Vòng bảng VCK World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất với những loạt trận quyết định tấm vé đi tiếp. Ngày 27/06/2026 này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những màn so tài rực lửa khi các ông lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ đồng loạt ra quân. Hãy cùng SBOBET phân tích sâu phong độ, nhận định chuyên môn và cập nhật những tỷ lệ kèo VCK WC 2026 ngày 27/6/2026 đêm nay!

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 27/6/2026

Loạt trận VCK WC 2026 ngày 27/6/2026 là vòng đấu hạ màn nghẹt thở tại các bảng J, K, L. Cùng điểm qua tổng quan VCK WC 2026 ngày hôm nay để không bỏ lỡ những kịch bản bất ngờ nhất!

Lịch thi đấu

Cập nhật lịch thi đấu VCK WC 2026 ngày 27/6/2026 mới nhất với 6 cặp đấu rực lửa. Tâm điểm đêm nay là màn chạm trán giữa Na Uy vs Pháp, Uruguay vs Tây Ban Nha và New Zealand vs Bỉ. Xem ngay chi tiết khung giờ lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay để chủ động kèo cược!

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 27/6/2026

Màn so tài giữa Erling Haaland và Kylian Mbappé : Trận đấu Na Uy gặp Pháp tại bảng I được xem là thỏi nam châm thu hút truyền thông toàn cầu. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp hay ngôi đầu bảng, mà còn là sân khấu riêng để hai siêu sao hàng đầu thế giới khẳng định giá trị.

: Trận đấu Na Uy gặp Pháp tại bảng I được xem là thỏi nam châm thu hút truyền thông toàn cầu. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp hay ngôi đầu bảng, mà còn là sân khấu riêng để hai siêu sao hàng đầu thế giới khẳng định giá trị. Thử thách cho Tây Ban Nha: Đối đầu với một Uruguay luôn chơi đầy rực lửa và tinh quái tại World Cup chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho “Bò tót” Tây Ban Nha ở lượt trận sinh tử bảng H.

Đối đầu với một Uruguay luôn chơi đầy rực lửa và tinh quái tại World Cup chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho “Bò tót” Tây Ban Nha ở lượt trận sinh tử bảng H. Kịch tính cạnh tranh vé vớt: Vì World Cup 2026 áp dụng thể thức 48 đội (lấy thêm cả những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất), hiệu số bàn thắng bại và điểm số ở các trận đấu như Ai Cập vs Iran hay Senegal vs Iraq sẽ được tính toán chi li đến từng chi tiết.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 27/6/2026

Nhận định, soi kèo VCK WC 2026 ngày 27/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất từ các chuyên gia. Cập nhật liên tục tỷ lệ kèo châu Á, kèo tài xỉu và tỷ số dự đoán loạt trận hạ màn với sự góp mặt của Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ. Xem ngay phân tích soi kèo World Cup 2026 hôm nay để nắm chắc cơ hội chiến thắng!

Soi kèo Na Uy vs Pháp 2H ngày 27/6/2026

Nhận định, soi kèo bóng đá Na Uy vs Pháp lúc 2H ngày 27/06/2026 chính xác nhất từ chuyên gia. Cập nhật liên tục tỷ lệ kèo tài xỉu, kèo châu Á hiệp 2 và dự đoán tỷ số rung trận đại chiến sinh tử tại bảng I VCK World Cup 2026. Truy cập ngay để không bỏ lỡ những biến động kèo 45 phút cuối cực kỳ kịch tính giữa Kylian Mbappé và Erling Haaland!

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Thông tin chung trận Na Uy vs Pháp

Trận: Na Uy vs Pháp

Thời gian: 2H ngày 27/6/2026

Sân thi đấu: Gillette

Giải: Lượt 3 bảng I World Cup 2026

Trở lại vòng chung kết World Cup sau 28 năm vắng bóng, Na Uy đang chứng minh họ không đến giải đấu lần này để dạo chơi. Ngay trận mở màn bảng I, đoàn quân của HLV Stale Solbakken đã phô diễn lối chơi tấn công rực lửa. Ngôi sao đang khoác áo Manchester City – Erling Haaland đã lập một cú đúp thượng hạng, giúp “Những chú lính Vikings” hủy diệt Iraq với tỷ số đậm đà 4-1.

