Tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 7H ngày 7/7/2026 là màn thư hùng rực lửa giữa Mỹ vs Bỉ tại Lumen Field. Với dàn siêu sao thượng hạng và phong độ hủy diệt của cả hai. Bảng kèo Mỹ vs Bỉ tại sbobet đang biến động cực gắt với mức Odds siêu hấp dẫn. Liệu ĐT Mỹ sẽ tận dụng lợi thế sân nhà hay Qủy Đỏ Châu Âu sẽ ca khúc khải hoàn?

Trận đấu : Mỹ vs Bỉ

Thời gian: 7H ngày 7/7/2026

Lượt trận: vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: Lumen Field, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Mỹ vs Bỉ mới nhất ra sao?

Anh em dựa vào bảng kèo trận Mỹ vs Bỉ từ Sbobet dưới đây mà đưa ra kết quả chính xác. Người chơi sẽ biết được tỷ lệ kèo chấp, cược tài xỉu chính xác từ các chuyên gia bóng đá.

Kèo châu á Mỹ vs Bỉ

Mỹ vs Bỉ được đánh giá khá cân bằng trước màn so tài ở vòng 16 đội. Hàng thủ với Matt Freese, Chris Richards và Tim Ream cho thấy sự chắc chắn khi giữ sạch lưới. Trong khi đó, Bỉ vừa giành chiến thắng, nhưng cũng bộc lộ những vấn đề nơi hàng phòng ngự khi họ để thủng lưới hai bàn và phải tiêu tốn rất nhiều thể lực. Với kèo đồng banh, Mỹ là lựa chọn đáng cân nhắc.

=> Chọn: Mỹ đồng banh

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Kèo tài xỉu Mỹ vs Bỉ

Mốc tài xỉu 2.75 bàn phản ánh kỳ vọng về một trận đấu có thế trận chặt chẽ. Mỹ mới chỉ để lọt lưới rất ít ở giải đấu này và luôn ưu tiên sự an toàn khi gặp các đối thủ mạnh. Ngược lại, Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Romelu Lukaku hay Youri Tielemans, nhưng sau trận đấu kéo dài 120 phút, họ nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng hơn. Khả năng hai đội tạo ra cơn mưa bàn thắng không được đánh giá cao.

=> Chọn: Xỉu 2.5/3 trái

Dự đoán trước trận Mỹ vs Bỉ

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Mỹ và Bỉ được nhận định bđ đánh giá khá cân bằng trước cuộc đối đầu này. Cả hai đều sở hữu những điểm mạnh riêng và đều cho thấy bản lĩnh ở vòng 32 đội, vì vậy khoảng cách giữa hai đội là không lớn. Nếu không bên nào tận dụng tốt cơ hội của mình, kịch bản hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 1 (Chọn cửa hòa, Bỉ thắng sút luân lưu)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Mỹ vs Bỉ

Đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2026 sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Qua đó có lần đầu tiên vượt qua một trận đấu loại trực tiếp ở World Cup sau 24 năm.

Trước Bosnia, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino nhập cuộc chủ động và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng trong hiệp một. Folarin Balogun tận dụng cơ hội nguy hiểm đầu tiên để mở tỷ số ở phút 45. Đồng thời nâng thành tích cá nhân lên 3 bàn thắng tại World Cup 2026, trở thành chân sút số một của tuyển Mỹ tính đến thời điểm này.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên khó khăn hơn với đại diện CONCACAF khi Balogun phải nhận thẻ đỏ sau khi VAR xác định anh phạm lỗi giẫm vào mắt cá đối phương ở phút 64. Chơi thiếu người trong hơn 25 phút cuối trận, Mỹ buộc phải lùi sâu bảo vệ lợi thế.

Trong khi đó, Bỉ giành vé vào vòng 16 đội theo kịch bản đầy cảm xúc khi đánh bại Senegal 3-2 sau hiệp phụ. Bị dẫn 0-2 đến những phút cuối, “Quỷ đỏ” vùng lên mạnh mẽ với bàn rút ngắn của Romelu Lukaku ở phút 86 trước khi Youri Tielemans gỡ hòa chỉ ba phút sau đó.

Bước vào hiệp phụ, Bỉ tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp bằng quả phạt đền ở những giây cuối cùng. Tielemans thực hiện thành công ở phút 125, ghi bàn thắng muộn nhất lịch sử các kỳ World Cup và giúp Bỉ trở thành đội thứ hai trong lịch sử giải đấu lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Mỹ vs Bỉ trong 5 trận gần nhất cho thấy Mỹ toàn thua 3 trận trước Bỉ. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 0%, nổ tài 100%.

Đội hình ra sân

ĐT Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Weah; Dest, Pulisic, Tillman.

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Weah; Dest, Pulisic, Tillman. ĐT Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lukaku, Saelemaekers, Vanaken, De Bruyne; Trossard.

Tình hình chấn thương

Mỹ: Cristian Roldan, Mark McKenzie chấn thương; Balogun bị treo giò.

Cristian Roldan, Mark McKenzie chấn thương; Balogun bị treo giò. Bỉ: Zeno Debast chấn thương.

Trận cầu “tử chiến” giữa Mỹ vs Bỉ hứa hẹn sẽ bùng nổ bàn thắng nhưng cũng đầy cạm bẫy cho các nhà đầu tư. Hy vọng những phân tích sắc bén từ https://198.252.107.223/ giúp anh em tìm ra lựa chọn tối ưu để xuống tiền. Đừng bỏ lỡ cơ hội thắng lớn, hãy cập nhật đội hình ra sân và chốt kèo rung phút chót để về bờ rực rỡ đêm nay!