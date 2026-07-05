Soi kèo Argentina vs Ai Cập lúc 23h00 ngày 7/7/2026 tại vòng 1/8 World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch Argentina với sức mạnh vượt trội từ vòng bảng sẽ đối đầu với lối chơi đầy thực dụng và kiên cường của Ai Cập. Liệu có bất ngờ nào xảy ra ở vòng knock-out này? Cùng các SBOBET link mới nhất phân tích trận đấu hấp dẫn này ngay tại đây!

Trận đấu : Argentina vs Ai Cập

Thời gian: 23Hngày 7/7/2026

Lượt trận: vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Argentina vs Ai Cập mới nhất ra sao?

Để giúp anh em xuống tiền mạnh tay, hãy cùng điểm qua bảng tỷ lệ kèo trận Argentina vs Ai Cập tại SBOBET. Liệu mức chấp sâu mà nhà cái đưa ra cho Messi và các đồng đội có thực sự an toàn trước lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu của Ai Cập? Chi tiết biến động tỷ lệ và lời khuyên từ chuyên gia sẽ có ngay dưới đây!

Kèo châu á Argentina vs Ai Cập

Argentina vẫn được đánh giá vượt trội so với Ai Cập nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Đại diện Nam Mỹ đã thắng 4 trận liên tiếp tại World Cup 2026, ghi 11 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. Trong khi đó đại diện châu Phi chỉ thắng Australia sau loạt luân lưu dù tạo ra 14 pha dứt điểm và ghi đúng 1 bàn trong 120 phút thi đấu. Trước đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Argentina, hàng thủ Ai Cập sẽ chịu sức ép rất lớn.

=> Chọn: Argentina 1.5

Kèo tài xỉu Argentina vs Ai Cập

Những trận đấu của Argentina tại World Cup 2026 thường diễn ra với thế trận cởi mở. Đội bóng của Lionel Scaloni đã ghi 11 bàn sau 4 trận, đạt trung bình 2,75 bàn mỗi trận. Ở phía đối diện, Ai Cập đã ghi bàn trong 3/4 trận gần nhất và nhiều khả năng sẽ có cơ hội tìm kiếm bàn danh dự nếu Argentina dâng cao đội hình.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Argentina vs Ai Cập

Chuyên gia đánh giá Argentina sẽ là đội làm chủ thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội và khả năng kiểm soát bóng tốt. Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù vậy, Ai Cập không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với lối chơi kỷ luật và khả năng phản công nhanh, đại diện châu Phi vẫn có cơ hội tìm được bàn danh dự.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Argentina được dự đoán sẽ giành chiến thắng thuyết phục với kết quả 7M là 3-1. Từ đó cũng giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 3 (Chọn cửa Argentina)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Argentina vs Ai Cập

Argentina sẽ bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ở trận đấu đó, đại diện Nam Mỹ kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 22 cú sút, trong đó có 10 lần đưa bóng đi trúng đích. Lionel Messi mở tỷ số ở phút 29 trước khi Lisandro Martínez ghi bàn quyết định ở phút 92 để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Phía Cape Verde tạo ra không ít khó khăn với 16 cú sút và 5 lần dứt điểm trúng đích. Deroy Duarte và Sidny Lopes Cabral lần lượt lập công. Trong khi bàn phản lưới nhà của Borges khiến trận đấu diễn ra đầy kịch tính trước khi Argentina giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, Ai Cập cũng trải qua một trận đấu đầy cảm xúc khi hòa Australia 1-1 sau 120 phút trước khi thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Đại diện châu Phi cầm bóng 58%, thực hiện 14 pha dứt điểm với 4 cú sút trúng mục tiêu. Emam Ashour đưa Ai Cập vượt lên từ sớm ở phút 13, nhưng bàn phản lưới nhà của Mohamed Hany ở phút 55 giúp Australia gỡ hòa. Dù chỉ phải đối mặt với một cú sút trúng đích trong cả trận, Ai Cập vẫn cần tới loạt sút luân lưu để giành quyền góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Argentina vs Ai Cập trong 5 trận gần nhất cho thấy Fulham thắng 2 trận, hòa 1 và thua 2 trận trước MU. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 60%, nổ tài 20%.

Đội hình ra sân

ĐT Argentina (4-3-1-2): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister.

Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister. ĐT Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy.

Tình hình chấn thương

Argentina : Lực lượng tốt nhất.

: Lực lượng tốt nhất. Ai Cập: Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem bỏ ngỏ vì chấn thương

Màn so tài giữa Argentina vs Ai Cập tại vòng 16 đội World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Hy vọng bài viết nhận định Argentina vs Ai Cập sẽ giúp anh em đưa ra những lựa chọn đầu tư chính xác nhất. Hãy tiếp tục đồng hành cùng website để cập nhật nhanh tỷ lệ kèo và kết quả World Cup 2026 hôm nay!