Sự thăng hoa đó tiếp tục được khẳng định vào sáng thứ ba vừa qua. Dù gặp đôi chút khó khăn trước một Senegal chơi đầy thể lực, các học trò của Solbakken vẫn bản lĩnh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, Na Uy đã chính thức ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp. Dù đang tạm xếp thứ 2 do kém Pháp về hiệu số, Haaland và các đồng đội vẫn tràn trề cơ hội chiếm ngôi đầu bảng nếu ca khúc khải hoàn vào tối thứ Sáu này. Để lặp lại lịch sử, họ cần tái hiện lại chiến thắng 2-1 trước “Gà trống Gaulois” như trận giao hữu hồi tháng 8/2010.

Cách soi kèo nhà cái Na Uy vs Pháp

Xem phân tích chi tiết kèo bóng đá trận Na Uy vs Pháp diễn ra tại lượt trận thứ 3 World Cup 2026 chi tiết nhất qua bảng sau. Tại Sbobet link anh em bet thủ có thể theo dõi kèo chấp, kèo tài xỉu và dự đoán kèo tỉ số chính xác nhất.

Pháp thắng chấp (-0.75): Pháp chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu. Nhưng với vị thế của một ông lớn, thầy trò Didier Deschamps chắc chắn muốn một chiến thắng để khẳng định sức mạnh và chạy đà hoàn hảo cho vòng knockout. Na Uy có hàng công mạnh với Erling Haaland nhưng hàng thủ đã để thủng lưới tới 3 bàn sau 2 trận trước Iraq và Senegal. Sự lỏng lẻo này sẽ là tử huyệt để các ngôi sao của “Les Bleus” khai thác.

Pháp chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu. Nhưng với vị thế của một ông lớn, thầy trò Didier Deschamps chắc chắn muốn một chiến thắng để khẳng định sức mạnh và chạy đà hoàn hảo cho vòng knockout. Na Uy có hàng công mạnh với Erling Haaland nhưng hàng thủ đã để thủng lưới tới 3 bàn sau 2 trận trước Iraq và Senegal. Sự lỏng lẻo này sẽ là tử huyệt để các ngôi sao của “Les Bleus” khai thác. Tài (2.5): Cả Na Uy và Pháp đều đang sở hữu những “họng pháo” hạng nặng siêu khủng là Erling Haaland và Kylian Mbappé. Thống kê từ Sbobet cho thấy cả 2 trận vòng bảng của hai đội đều kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên (Na Uy thắng 4-1, 3-2; Pháp thắng 3-1, 3-0).

Cả Na Uy và Pháp đều đang sở hữu những “họng pháo” hạng nặng siêu khủng là Erling Haaland và Kylian Mbappé. Thống kê từ Sbobet cho thấy cả 2 trận vòng bảng của hai đội đều kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên (Na Uy thắng 4-1, 3-2; Pháp thắng 3-1, 3-0). Pháp thắng: Khoảng cách về chiều sâu đội hình giữa hai bên vẫn có một độ vênh nhất định. Na Uy phụ thuộc khá nhiều vào nguồn cảm hứng Haaland và Odegaard, trong khi Pháp có quá nhiều phương án tiếp cận cầu môn (từ Mbappe, Barcola đến các nhân tố tuyến hai).

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Pháp

Rất khó để dự đoán kết quả trận đấu khi cả hai đội đều có khởi đầu thăng hoa tại VCK WC 2026. Dẫu vậy, xét về chiều sâu đội hình, sức mạnh tấn công của đội tuyển Pháp vào lúc này là không thể bàn cãi. Chuyên gia nhận định soi kèo tối nay Na Uy vs Pháp tin rằng đoàn quân áo lam sẽ giành chiến thắng áp đảo trong trận cầu tâm điểm tại sân Gillette.

