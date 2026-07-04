Trong trận cầu lần này đội bóng Mexico sẽ đối đầu với Anh trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026 . Vậy lần thi đấu lần này đội bóng nào dành được chiến thắng cho mình? Cùng chúng tôi soi kèo tỷ số Mexico vs Anh 7H ngày 6/7/2026 vòng 1/8 WC chi tiết nhất dưới đây.

Trận đấu : Mexico vs Anh

Thời gian: 7H ngày 6/7/2026

Lượt trận: vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: Azteca (tên mới: Estadio Banorte, Mexico)

Chuyên gia bắt kèo Mexico vs Anh mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Mexico vs Anh tối nay diễn ra tại vòng 1/8 WC 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Mexico vs Anh chính xác nhất.

Kèo châu á Mexico vs Anh

Phong độ của Mexico cũng đang rất ấn tượng. Họ thắng liên tiếp bốn trận tại World Cup 2026 mà chưa để thủng lưới. Đồng thời nâng chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên sáu trận và bất bại 12 trận liên tiếp kể từ thất bại trong trận giao hữu với Paraguay vào cuối tháng 11. Trong khi đó đội tuyển Anh thi đấu chưa thật sự thuyết phục. Trước đó Tam Sư phải sau 30 phút thi đấu mới vượt qua CHDC Congo.

=> Chọn: Mexico 0/0.5 trái

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Kèo tài xỉu Mexico vs Anh

Lợi thế sân nhà tiếp tục là điểm tựa lớn của El Tri. Chính vì vậy đội bóng này sẽ không để ĐT Anh ghi được bàn thắng. Quan trọng nhất là họ từ đầu mùa giải đến nay vẫn chưa để thủng lưới lần nào. SK bóng đá đưa ra kết quả nổ tài ở trận Mexico vs Anh là không khả thi.

=> Chọn: Xỉu 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Mexico vs Anh

Kết quả vào trận đấu thứ 2 phụ thuộc nhiều vào việc Anh thi đấu trước hay sau thời gian nghỉ bù trong phần lớn trận đấu. Ông HLV Tuchel thừa nhận các cầu thủ của ông sẽ gặp “bất lợi rất lớn” do độ cao 7.220 feet so với mực nước biển. Thế nhưng các cầu thủ dự bị vẫn có thể tạo được sự khác biết một lần nữa. Đội bóng vượt qua 120 phút và ghi dấu ấn từ chấm phạt đền để giành quyền vào vòng tiếp theo gặp Brazil hoặc Na Uy.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 1 (Chọn hòa, đội tuyển Anh thắng trên chấm phạt đền)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Mexico vs Anh

Đội tuyển Anh vừa trải qua trận đấu đầy khó khăn trước CHDC Congo ở vòng 16 đội World Cup 2026. Dù bị dẫn trước từ khá sớm sau pha lập công của Brian Cipenga và gặp rất nhiều khó khăn trước phong độ xuất sắc của thủ thành Lionel Mpasi. Đội bóng Tam Sư vẫn kịp lội ngược dòng trong 15 phút cuối nhờ cú đúp của đội trưởng Harry Kane để giành chiến thắng 2-1.

Hai bàn thắng vào lưới CHDC Congo giúp Kane nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên con số 5, tiếp tục cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, màn trình diễn của tuyển Anh vẫn chưa thực sự thuyết phục khi họ chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên sau hơn 30 phút thi đấu. Họ phải rất vất vả mới có thể vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Chiến thắng này chỉ giúp đoàn quân của HLV Gareth Southgate hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết, thay vì khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Phía trước họ là thử thách còn lớn hơn khi phải chạm trán chủ nhà Mexico trên sân Azteca, nơi luôn được xem là “pháo đài” của El Tri.

Mexico bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 16 đội. Julian Quinones mở tỷ số trước khi kiến tạo để Raul Jimenez ấn định chiến thắng. Theo thông tin từ sbobet agent Đội bóng của HLV Javier Aguirre lần đầu tiên vượt qua vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986, đồng thời chấm dứt chuỗi tám trận thua liên tiếp ở các trận đấu loại trực tiếp.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Mexico vs Anh trong 4 trận gần nhất cho thấy Anh toàn thắng. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 100%, nổ tài 50%.

Đội hình ra sân

ĐT Mexico (4-3-3): Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora.

Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora. ĐT Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane, Nico O’Reilly; Declan Rice.

Tình hình chấn thương

Mexico và Ghana có tình hình lực lượng mạnh nhất

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