Dragon Fishing Sbobet là trò chơi bắn cá thuần Châu Á. Anh em sẽ bước vào thế giới đại dương đầy màu sắc. Bài viết dưới đây sẽ giúp ngư thủ nắm được cách chơi, luật cá cược và tỷ lệ thắng trong game.

Hướng dẫn cách chơi game Dragon Fishing tại Sbobet

Tương tự như nhiều trò chơi bắn cá khác trên thị trường, dragon fishing là một siêu phẩm đến từ nhà phát hành JDB. Hiện nay game này đang có mặt tại nhà cái Sbobet và thu hút nhiều người tham gia.

Điểm nổi bật của trò chơi này chính là giao diện đậm chất Á Đông. Mang đến những hình ảnh quen thuộc của văn hóa châu Á, như các loại Rồng, tiên cá Trung Hoa và súng đại bác Rồng. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và thiết kế hiện đại tạo nên trải nghiệm bắn cá độc đáo và cuốn hút.

Quy định trò chơi

Cách chơi của trò chơi dragon fishing tương tự như nhiều tựa game bắn cá khác tại nhà cái Sbobet. Tuy nhiên, trò chơi này được tích hợp thêm nhiều tính năng hỗ trợ. Như vậy sẽ giúp việc săn bắt các sinh vật biển trở nên dễ dàng và hấp dẫn hơn.

Khi bắt đầu, người chơi sẽ chọn phòng phù hợp với khả năng của mình. Sau đó, hệ thống sẽ cấp cho bạn một khẩu đại bác để tham gia săn thưởng. Người chơi có thể điều chỉnh giá trị đạn bằng các nút cộng hoặc trừ.

Mỗi sinh vật biển trong game đều có hệ số trả thưởng khác nhau. Càng săn được nhiều, số tiền thưởng nhận được càng lớn. Đặc biệt, trò chơi dragon fishing Sbobet còn hỗ trợ tính năng Aim (nhắm mục tiêu) và Auto (bắn tự động). Anh em có thể định vị và tấn công liên tục một cách hiệu quả.

Chọn phòng chơi

Nhằm việc phân cấp độ cho anh em khi chơi bắn cá dragon fishing Sbobet. Hệ thống đã chia ra 3 cấp độ, mỗi cấp sẽ có giới hạn cược và trình độ riêng.

Newbie Area (0.3 đến 30 xu)

Expect Area (3 đến 300 xu)

Dragon King (30 đến 300 xu)

Cách bước tham gia

Anh em thực hiện theo các bước dưới đây để tham gia bắn cá dragon fishing tại nhà cái Sbobet:

Đầu tiên hãy nhấn vào đường link Sbobet, sau đó đăng ký tham gia. Nếu người chơi đã có tài khoản hãy nhấn vào mục “Bạn đã có tài khoản”. Tiếp theo để đủ điều kiện tham gia cá cược anh em hãy nạp tiền vào nhà cái. Trở lại giao diện chính, anh em chọn mục “Trò chơi” tìm kiếm game “Dragon Fishing” và chọn phòng cược. Cuối cùng bet thủ chọn cấp độ súng và chính thức hành trình săn thưởng ở đại dương.

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Bảng trả thưởng

Sau đây là bảng thông tin về tỷ lệ trả thưởng từng sinh vật trong game dragon fishing.

Chức năng đặc biệt trong Dragon Fishing tại Sbobet

Ngoài cách chơi đơn giản và cung cấp nhiều sinh vật có tỷ lệ thưởng cao thì trong game còn có chức năng hỗ trợ. Những tính năng đặc biệt dragon fishing Sbobet sẽ giúp tăng tiền thưởng.

Frost Cannon

Khi Frost Cannon được kích hoạt, vũ khí này sẽ chuyển sang chế độ đặc biệt. Từ đó tăng mức tiền thưởng lên gấp 3 lần. Đồng thời, khẩu pháo này còn nâng cao tỷ lệ bắt giữ và làm chậm mục tiêu, giúp dễ dàng săn cá hơn.

Tuy nhiên, mỗi phát bắn từ Frost Cannon sẽ tiêu tốn gấp 6 lần tiền cược. Đặc biệt, dòng pháo này không thể bắt được các loài cá có hệ số từ x2 đến x6. Vì vậy người chơi cần cân nhắc chiến thuật sử dụng hợp lý để tăng lợi nhuận.