Na Uy 1 – 2 Pháp

Soi kèo Uruguay vs Tây Ban Nha 7H ngày 27/6/2026

Soi kèo nhận định Uruguay vs Tây Ban Nha lúc 7H ngày 27/06/2026 chính xác nhất từ các chuyên gia. Cập nhật liên tục tỷ lệ kèo châu Á, kèo tài xỉu, phạt góc và dự đoán tỷ số trận đại chiến sinh tử tại bảng H VCK World Cup 2026. Xem ngay phân tích soi kèo World Cup 2026 hôm nay để không bỏ lỡ những biến động kèo cược hấp dẫn giữa “La Roja” và “La Celeste”!

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Thông tin chung trận Uruguay vs Tây Ban Nha

Trận : Uruguay vs Tây Ban Nha

Thời gian : 7H ngày 27/6/2026

Sân thi đấu : Akron Stadium, Mexico.

Giải đấu: Bảng H lượt 2 World Cup 2026.

Bỏ lại sau lưng trận hòa đầy thất vọng trước nhược tiểu Cape Verde ngày ra quân, Tây Ban Nha đã nhanh chóng lấy lại vị thế của một ông lớn. Các học trò của HLV Luis de la Fuente vừa có màn trình diễn bùng nổ khi đè bẹp Ả Rập Xê Út với tỷ số đậm đà 4-0.

Hiện tại, “La Roja” đang độc chiếm ngôi đầu bảng H với 4 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm với nhóm bám đuổi. Cục diện đang hoàn toàn ủng hộ nhà ĐKVĐ châu Âu khi họ sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng nếu đánh bại Uruguay. Ngay cả một kết quả hòa cũng đủ giúp Tây Ban Nha giành vé vào vòng knock-out, trừ kịch bản không tưởng là Cape Verde thắng Ả Rập Xê Út với cách biệt từ 5 bàn trở lên. Dù vậy, mục tiêu tối thượng của thầy trò De la Fuente chắc chắn là một chiến thắng thuyết phục.

Trái ngược với đối thủ, Uruguay dưới sự chèo lái của chiến lược gia lão luyện Marcelo Bielsa lại đang có khởi đầu tương đối chật vật tại VCK WC 2026. Đại diện Nam Mỹ liên tiếp bị cưa điểm đầy đáng tiếc sau trận hòa 1-1 trước Ả Rập Xê Út và màn rượt đuổi tỷ số hú vía 2-2 với Cape Verde. Có được 2 điểm sau 2 lượt trận, “Sky Blues” tạm thời xếp nhì bảng nhờ nhỉnh hơn Cape Verde về chỉ số phụ.

Cách soi kèo nhà cái Uruguay vs Tây Ban Nha

Cập nhật tỷ lệ kèo Uruguay vs Tây Ban Nha mới nhất từ các nhà cái uy tín trước giờ bóng lăn lúc 7H ngày 27/06/2026. Phân tích chi tiết biến động kèo chấp châu Á, kèo châu Âu và tỷ lệ tài xỉu hiệp 1, cả trận cực chuẩn từ chuyên gia. Xem ngay nhận định dưới đây để bắt trọn kèo trận Uruguay vs Tây Ban Nha hôm nay và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư!

Tây Ban Nha -0.75 trái : Lịch sử đối đầu ủng hộ Tây Ban Nha khi họ bất bại trong 10 lần đụng độ Uruguay gần nhất (thắng 5, hòa 5). Với việc Uruguay buộc phải dâng cao tìm chiến thắng, các khoảng trống phía sau sẽ là “đất diễn” hoàn hảo cho những cầu thủ tốc độ như Lamine Yamal hay Nico Williams trừng phạt đối thủ.

