VCK World Cup 2026 đang bùng nổ hơn bao giờ hết và ngày 26/06 này, guồng quay bóng đá sẽ mang đến những trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp. Với sự xuất hiện của các ông lớn như Đức hay Hà Lan, SBOBET đang “nóng” lên từng giây bằng những tỷ lệ kèo VCK WC 2026 ngày 26/6/2026 vô cùng hấp dẫn. Cho dù là người chơi lâu năm hay chỉ mới thử sức, loạt trận hôm nay chính là cơ hội vàng để anh em vừa thưởng thức bóng đá đỉnh cao.

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 26/6/2026

Ngày 26/06/2026 hứa hẹn sẽ là một ngày thi đấu bùng nổ, nơi bản lĩnh của các ông lớn châu Âu như Đức, Hà Lan hay Nhật Bản sẽ được thử thách cực đại. Khi tấm vé bước vào vòng knock-out không còn chỗ cho những sai lầm, mỗi phút giây trên sân cỏ Bắc Mỹ vào ngày hôm nay đều sẽ mang lại sự kịch tính.

Lịch thi đấu

Nngười hâm mộ tại Việt Nam sẽ được thưởng thức một “bữa tiệc bóng đá” trải dài từ rạng sáng cho đến trưa ngày hôm sau. Các trận đấu sẽ diễn ra song song cùng giờ để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối cho lượt trận cuối cùng.

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 26/6/2026

Ngày 26/06/2026 là thời điểm diễn ra lượt trận cuối cùng đầy căng thẳng của các bảng D, E và F.

Vào lúc 04:00 rạng sáng, đội tuyển Đức sẽ đối đầu với Ecuador tại New York để chính thức phân định ngôi đầu bảng E.

Khung giờ 07:00 sáng sẽ chứng kiến trận đại chiến sống còn tại bảng F giữa Nhật Bản và Thụy Điển trên sân Dallas.

Lối chơi kỹ thuật, tốc độ của các võ sĩ “Samurai xanh” Nhật Bản sẽ bị thử thách cực đại bởi thể hình và kỷ luật thép của đại diện Bắc Âu.

Diễn ra song song lúc 07:00 sáng là cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Tunisia tại Kansas City để tranh tấm vé đi tiếp.

Thể thức 48 đội của World Cup 2026 khiến các đội xếp thứ ba vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp thông qua nhóm 8 đội “vé vớt” có thành tích tốt nhất.

Chính vì lý do đó, các đội tuyển bị đánh giá thấp hơn như Curaçao hay Tunisia được dự báo sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 26/6/2026

Người hâm mộ đang tìm kiếm những lựa chọn sáng giá nhất cho loạt trận sinh tử tại World Cup 2026 ngày 26/06 này? Khi cả Mỹ, Đức lẫn Nhật Bản đều phải bước vào trận chiến quyết định số phận, việc chọn kèo thơm chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Dưới đây là những nhận định tỷ lệ châu Á và tài xỉu từ các chuyên gia, giúp anh em bắt trọn mọi cơ hội chiến thắng!

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Soi kèo Ecuador vs Đức 3H ngày 26/6/2026

Soi kèo nhận định Ecuador vs Đức 3h ngày 26/6/2026 là trận chiến định đoạt cục diện bảng E World Cup 2026. Trong khi Cỗ Xe Tăng quyết tâm duy trì mạch toàn thắng, Ecuador cũng cần ít nhất 1 điểm để tự quyết tấm vé đi tiếp. Hãy cùng chuyên gia nhận định nhanh tỷ lệ châu Á, soi kèo tài xỉu và dự đoán tỷ số chuẩn xác nhất cho trận đấu này tại đây!

Thông tin chung trận Ecuador vs Đức

Trận : Ecuador vs Đức

Thời gian : 3H ngày 26/6/2026

Sân thi đấu : Azteca, Mexico City.

Giải đấu: Bảng A – lượt 3 World Cup 2026.

