Trong giới casino có khá nhiều các trò chơi thú vị, trong đó cách chơi bài Teen Patti Sbobet đang là tựa game được nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây. Không những đơn giản mà Teen Patti còn đem lại cho người chơi những trải nghiệm cực kỳ vui và hấp dẫn.

Vậy đây là trò chơi gì? Có cách chơi ra sao? Để giúp bạn hiểu rõ hơn về trò chơi này Sbobet vn xin chia sẻ cụ thể trong bài viết dưới đây!

Bài Teen Patti là gì?

Teen Patti là một trò chơi bài có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó dần phổ biến và xuất hiện ở các nước Đông Nam Á. Mỗi trò chơi của Teen Patti được chia thành ba lá bài riêng biệt và cá cược phải xác định người thắng hay người thua giữa giữa Player 1 với Player 2, Player 2 với Player 3, Player 3 với Player 1.

Dựa trên giá trị của 3 lá bài. Bàn tay của người chơi quyết định kết quả của trò chơi bài. Người chơi có thể đặt cược vào các ván bài có giá trị cao hơn.

Thuật ngữ Teen Patti phổ biến

Là một người chơi mới tham gia Teen Patti, bạn cần biết thuật ngữ được sử dụng trong trò chơi để dễ dàng hiểu các quy tắc và phương pháp của trò chơi này.

Bài lẻ: Đây là thuật ngữ đầu tiên được sử dụng nhiều nhất trong trò chơi. Các quân bài lẻ là các quân bài không liên quan đến nhau. Ví dụ, bạn có 3 lá bài trên tay, mỗi lá có một số và chất khác nhau.

Đôi: Thuật ngữ này tương tự như “bộ đôi” được tìm thấy trong các trò chơi bài bộ bài 52 lá khác. Một đôi ở đây có nghĩa là bạn có hai lá bài có cùng giá trị nhưng khác chất hoặc khác chất.

Thùng: Là thuật ngữ chỉ ba quân bài có giá trị khác nhau nhưng cùng chất. Các thẻ này không nhất thiết phải theo thứ tự liên tiếp.

Sảnh: Đây là những quân bài có giá trị được xếp theo thứ tự liên tiếp, có thể khác chất hoặc cùng chất.

Các kết hợp trong game bài Teen Patti

Tên Mô tả Thùng phá sảnh Ba lá bài liên tiếp nhau và đồng chất.

AKQ>A23>KQJ>QJ10>…432 (đồng chất) Bộ ba lá Ba lá bài có cùng giá trị.

AAA>KKK>QQQ>JJJ>…222 Sảnh Ba lá bài liên tiếp nhau, không đồng chất.

AKQ>A23>KQJ>QJ10>…432 Thùng Ba lá bài đồng chất nhưng không liên tiếp nhau.

So sánh lá bài lớn nhất để phân định thắng thua, nếu vẫn bằng nhau thì so sánh đến lá bài lớn tiếp theo. Đôi Hai lá bài có cùng giá trị.

AA>KK>QQ>JJ>…22

Nếu 2 đôi giống nhau thì so sánh giá trị của lá bài còn lại để phân định thắng thua. Lá bài cao A>K>Q>J…2

So sánh lá bài lớn nhất để phân định thắng thua, nếu vẫn bằng nhau thì so sánh đến lá bài lớn tiếp theo.

Hướng dẫn cách đánh bài Teen Patti Sbobet

Dưới đây là chi tiết cách tham gia chơi bài 3 lá Ấn Độ tại nhà cái Sbobet :

Luật chơi bài Patti

Trò chơi bài Teen Patti sử dụng bộ bài 52 lá không chứa Joker. Khi trò chơi cá cược bắt đầu, đầu tiên nhà cái tại 188Bet sẽ chia 3 lá bài ngửa cho Người chơi 1, Người chơi 2 và Người chơi 3 cho mỗi bên. Sau khi thông báo “ngừng cược”, nhà cái sẽ mở bài và so sánh kết quả giữa các lần cược của những tụ bài Mỗi người chơi đặt cược giữa Player 1 với Player 2, Player 2 với Player 3, Player 3 với Player 1 để xác định người thắng và người thua. Nếu mỗi Player 1 với Player 2, Player 2 với Player 3, Player 3 với Player 1 ván bài có cùng giá trị, thì ván bài đó được coi là hòa. Người chơi được nhà cái hoàn trả tiền cược. Cược có kết quả cao nhất trong mỗi ván bài sẽ thắng và người chơi được thanh toán theo tỷ lệ thanh toán của nhà cái

Các hình thức đặt cược & tỷ lệ thanh toán

Loại cược Mô tả Thanh toán P1 vs P2

P2 vs P3

P3 vs P1 Nếu 1 tụ bài có giá trị cao hơn tụ còn lại thì cược đặt vào tụ có giá trị cao hơn sẽ thắng.