: Lịch sử đối đầu ủng hộ Tây Ban Nha khi họ bất bại trong 10 lần đụng độ Uruguay gần nhất (thắng 5, hòa 5). Với việc Uruguay buộc phải dâng cao tìm chiến thắng, các khoảng trống phía sau sẽ là “đất diễn” hoàn hảo cho những cầu thủ tốc độ như Lamine Yamal hay Nico Williams trừng phạt đối thủ. Tài 2.5 trái: Lối chơi pressing rực lửa của Bielsa kết hợp với khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn vượt mốc 2 bàn thắng.

Lối chơi pressing rực lửa của Bielsa kết hợp với khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn vượt mốc 2 bàn thắng. Tây Ban Nha thắng: Bản lĩnh ở các giải đấu lớn và sự ổn định trong lối chơi kiểm soát bóng giúp Tây Ban Nha nắm giữ hoàn toàn thế chủ động. Uruguay có tinh thần chiến đấu kiên cường nhưng sự già nơ và chiều sâu đội hình của “La Roja” vào lúc này vượt trội hơn hẳn.

Dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha

Dù Uruguay hoàn toàn có đủ thực lực để gây ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha trong trận chiến sinh tử này, nhưng giới chuyên gia vẫn nghiêng về một chiến thắng trọn vẹn cho La Roja. Ba điểm tối nay không chỉ giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente xây chắc ngôi đầu bảng H mà còn trực tiếp đẩy Uruguay vào nguy cơ bị loại sớm. Bởi vì 2 điểm vỏn vẹn là không đủ an toàn để đại diện Nam Mỹ cạnh tranh nhóm vé vớt dành cho đội xếp thứ ba.

Sau màn trình diễn bùng nổ trước Ả Rập Xê Út, thần đồng Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổ súng để mang về lợi thế cho đội nhà. Ngôi sao 18 tuổi này hiện cũng đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup năm nay. Người chơi có thể tham khảo chi tiết tỷ lệ cược cho danh hiệu này tại sbobet link không chặn.

Uruguay 1 – 2 Tây Ban Nha

Soi kèo New Zealand vs Bỉ 10H ngày 27/6/2026

Nhận định, soi kèo New Zealand vs Bỉ lúc 10h00 ngày 27/06/2026 chính xác nhất. Cập nhật liên tục tỷ lệ kèo châu Á, kèo tài xỉu, kèo châu Âu và dự đoán tỷ số trận đấu hạ màn bảng G VCK World Cup 2026 diễn ra tại sân BC Place. Truy cập ngay để phân tích sâu phong độ, tương quan lực lượng và bắt trọn kèo trận New Zealand vs Bỉ hôm nay cùng nhà cái SBOBET!

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Thông tin chung trận New Zealand vs Bỉ

Trận: New Zealand vs Bỉ

Thời gian: 10H ngày 27/6/2026

Sân thi đấu: Vancouver Stadium (Canada).

Giải đấu: Lượt 3 bảng G World Cup 2026.

Bỉ bước vào lượt trận cuối bảng G với không ít áp lực, dù sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất giải đấu. Những màn trình diễn thiếu thuyết phục tại các giải đấu lớn gần đây tiếp tục khiến người hâm mộ nghi ngờ khả năng cạnh tranh của Quỷ đỏ tại World Cup 2026.

Trận hòa 1-1 trước Ai Cập, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua ngôi đầu bảng, là kết quả có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Bỉ đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của Romelu Lukaku sau khi vào sân từ ghế dự bị mới có thể tránh khỏi thất bại. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi thầy trò Rudi Garcia tiếp tục bị Iran cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai. Như vậy buộc họ phải giành chiến thắng trước New Zealand để chắc chắn góp mặt trong top hai.

Ở phía bên kia chiến tuyến, New Zealand đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup. Đội bóng của HLV Darren Bazeley đã gây nhiều tiếc nuối khi để Iran gỡ hòa 2-2 sau hai lần vươn lên dẫn trước.