Sau màn hủy diệt Curaçao 7-1 ngày ra quân, tuyển Đức tiếp tục lội ngược dòng ngoạn mục hạ Bờ Biển Ngà 2-1 cuối tuần qua để chính thức giành vé đi tiếp sớm một lượt trận. Người hùng của “Cỗ xe tăng” gọi tên Deniz Undav, tiền đạo thuộc biên chế Stuttgart vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp, bao gồm bàn ấn định tỷ số ở phút 94. Với 3 bàn và 2 kiến tạo sau hai trận, Undav đã cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của huyền thoại Roger Milla (World Cup 1990) về số lần in dấu giày vào bàn thắng của một cầu thủ dự bị tại một kỳ World Cup.

Nếu hạ gục Ecuador, Đức sẽ san bằng kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp lịch sử (từ thời Tây Đức giai đoạn 1979-1980), đồng thời có lần đầu tiên toàn thắng vòng bảng kể từ năm 2006.

Ngược lại, Ecuador đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup thứ 5 tham dự khi mới chỉ vỏn vẹn có 1 điểm. Đoàn quân của HLV Sebastián Beccacece liên tiếp gây thất vọng. Khi họ đen đủi sút trúng cột dọc 3 lần rồi thua cay đắng Bờ Biển Ngà 0-1 ở phút 90, trước khi bất lực bị Curaçao cầm chân 0-0 dù tung ra tới 27 cú dứt điểm. Lối chơi bế tắc của La Tri không phải là điều quá bất ngờ, bởi họ nổi tiếng là “vua hòa” với 9 trận kết thúc với tỷ số 0-0 tính từ tháng 7/2024 đến nay.

Cách soi kèo nhà cái Ecuador vs Đức

Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục vào phần soi kèo trực tuyến Ecuador vs Đức hôm nay. Trang SBOBET thể thao đưa ra mức tỷ lệ cược chấp 1 * -0.75 * 1, tài xỉu 0.88 * 2.5 * 0.98.

Đức thắng kèo chấp -0.75: Đức đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng với 11 chiến thắng liên tiếp. HLV Julian Nagelsmann khẳng định đội bóng vẫn sẽ duy trì cường độ cao dù đã chắc suất vào vòng knock-out.

Đức đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng với 11 chiến thắng liên tiếp. HLV Julian Nagelsmann khẳng định đội bóng vẫn sẽ duy trì cường độ cao dù đã chắc suất vào vòng knock-out. Tài 2.5 trái: Thế trận cởi mở có thể xuất hiện nếu Ecuador buộc phải mạo hiểm trong hiệp hai. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các chân sút Đức khai thác khoảng trống.

Thế trận cởi mở có thể xuất hiện nếu Ecuador buộc phải mạo hiểm trong hiệp hai. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các chân sút Đức khai thác khoảng trống. Đức thắng: Chênh lệch về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và phong độ hiện tại đang nghiêng rõ rệt về phía đại diện châu Âu.

Dự đoán tỷ số Ecuador vs Đức

Hàng thủ kiên cường của Ecuador rõ ràng là không đủ để bù đắp cho một hàng công quá vô hại trước đội bóng ghi bàn nhiều nhất giải đấu năm nay. Thậm chí, việc HLV Nagelsmann tung đội hình B vào sân cũng không hề làm giảm đi cơ hội chiến thắng của Đức. Sẽ không bất ngờ nếu Cỗ Xe Tăng dễ dàng vượt qua rào cản handicap để duy trì mạch toàn thắng tại bảng E.

Ecuador 0 – 2 Đức

Soi kèo Tunisia vs Hà Lan 6H ngày 26/6/2026

Soi kèo bóng đá Tunisia vs Hà Lan 6h ngày 26/6/2026 là trận đấu hạ màn bảng F VCK World Cup 2026. Trong khi Cơn Lốc Mùa Da Cam đang hừng hực khí thế sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Thụy Điển. Bên kia sân đại diện châu Phi Tunisia đã chính thức bị loại và chỉ còn chơi vì danh dự. Hãy cùng chuyên gia nhận định nhanh tỷ lệ châu Á, kèo tài xỉu và dự đoán tỷ số Tunisia vs Hà Lan chính xác nhất.

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Thông tin chung trận Tunisia vs Hà Lan

Trận : Tunisia vs Hà Lan

Thời gian : 6H ngày 26/6/2026

Sân thi đấu: Arrowhead Stadium (Kansas City, Mỹ)

Giải đấu: Bảng F, World Cup 2026.

