trận : Colombia vs Bồ Đào Nha

Thời gian : 6H30 ngày 28/6/2026

Sân thi đấu : Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Mỹ)

Giải đấu: Bảng K, lượt 3 World Cup 2026.

Colombia đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại World Cup năm nay. Họ mở màn bảng K bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Uzbekistan. Sau đó đội bóng tiếp tục hạ gục CHDC Congo với tỷ số sát nút 1-0 ở lượt trận thứ hai.

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, đoàn quân của HLV Néstor Lorenzo đã chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội. Giờ đây, Los Cafeteros chỉ cần thêm 1 trận hòa trước Bồ Đào Nha là chắc chắn giành ngôi nhất bảng. Vị trí đầu bảng sẽ giúp họ chạm trán một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất từ các bảng D, E, I, J hoặc L ở vòng loại trực tiếp. Ngược lại, nếu để thua Bồ Đào Nha tại sân Hard Rock, Colombia sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng và phải đối đầu với đội nhì bảng L ở vòng sau.

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha vừa kịp lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan. Trận đấu này chứng kiến cú đúp đẳng cấp của Cristiano Ronaldo, đập tan mọi hoài nghi về phong độ của anh trước đó. Hai bàn thắng này cũng giúp siêu sao mang áo số 7 nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên con số 975. Hiện tại, đội bóng của HLV Roberto Martinez đang đứng nhì bảng K với 4 điểm.

Cách soi kèo nhà cái Colombia vs Bồ Đào Nha

Cập nhật đầy đủ tỷ lệ chấp, kèo tài xỉu hiệp 1, cả trận Colombia vs BĐN chi tiết. Từ đó giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chuẩn xác nhất trong ngày hạ màn vòng bảng VCK World Cup 2026.

Colombia -0.25 trái: Colombia dưới thời HLV Néstor Lorenzo đang sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng. Họ sở hữu những mũi khoan đột biến cao như Luis Díaz. Trái lại, Bồ Đào Nha dù sở hữu hỏa lực mạnh (vừa ghi 5 bàn trận trước) nhưng thường gặp khó khi đối đầu với các khối phòng ngự rát và quái của các đội bóng Nam Mỹ. Vì Colombia chỉ cần hòa, họ hoàn toàn có thể chủ động chơi nhường thế trận.

Colombia dưới thời HLV Néstor Lorenzo đang sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng. Họ sở hữu những mũi khoan đột biến cao như Luis Díaz. Trái lại, Bồ Đào Nha dù sở hữu hỏa lực mạnh (vừa ghi 5 bàn trận trước) nhưng thường gặp khó khi đối đầu với các khối phòng ngự rát và quái của các đội bóng Nam Mỹ. Vì Colombia chỉ cần hòa, họ hoàn toàn có thể chủ động chơi nhường thế trận. Xỉu 2.25 trái: Dù Bồ Đào Nha có xu hướng chơi tấn công áp đặt, tính chất của một trận đấu phân định ngôi thứ vòng bảng World Cup sẽ buộc cả hai chiến lược gia phải toan tính cẩn trọng. Colombia không dại gì dâng cao đôi công, họ sẽ chủ động chơi chậm để kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co ở khu vực trung tuyến.

Dù Bồ Đào Nha có xu hướng chơi tấn công áp đặt, tính chất của một trận đấu phân định ngôi thứ vòng bảng World Cup sẽ buộc cả hai chiến lược gia phải toan tính cẩn trọng. Colombia không dại gì dâng cao đôi công, họ sẽ chủ động chơi chậm để kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co ở khu vực trung tuyến. Tài thẻ phạt: Sự kịch tính của bóng đá Nam Mỹ kết hợp với dàn sao đầy cá tính bên phía Bồ Đào Nha hứa hẹn một trận cầu không thiếu những pha va chạm nảy lửa. Các tiền vệ đánh chặn của Colombia như Jefferson Lerma sẽ phải liên tục phạm lỗi chiến thuật từ xa để ngăn chặn các máy chạy của Selecao châu Âu.

Dự đoán tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha

Đây là trận đấu mang đến nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha trước Colombia mạnh mẽ. Chuyên gia dự đoán khả năng cao hai đội bóng chia điểm buộc Bồ Đào Nha phải chấp nhận vị trí thứ hai trong bảng đấu, điều này có thể khiến họ phải đối đầu với Ghana ở vòng 32 đội của giải đấu.

Colombia 1 – 1 Bồ Đào Nha

Soi kèo Jordan vs Argentina 9H ngày 28/6/2026

Soi kèo trận Jordan vs Argentina 9h ngày 28/6/2026 chuẩn xác nhất. Trong khi Argentina đã sớm giành vé đi tiếp với sức mạnh tuyệt đối. Thì đội bóng Jordan bước vào trận đấu lịch sử này với tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Hãy cùng các chuyên gia phân tích phong độ của hai đội bóng.