Super Frost Cannon

Khi Super Frost Cannon được kích hoạt, vũ khí này sẽ chuyển sang chế độ tối thượng, mang đến cơ hội giành phần thưởng khổng lồ với giá trị thắng gấp 3, 7 hoặc 10 lần. Đồng thời, khẩu pháo này giúp làm chậm mục tiêu và tăng tỷ lệ bắt giữ các sinh vật biển hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, mỗi phát bắn từ Super Frost Cannon sẽ tiêu tốn gấp 15 lần tiền cược. Đặc biệt, pháo này không thể hạ gục các loài cá có hệ số từ x2 đến x6, do đó người chơi cần sử dụng một cách chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận.

Dragon Bazooka

Vũ khí Dragon Bazooka sẽ trôi dạt trong lòng đại dương. Người chơi cần sử dụng đại bác để săn đón nó.

Khi hạ gục vũ khí này sẽ nhận được giá trị thưởng gấp 10 lần và 30 viên đạn miễn phí.

Nếu kết hợp Frost Cannon để bắn hạ vũ khí này, người chơi sẽ nhận được 40 viên đạn miễn phí.

Ngoài ra nếu kết hợp với Super Frost Cannon, khi bắt được Dragon Bazooka, người chơi sẽ nhận được 60 viên đạn miễn phí.

Fortune Roulette

Trong trò chơi dragon fishing nếu săn được cua vòng quay sẽ kích hoạt vòng quay may mắn với giá trị thưởng ngẫu nhiên có thể lên đến x20 đến x4500. Khi kim dừng lại ở mức điểm thưởng nào, số tiền thưởng tương ứng sẽ được cập nhật trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Mức thưởng ban đầu của vòng quay may mắn sẽ dao động từ x20 đến x100.

Fortune Roulette Upgrade

Khi người chơi sở hữu vòng quay may mắn và kim quay dừng lại ở vị trí các thỏi vàng. Hệ thống sẽ kích hoạt tính năng nâng cấp vòng quay, làm tăng giá trị điểm số trên vòng quay.

Rich Dragon King

Rich Dragon King hay còn gọi là Rồng Tiền Tài, đây là sinh vật rất đặc biệt trong trò chơi. Khi Rich Dragon King xuất hiện, người chơi cần tập trung săn đón để có cơ hội nhận được thưởng may mắn. Đây là sinh vật có giá trị cao nhất trong game, mang đến tiền thưởng từ x100 đến x500.

Kinh nghiệm chơi game Dragon Fishing nhận thưởng

Song song với những thông tin được chúng tôi cung cấp trên đây thì anh em cũng cần tham khảo một số mẹo cược. Dưới đây là tip bắn cá Dragon Fishing giúp anh em tăng khả năng chiến thắng.

Chọn vũ khí phù hợp cho từng sinh vật: Anh em hãy tham khảo kho vũ khí và chọn pháo phù hợp. Tận dụng sức mạnh và đạn bổ sung của bazooka cấp cao hơn để tăng tỷ lệ chiến thắng.

Anh em hãy tham khảo kho vũ khí và chọn pháo phù hợp. Tận dụng sức mạnh và đạn bổ sung của bazooka cấp cao hơn để tăng tỷ lệ chiến thắng. Tận dụng các công cụ hỗ trợ: Trong game này có hai công cụ là Aim và Auto. Nếu tận dụng tốt hai chức năng này sẽ giúp tăng cơ hội săn boss.

Trong game này có hai công cụ là Aim và Auto. Nếu tận dụng tốt hai chức năng này sẽ giúp tăng cơ hội săn boss. Không nên bắn nhiều đạn trong thời gian đầu: Đa phần những boss lớn thường tập về cuối. Vì vậy anh em không nên bắn quá nhiều đạn vào lúc đầu thay vào đó là tích trữ và chờ thời cơ.

Đa phần những boss lớn thường tập về cuối. Vì vậy anh em không nên bắn quá nhiều đạn vào lúc đầu thay vào đó là tích trữ và chờ thời cơ. Bắn vào góc màn hình: Trường hợp có quá nhiều cá bơi trước nòng súng. Anh em hãy thực hiện bắn vào các cạnh màn hình và khiến đạn dội lại vào cá.

Hy vọng những thông tin về game Dragon Fishing Sbobet giúp người chơi hiểu hơn về bắn cá đổi thưởng. Với kiểu thiết kế đậm nét châu á, anh em đừng bỏ qua tựa game nổi tiếng này.