Sau trận hòa 2-2 đầy bất ổn trước Nhật Bản ngày ra quân, tuyển Hà Lan đã lập tức khẳng định đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Thụy Điển. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman thể hiện sự tàn nhẫn tuyệt đối khi liên tục nổ súng từ rất sớm. Brian Brobbey tận dụng triệt để lợi thế thể hình với một cú đúp chớp nhoáng, trước khi Cody Gakpo tỏa sáng với hai bàn thắng và Crysencio Summerville ấn định tỷ số ở cuối trận. Hiện tại, “Cơn lốc màu da cam” đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm (hơn Nhật Bản về hiệu số). Một chiến thắng trước đối thủ yếu Tunisia sẽ giúp Hà Lan chính thức bước vào vòng 32 đội với vị thế nhất bảng.

Ngược lại, Tunisia đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau hai trận thua muối mặt. Kể cả khi HLV lão luyện Hervé Renard được bổ nhiệm thay thế Sabri Lamouchi (người bị sa thải sau trận thua Thụy Điển 1-5). “Đại bàng Carthage” vẫn bất lực chịu thảm bại 0-4 trước Nhật Bản mà không có nổi một cú sút trúng đích. Thống kê chỉ ra rằng Tunisia vừa cân bằng kỷ lục buồn của Hy Lạp năm 1994 khi thua 2 trận với cách biệt từ 4 bàn trở lên tại một kỳ World Cup. Nếu tiếp tục để thua đậm trước Hà Lan, họ sẽ đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng đầu tiên phải nhận 3 trận thua tan nát như vậy.

Cách soi kèo nhà cái Tunisia vs Hà Lan

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện theo dõi bảng tỷ lệ cược Tunisia vs Hà Lan trên đây. Từ đó đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

Hà Lan -1 trái : Tunisia đã toàn thua cả hai trận, nhận tới 9 bàn thua trước Thụy Điển (1-5) và Nhật Bản (0-4), trở thành đội có hàng thủ tệ nhất bảng. Việc Hà Lan sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tốc độ và kỹ thuật sẽ sớm áp đảo Tunisia.

: Tunisia đã toàn thua cả hai trận, nhận tới 9 bàn thua trước Thụy Điển (1-5) và Nhật Bản (0-4), trở thành đội có hàng thủ tệ nhất bảng. Việc Hà Lan sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tốc độ và kỹ thuật sẽ sớm áp đảo Tunisia. Tài 2.5 trái : 4/4 trận của hai đội tại World Cup 2026 đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Với việc Hà Lan cần chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu trước sự cạnh tranh của Nhật Bản, họ nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi tấn công chủ động.

: 4/4 trận của hai đội tại World Cup 2026 đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Với việc Hà Lan cần chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu trước sự cạnh tranh của Nhật Bản, họ nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi tấn công chủ động. Hà Lan thắng: Hà Lan thắng 1 và hòa 1 sau hai lượt trận, trong khi Tunisia toàn thua. Đội bóng Bắc Phi chưa cho thấy khả năng tạo bất ngờ khi thua cả Nhật Bản lẫn Thụy Điển với cách biệt lớn.

Dự đoán tỷ số Tunisia vs Hà Lan

Tunisia đang sở hữu hàng thủ quá mong manh để có thể chống đỡ sức ép từ Hà Lan. Trong khi đó, đội bóng của Ronald Koeman vẫn cần điểm để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng F. Một chiến thắng cách biệt cho đại diện châu Âu là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Tunisia 0 – 3 Hà Lan

Soi kèo Nhật Bản vs Thụy Điển 6H ngày 26/6/2026

Soi kèo trận Nhật Bản vs Thụy Điển 6h ngày 26/6/2026 là trận chiến sinh tử quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng F VCK World Cup 2026. Sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia, các võ sĩ “Samurai xanh” Nhật Bản đang hừng hực khí thế bám đuổi ngôi đầu bảng của Hà Lan. Tuy nhiên, thử thách lần này không hề dễ dàng khi họ phải đụng độ Thụy Điển. Hãy cùng các chuyên gia nhận định WC tối nay nhanh tại đây!