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Thông tin chung trận Jordan vs Argentina

Trận: Jordan vs Argentina

Thời gian: 9H ngày 28/6/2026

Sân thi đấu: Levi’s Stadium (Santa Clara, Mỹ).

Giải đấu: Bảng J World Cup 2026.

Lại một trận đấu nữa của Argentina, lại một chiến thắng quen thuộc và lại là một màn trình diễn đỉnh cao mang thương hiệu Lionel Messi. Siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng tiếp tục khẳng định vị thế cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại khi lập một cú đúp siêu hạng trong chiến thắng 2-0 trước Áo vào thứ Hai vừa qua. Kết quả này không chỉ giúp Albiceleste sớm giành vé vào vòng 32 đội mà còn xây chắc ngôi đầu bảng J.

Dù bất ngờ bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, Messi đã chuộc lỗi hoàn hảo bằng một bàn mở tỷ số đẳng cấp. Cú đúp này giúp El Pulga chính thức vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Jordan đã chính thức bị loại sau hai thất bại liên tiếp tại bảng J. Họ thua Áo 1-3 và thua Algeria 1-2. Trong cuộc đối đầu với Algeria cuối tuần trước, đoàn quân của HLV Jamal Sellami thậm chí đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Nizar Al-Rashdan và bảo toàn lợi thế cho đến tận phút 65. Tuy nhiên, sự già rơ của đại diện châu Phi ở những phút cuối trận đã lật ngược thế cờ, tước đi cơ hội giành điểm số lịch sử đầu tiên của biệt danh “Al-Nashama” tại sân chơi thế giới.

Cách soi kèo nhà cái Jordan vs Argentina

Đón xem phân tích chi tiết biến động tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và tài xỉu Jordan vs Argentina từ các chuyên gia hàng đầu. Nhận định phong độ cảu hai đội giúp các nhà đầu tư đưa ra lựa chọn chuẩn xác nhất trước giờ bóng lăn.

Jordan -2 trái: Tỷ lệ chấp 2 hòa phản ánh khoảng cách mênh mông về trình độ giữa hai nền bóng đá. Argentina sở hữu các ngôi sao tấn công hàng đầu như Lautaro Martínez, Julián Álvarez và đặc biệt là thủ lĩnh Lionel Messi. Tuy nhiên vì đã nắm chắc xuất vào vòng trong nên khả năng cao Argentina sẽ chơi giữ sức.

Tỷ lệ chấp 2 hòa phản ánh khoảng cách mênh mông về trình độ giữa hai nền bóng đá. Argentina sở hữu các ngôi sao tấn công hàng đầu như Lautaro Martínez, Julián Álvarez và đặc biệt là thủ lĩnh Lionel Messi. Tuy nhiên vì đã nắm chắc xuất vào vòng trong nên khả năng cao Argentina sẽ chơi giữ sức. Xỉu 3 trá i: Hàng thủ Argentina vận hành vô cùng chắc chắn dưới sự chỉ huy của Cristian Romero và Lisandro Martínez, kết hợp với sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martínez (vừa giữ sạch lưới trước tuyển Áo). Khả năng Jordan ghi được bàn thắng vào lưới Argentina là cực thấp.

i: Hàng thủ Argentina vận hành vô cùng chắc chắn dưới sự chỉ huy của Cristian Romero và Lisandro Martínez, kết hợp với sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martínez (vừa giữ sạch lưới trước tuyển Áo). Khả năng Jordan ghi được bàn thắng vào lưới Argentina là cực thấp. Tài thẻ phạt: Jordan buộc phải chơi áp sát và không ngần ngại va chạm dũng mãnh để hạn chế tầm hoạt động của các vũ công Tango giàu kỹ thuật. Trong trận đấu trước gặp Áo, lối chơi kỹ thuật của Argentina cũng khiến đối phương phải nhận 2 thẻ vàng (Posch và Laimer). Bản thân các cầu thủ Argentina đá pressing tầm cao cũng dính 2 thẻ (Medina và Paredes).

Dự đoán tỷ số Jordan vs Argentina

Mặc dù đội bóng Jordan sẽ cố gắng khơi dậy tinh thần của những “kẻ lật đổ gã khổng lồ” AFC trong quá khứ. Thế nhưng sự chênh lệch đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu hàng đầu giữa hai đội sẽ giúp Argentina dễ dàng giành chiến thắng.

Jordan 0 – 1 Argentina

Giữa những biến số khó lường, việc chọn kèo VCK WC 2026 ngày 28/6/2026 hợp lý đòi hỏi sự tỉnh táo và quyết đoán. Chúc các anh em có một ngày tiếp lửa bóng đá rực rỡ, đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và thu về quả ngọt cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh!