Cược Bi Lắc Sbobet được xem là hình thức cá cược mới được cập nhật thời gian gần đây. Với nhu cầu cá cược ngày càng tăng cao, các giải đấu Bi Lắc cũng được quan tâm và đưa vào sảnh thể thao tại Sbobet. Để tìm hiểu rõ hơn về cược bi lắc là gì? Luật cá cược như thế nào? Hãy cùng SBOBET đưa ra thông tin chính xác dưới đây.

Tìm hiểu về cược Bi Lắc

Bi Lắc hay còn được gợi là banh bàn, bóng đá trên bàn. Đây là trò chơi dựa trên bộ môn bóng đá. Mục đích của trò chơi này là di chuyển bóng vào khung thành đối phương bằng cách điều khiển các thanh có gắn hình cầu thủ bóng đá. Mặc dù quy tắc đưa ra tùy theo mỗi khu vực, nhưng khi đưa vào thi đấu thì loại trò chơi bóng đá trên bàn này có quy tắc riêng được thống nhất.

Tương tự các hình thức cược thể thao khác, cược bi lắc cũng có các giải đấu, trận đấu được tổ chức. Nhà cái Sbobet sẽ đưa ra các loại kèo cho người chơi tham gia đặt cược và dự đoán cho đội dành chiến thắng. Khi ván đấu kết thúc, người chơi sẽ biết được kết quả thắng thua qua các vé cược trước đó.

Ưu điểm khi tham gia cá cược Bi Lắc

Hình thức cá cược đơn giản, phù hợp cho mọi người tham gia Giao diện dễ thao tác, có thể tham gia đặt cược bất cứ lúc nào. Mức thưởng hấp dẫn, tỷ lệ cạnh tranh cao. Có quy tắc và điều khoản rõ ràng giúp người chơi an tâm bảo toàn thông tin khi chơi tại Sbobet Có các ưu đãi Sbobet hàng tháng cho thành viên tham gia khuyến mãi thể thao không giới hạn

Luật cá cược Bi Lắc như thế nào?

Theo quy tắc cá cược Bi Lắc, chỉ khi có trận đấu thì người chơi mới tham gia đặt cược, không đấu thì không cược

Người chơi sẽ đặt cược theo quy định tối thiểu/tối đa một vé cược riêng

Nếu như lịch thi đấu của một hoặc nhiều đấu thủ được thông báo nhưng một lý do nào đó không thể tham gia thì cược đó bị hủy

Cược vào một đấu thủ bị vô hiệu nếu như họ bị truất quyền thi đấu hoặc phạm lõi đỉnh chỉ

Trận đấu không thể hoàn thành đúng thời gian quy định thì cược đó cũng không được tính

Kết quả ván đầu được công khai và làm cơ sở để trả thưởng.

Cách tham gia cược Bi Lắc tại Sbobet

Khi tham gia cược Bi Lắc tại nhà cái Sbobet. Anh em chỉ cần có một tài khoản cá cược và nạp tiền vào để tham gia đặt cược theo mức giới hạn đã được hệ thống quy định. Cụ thể:

Bước 1: Truy cập vào nhà cái Sbobet

Đầu tiên bạn cần truy cập vào đường link Sbobet chính thức và đăng nhập tài khoản Sbobet.

Trong trường hợp chưa có tài khoản hãy đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn tạo tài khoản SBOBET.

Chơi tại SBOBET – Nhận thưởng cực nhanh!

LINK VIP 1 – LINK VIP 2

Bước 2: Chọn sảnh thể thao

Sau khi đăng nhập thành công => Chọn sảnh thể thao => Bấm tiếp “Bi Lắc”.

Bước 3: Lựa chọn giải đấu và đặt cược

Khi bảng tỷ lệ cược Bi Lắc hiện thị, bạn hãy chọn trận đấu hoặc giải đấu muốn tham gia. Tiếp tục chọn vào tỷ lệ cược muốn đặt trên màn hình => Click và nhập số tiền muốn chơi.