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Thông tin chung trận Nhật Bản vs Thụy Điển

Trận: Nhật Bản vs Thụy Điển

Thời gian: 6H ngày 26/6/2026

Sân thi đấu: AT&T Stadium, (Dallas – Canada)

Giải đấu: Bảng F – Lượt 3 World Cup 2026.

Sau trận hòa ngày ra quân, Nhật Bản đã bùng nổ ở lượt trận thứ hai khi hủy diệt Tunisia 4-0. Họ trở thành đội bóng châu Á đầu tiên trong lịch sử ghi được 4 bàn trong một trận đấu tại World Cup. Các ngôi sao tấn công của Samurai Xanh đang có điểm rơi phong độ cực cao khi Ayase Ueda (Feyenoord) rực sáng với một cú đúp cùng một kiến tạo. Trong khi Daichi Kamada cũng bỏ túi bàn thắng thứ hai tại giải đấu bằng pha lập công sớm nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản ở giây thứ 240.

Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đang là một trong những tập thể có phong độ đáng sợ nhất giải với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp. Nhật Bản cũng đã hạ gục cả các ông lớn như Brazil và Anh. Hiện đang đứng nhì bảng F với 4 điểm, Nhật Bản chỉ cần một kết quả hòa trước Thụy Điển là chắc suất đi tiếp.

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển vừa phải nhận gáo nước lạnh khi để Hà Lan đè bẹp với tỷ số 1-5. Bước vào trận chiến sinh tử tại Dallas, Thụy Điển đang xếp thứ ba bảng F với 3 điểm. Đại diện vùng Scandinavia hiểu rằng một kết quả hòa tại Texas nhiều khả năng là đủ để họ lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng knock-out.

Cách soi kèo nhà cái Nhật Bản vs Thụy Điển

Dưới đây là bảng tổng hợp Tỷ lệ kèo Nhật Bản vs Thụy Điển phổ biến nhất trên các sàn giao dịch châu Á, được trình bày dễ hiểu cho người chơi:

Nhật Bản -0.5 trái: Thụy Điển khởi đầu bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia nhưng sau đó thua Hà Lan tới 1-5, bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng phòng ngự khi gặp đối thủ có tốc độ cao. Nhật Bản chỉ cần một kết quả hòa là có cơ hội lớn giành vé đi tiếp, nhưng với phong độ hiện tại họ hoàn toàn đủ khả năng hướng tới chiến thắng.

Thụy Điển khởi đầu bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia nhưng sau đó thua Hà Lan tới 1-5, bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng phòng ngự khi gặp đối thủ có tốc độ cao. Nhật Bản chỉ cần một kết quả hòa là có cơ hội lớn giành vé đi tiếp, nhưng với phong độ hiện tại họ hoàn toàn đủ khả năng hướng tới chiến thắng. Tài 2.25 trái: Nhật Bản ghi 6 bàn sau 2 lượt trận, trong khi Thụy Điển có 6 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 6 lần. Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng F nên cả hai đội đều có động lực chơi tấn công thay vì cầu hòa.

Nhật Bản ghi 6 bàn sau 2 lượt trận, trong khi Thụy Điển có 6 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 6 lần. Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng F nên cả hai đội đều có động lực chơi tấn công thay vì cầu hòa. Nhật Bản thắng: Nhật Bản thắng 1, hòa 1 sau hai lượt trận và đang đứng thứ hai bảng F. Thụy Điển thắng 1, thua 1, nhưng màn trình diễn trước Hà Lan cho thấy họ gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và phản công tốt.

Dự đoán tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản đang cho thấy sự ổn định và hiệu quả hơn trong các thời điểm quyết định. Thụy Điển vẫn có khả năng ghi bàn nhờ thể hình và các tình huống cố định, nhưng tốc độ cùng sự linh hoạt của Nhật Bản có thể tạo ra khác biệt.

Nhật Bản 2 – 1 Thụy Điển

Cuộc đua giành vé vào vòng knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không có chỗ cho những sai lầm. Mỗi biến động kèo VCK WC 2026 ngày 26/6/2026 tại SBOBET lúc này đều mang tính quyết định. Hãy phân tích thật tỉnh táo, chọn cho mình một tỷ lệ cược ưng ý nhất và cùng SBOBET tận hưởng niềm vui chiến thắng ngay hôm nay. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc cùng những lựa chọn chuẩn xác!