Ở lượt trận trước, New Zealand tiếp tục cho thấy khả năng nhập cuộc tốt khi sớm vượt lên dẫn trước Ai Cập. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá khi để đối thủ ghi liền ba bàn trong khoảng thời gian từ phút 58 đến 82 và nhận thất bại 1-3.

Cách soi kèo nhà cái New Zealand vs Bỉ

Xem ngay tỷ lệ kèo chuẩn New Zealand vs Bỉ chính xác trước giờ bóng lăn lúc 10h00 ngày 27/06/2026. Phân tích biến động tỷ lệ kèo chấp châu Á, kèo châu Âu và mức kèo tài xỉu cả trận. Hãy cùng SBOBET cập nhật chi tiết bảng kèo trận đấu hạ màn bảng G VCK World Cup 2026 hôm nay.

Bỉ thắng -1.5 trái: Khoảng cách về đẳng cấp và chất lượng nhân sự giữa hai nền bóng đá là cực kỳ chênh lệch. Dù thiếu vắng hậu vệ Nathan Ngoy do án treo giò, tuyển Bỉ vẫn sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện như Kevin De Bruyne, Leandro Trossard và “vua vòng cấm” Romelu Lukaku. New Zealand với lối chơi chịu đựng sẽ gặp thử thách cực đại trước các pha ban bật của đại diện châu Âu.

Khoảng cách về đẳng cấp và chất lượng nhân sự giữa hai nền bóng đá là cực kỳ chênh lệch. Dù thiếu vắng hậu vệ Nathan Ngoy do án treo giò, tuyển Bỉ vẫn sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện như Kevin De Bruyne, Leandro Trossard và “vua vòng cấm” Romelu Lukaku. New Zealand với lối chơi chịu đựng sẽ gặp thử thách cực đại trước các pha ban bật của đại diện châu Âu. Tài 2.75 trái: Sau 90 phút bất lực trước hàng thủ kiên cường của Iran, hàng công của đội tuyển Bỉ đang rất khát khao “trút giận”. New Zealand khó lòng đứng vững trước sức ép dồn dập và liên tục. Một khi thế trận một chiều được thiết lập, cơn mưa bàn thắng rất dễ xuất hiện tại Vancouver.

Sau 90 phút bất lực trước hàng thủ kiên cường của Iran, hàng công của đội tuyển Bỉ đang rất khát khao “trút giận”. New Zealand khó lòng đứng vững trước sức ép dồn dập và liên tục. Một khi thế trận một chiều được thiết lập, cơn mưa bàn thắng rất dễ xuất hiện tại Vancouver. Bỉ thắng: Tỷ lệ ăn cược cực thấp cho cửa thắng của Bỉ đã phản ánh sự chênh lệch hoàn toàn về cơ hội giành 3 điểm. New Zealand gần như không có cửa tạo nên địa chấn trước một đội bóng đang khát điểm như Bỉ.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Bỉ

New Zealand cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt nhờ lối chơi tăng tốc ấn tượng ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp vẫn là rào cản quá lớn đối với họ. Khi chiếc vé vào vòng knock-out World Cup 2026 của đội tuyển Bỉ đang đặt trong trạng thái báo động đỏ. Sự già dơ của các ngôi sao “Quỷ đỏ” được dự đoán sẽ là chìa khóa mở ra thắng lợi sau cùng.

New Zealand 1 – 2 Bỉ

Loạt trận ngày 27/06 hứa hẹn sẽ mang lại những cơn mưa bàn thắng cùng những bất ngờ đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những phân tích và nhận định kèo VCK WC 2026 ngày 27/6/2026 trước giờ bóng lăn. Hãy truy cập ngay SBOBET để cập nhật tỷ lệ cược live theo thời gian thực và đặt cửa cho đội bóng yêu thích của mình. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và thu về nguồn lợi nhuận lớn cùng World Cup 2026!