Cuối cùng xác nhận vé cược và chờ kết quả sau khi cược kết thúc

Các loại cược Bi Lắc phổ biến

Hiện tại, các trận đấu cược Bi Lắc sẽ có một số loại cược cơ bản như sau:

Cược thẳng: Cược vào ván game nào sẽ dành chiến thắng

Cược vào ván game nào sẽ dành chiến thắng Cá cược ván đấu: Cược vào ván mỗi hiệp của trò chơi bên nào dành chiến thắng

Cược vào ván mỗi hiệp của trò chơi bên nào dành chiến thắng Cược chấp : Có những tỷ lệ cược chấp như 1/4, 3/4,…Nhà cái sẽ đưa ra mức chấp giữa hai đối thủ để người chơi đặt cược cho bên nào sẽ dành được điểm chấp cách biệt khi trận đấu kết thúc

: Có những tỷ lệ cược chấp như 1/4, 3/4,…Nhà cái sẽ đưa ra mức chấp giữa hai đối thủ để người chơi đặt cược cho bên nào sẽ dành được điểm chấp cách biệt khi trận đấu kết thúc Kèo tài xỉu: Cược tổng số điểm mà hai bên ghi được khi trận đấu kết thúc nổ tài hay xỉu (trên hay dưới tỷ lệ nhà cái đưa ra).

Review của người chơi khi chơi cược Bi Lắc tại Sbobet

Hình thức đặt cược tương đối dễ hiểu vì khá giống quy tắc cược với các bộ môn thể thao khác

Giao diện cược dễ thao tác, có thể đặt cược ngay mà không mất thời gian tìm hiểu

Nhiều giải đấu cược bi lắc cho dân cược theo dõi và tham gia

=> Các bạn có thể đặt cược tại nhà cái Sbobet để nhận tỷ lệ thưởng bi lắc siêu hấp dẫn mỗi ngày.

Kinh nghiệm cược Bi Lắc từ dân cược lâu năm chia sẻ

Cược Bi Lắc là môn tương đối đơn giản nhưng để trở thành một bet thủ chơi chuyên nghiệp và dành chiến thắng trong các ván cược. Người chơi nên trang bị mẹo cá cược hay dưới đây sẽ giúp bạn phần nào tăng cơ hội ăn tiền:

Hiểu về môn Bi Lắc & luật cá cược

Bạn sẽ dễ dàng theo dõi diễn biến của một trận đấu Bi Lắc nếu bạn hiểu luật chơi, cách tính điểm, thể thức thi đấu và cách trọng tài đánh giá người tham gia lỗi hay không. Do đó, hãy tìm hiểu kỹ trước khi tham gia đặt cược.

Theo dõi sát lịch thi đấu

Hãy theo dõi sát lịch thi đấu và tỷ lệ cược thường xuyên để nắm bắt thời điểm vàng để bắt kèo và nghiên cứu trận đấu.

Nắm bắt cách đọc kèo cược bi lắc

Việc hiểu cách đọc kèo là điều cơ bản giúp bạn có nền tảng để phân tích, soi kèo trận đấu chuẩn hơn. Ngoài ra, việc theo dõi biến động tỷ lệ cược thường xuyên cũng giúp bạn nhận biết được tình hình trận đấu như thế nào.

Phân tích các thông tin về giải đấu

Những thông tin liên quan đến các ván cược cũng đóng góp vào tỷ lệ thắng cược dành cho các bạn. Ví dụ như tỷ lệ thắng trận gần đây, lịch sử đối đầu, phong độ và tính chất trận đấu,…

Cược Bi Lắc Sbobet được xem là lựa chọn thú vị và giúp cho bạn có trải nghiệm đáng quan tâm. Hy vọng c bạn có thể nắm được các thông tin cơ bản liên quan đến cược bi lắc và lựa chọn được cược phù hợp nhất tại nhà cái Sbobet.