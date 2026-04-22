Snackes and Ladders Sbobet hay Rắn và Thang là trò chơi hấp dẫn với sự kết hợp với xúc xắc và trò chơi Ludo. Với luật chơi đơn giản, thú vị sẽ mang tới những giây phút thư giãn, đấu trí hấp dẫn cho người chơi dành chiến thắng. Cùng tìm hiểu cách chơi Snackes and Ladders Sbobet cũng như chiến thuật chơi hiệu quả dành cho người mới ngay dưới đây.

Đôi nét về Snackes and Ladders

Trò chơi Snackes and Ladders bao gồm Rắn và Thang, 2 viên xúc xắc. Đây là trò chơi tương tự game cờ cá ngựa ở Việt Nam nhưng có một chút thay đổi về cách chơi. Đây là một phiên bản tuyệt vời thân thiện với mọi đối tượng, đặc biệt trò chơi này rất phổ biến tại nước Mỹ.

Chơi Rắn và Thang trực tuyến hay có tên gọi khác là Snackes and Ladders trong trình duyệt web hoặc app Sbobet. Trò chơi cờ cổ điển rất được yêu thích này miễn phí hoặc chơi mất tiền.

Ngày phát hành: 3/2018

3/2018 Hỗ trợ truy cập: Máy tính & di động

Máy tính & di động Điều khiển: Bằng chuột, click để tung xúc xắc

Bằng chuột, click để tung xúc xắc Chủ đề: Vui nhộn, trò chơi giải trí may rủi có thể chơi nhiều người

Các mức cược

Tối thiểu: 1.00

Cược tối đa: 100.00

Số lượt chơi

Có tổng cộng 5 lượt chơi cho người chơi tung xúc xắc. Nếu kết thúc 5 lượt bạn nằm trúng ô thắng thì sẽ nhận được tiền thưởng & ngược lại

Luật chơi Snackes and Ladders

Snakes and Ladders là một trò chơi cờ dựa trên cơ hội có 100 ô vuông. Người chơi phải đạt đến đỉnh cao trong khi có kết quả của mỗi lần tung xúc xắc. Cụ thể:

Mỗi người chơi đặt bộ đếm & viên xúc xắc Bạn sẽ sử dụng con chuột để tung xúc xắc (có 5 lượt tung). Di chuyển bộ đếm của bạn về phía trước số lượng không gian hiển thị trên con xúc xắc. Nếu bộ đếm của bạn tiếp đất ở dưới cùng của thang, bạn có thể di chuyển lên trên cùng của thang. Nếu bộ đếm của bạn đáp xuống đầu một con rắn, bạn phải trượt xuống dưới cùng của con rắn. Người chơi đầu tiên đến được ô có cấp số nhân được x tiền thưởng lên.

3 Bước đặt cược Snackes and Ladders Sbobet

Để tham gia trò chơi Rắn và Thang, các bạn có thể thực hiện các bước hướng dẫn đơn giản ngay sâu đây:

Bước 1: Vào game

Đầu tiên, anh em cần truy cập vào game bằng cách:

Đăng nhập tài khoản Sbobet => nếu chưa có tài khoản có thể tạo tài khoản ngay cho mình

Chọn mục Trò chơi => Chọn Thể Loại “Bắn cá & Aredan ” => Bấm vào game “Snackes and Ladders” => Chọn mức muốn tham gia

Bước 2: Đặt cược

Rắn và Thang một tựa game giải trí đã rất quen thuộc với rất nhiều người trên khắp thế giới. Đến với game Rắn và Thang này các bạn sẽ được chơi một tựa game hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần xúc xắc để biết được số lượt đi của mình và nếu về đích đầu tiên bạn sẽ là người dành chiến thắng.

Trên đường đi bạn sẽ gặp phải ô số có những chiếc thang nó sẽ giúp bạn đến đích nhanh hơn nhưng ngược lại nếu gặp phải những ô số có Rắn bạn sẽ phải lùi lại. Nào hãy cùng tham gia game Rắn và Thang ngay và luôn để khám phá những điều thú vị trong game.

Bước 3: Trả thưởng

Người chơi khi kết thúc 5 lượt chơi, người chơi sẽ nhận được tiền trả thưởng nếu như lắc đủ xúc xắc trúng ô thưởng trên bàn cược.

Bảng trả thưởng

Cụ thể hệ thống tính thưởng theo bảng thanh toán dưới đây:

Giải thích về các tính năng tại Snackes and Ladders

Bên cạnh các mức thưởng hấp dẫn tại Snackes and Ladders, các bạn có thể tham khảo & biết thêm một số tính năng hay trong trò chơi mới này:

Multiplier +1

Đây là tính năng bậc thang. Khi gieo xuống vị trí đầu thang sẽ được đầy lên đầu thang và tăng cơ hội dành chiến thắng.

Multiplier -1

Khi gieo đúng biểu tượng đầu con rắn, người chơi sẽ bị đầy xuống vị trí đuôi con rắn và mất lợi thế trong những lượt lắc tiếp theo.

Hệ số nhân

Trên bảng cược sẽ có những ô số đánh dấu cấp số nhân cho người chơi được nhận thêm lượt tung đồng xúc xắc

Tự động chơi

Hệ thống sẽ tự động tung đồng xúc sắc trong 5 lần và người chơi sẽ được trả thưởng nếu như may mắn dành chiến thắng. Còn nếu như không may mắn, tiền cược ban đầu sẽ bị mất.

Chiến thuật chơi Snackes and Ladders

Khi tham gia chơi Rắn và Thang, các bạn có thể học hỏi một số bí kíp sau đây để tăng cơ hội dành chiến thắng.

Hãy nắm luật chơi kỹ lưỡng khi tham gia cá cược

Nên thử tính năng “chơi cho vui” hay chơi thử trước khi chơi thật

hay chơi thử trước khi chơi thật Đây là trò chơi ngẫu nhiên, có tính may rủi nên người chơi không nên đặt quá nhiều tiền cho một lượt chơi.

Snackes and Ladders Sbobet là trò chơi casino hấp dẫn và dễ chơi. Không chỉ có luật chơi dễ tham gia mà còn tỷ lệ thưởng cao dành cho thành viên. Nếu như bạn muốn trải nghiệm, hãy tạo tài khoản và truy cập trò chơi để thử sức cùng game mới lạ này chỉ có tại Sbobet.