Nếu cả 2 tụ bài bằng nhau thì ván bài hoà. Tiền cược sẽ được hoàn trả. 0.95 :1 Flush Bonus Nếu 3 lá bài của 1 trong 2 tụ đồng chất. · Cả 6 lá bài của 2 tụ đều đồng chất: 100:1

· Ba lá bài của 2 tụ đều là thùng (flush), nhưng 6 lá bài không đồng chất: 50:1

· Một trong 2 tụ là thùng (flush): 7:1

· *Thùng phá sảnh (Straight Flush) cũng được xem như là đồng chất Color Bonus Nếu cả 2 tụ đều cùng màu đen hoặc đỏ. · Nếu 6 lá bài đều cùng màu đen hoặc đỏ: 6:1

· Nếu 1 trong 2 tụ có 3 lá bài đỏ hoặc 3 lá bài đen: 1:1 Picture Bonus Khi có 3 lá bài Tây (J, Q, K) hoặc nhiều hơn trong số 6 lá bài của 2 tụ. · 6 lá bài Tây: 100:1

· 5 lá bài Tây: 50:1

· 4 lá bài Tây: 20:1

· 3 lá bài Tây: 3:1 Pair Plus Khi một trong 2 tụ bài có đôi từ Đôi 9 trở lên , có Thùng, có Sảnh, có Bộ Ba, có Thùng Phá Sảnh.

Tỷ lệ thanh toán dựa trên 3 lá có giá trị lớn nhất. · Thùng Phá Sảnh (Straight Flush): 20:1

· Bộ Ba (Three of a Kind): 9:1

· Sảnh (Straight): 3:1

· Thùng (Flush): 2:1

· Đôi 9 trở lên (99 ~ AA): 1:1

Bỏ túi tip đánh bài Teen Patti dễ thắng nhất

Theo hướng dẫn trò chơi Teen Patti, người chơi không nên mất quá nhiều thời gian để thành thạo. Nhưng để giành chiến thắng, bạn có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây:

Nắm kỹ luật chơi bài Teen Patti

Luật chơi bài rất dễ, nhưng lại quá chủ quan muốn thắng mà không thuộc lòng thứ tự ván chơi, cách tính điểm. Ngoài ra cách chơi đánh bài tại các nhà cái trực tuyến cũng không có nhiều khác biệt nhưng có nhiều tính năng hơn cần tìm hiểu.

Đoán bài đối thủ để có được chiến thuật hợp lý

Nếu bạn đang chơi các trò chơi bài Ấn Độ ngoài đời thực, thì việc sử dụng chiến thuật đoán bài của đối thủ là rất cần thiết. Nhìn vào tâm trạng của người chơi và cố gắng đoán xem họ có thẻ nào.

Tuy nhiên, điều này là rất khó khăn nếu bạn đang chơi trực tuyến. Thay vì nhìn vào đối thủ của bạn, hãy xem cách họ đặt cược. Sau đó, bạn sẽ biết họ có những quân bài nào và bạn có thể đặt cược cho phù hợp.

Xem lịch sử ván cược

Đừng bỏ qua việc xem lại lịch sử đặt cược trước đó của bàn trước khi bạn chính thức bắt đầu đặt cược. Đây là nhiệm vụ giúp người chơi đoán được lối chơi của các đối thủ trong bàn. Điều này sẽ giúp bạn có được chiến lược phù hợp cho lần đặt cược tiếp theo của mình.

Nếu bạn đọc những thông tin trên, chắc chắn bạn sẽ biết tại sao Teen Patti lại thu hút nhiều người chơi đến vậy. Còn chần chờ gì nữa mà không tìm ngay cho mình một sân chơi hấp dẫn và an toàn như Sbobet để trải nghiệm ngay tựa game này?