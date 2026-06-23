Vòng bảng VCK World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính hơn bao giờ hết với loạt trận rực lửa ngày 25/6/2026. Đây là thời điểm quyết định tấm vé đi tiếp. Để giúp anh em cược thủ không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, bài viết dưới đây sẽ mang đến phần soi kèo VCK WC 2026 ngày 25/6/2026 cực chuẩn. Hãy cùng phân tích biến động tỷ lệ kèo SBOBET để chọn ra những phân tích chuẩn xác hôm nay!

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 25/6/2026

Vòng bảng VCK World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn then chốt với loạt trận rực lửa ngày 25/6/2026. Người hâm mộ toàn cầu sẽ hướng mắt về những cuộc đối đầu đỉnh cao của Brazil, Hàn Quốc và Mexico. Hãy cùng các chuyên gia nhận định bóng đá World Cup 2026 ngày 25/6/2026 hôm nay để không bỏ lỡ những cơ hội vàng hôm nay.

Lịch thi đấu

Hãy cùng cập nhật chi tiết lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 25/6/2026 dưới đây để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh!

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 25/6/2026

Trận đấu giữa Seleção và Scotland tại SVĐ Hard Rock (Miami) là tâm điểm của bảng C. Brazil luôn là ứng cử viên vô địch và phong độ của họ ở lượt trận cuối sẽ quyết định vị trí đầu bảng.

Đồng chủ nhà Mexico sẽ có trận đấu phân định ngôi thứ đầy cam go trước đại diện châu Âu vô cùng khó chịu là Cộng hòa Séc ngay chảo lửa Azteca (Mexico City Stadium).

Một đại diện chủ nhà khác là Canada sẽ được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Vancouver khi đối đầu với Thụy Sĩ. Bảng B hứa hẹn sẽ vô cùng khó lường khi cả Thụy Sĩ và Canada đều sở hữu lối chơi kỷ luật và thực dụng.

Các cặp đấu như Hàn Quốc vs Nam Phi hay Bosnia vs Qatar là những trận chiến sống còn. Với thể thức 48 đội, các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt vẫn có cơ hội đi tiếp, vì vậy mỗi bàn thắng ghi được trong ngày 24/6 đều có giá trị quý như vàng.

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Soi kèo VCK WC 2026 ngày 25/6/2026

Vòng bảng VCK World Cup 2026 đang chứng kiến những cuộc đối đầu sinh tử ở lượt trận cuối cùng nhằm tranh tấm vé vào vòng knock-out. Ngày 25/6/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá kịch tính đỉnh cao thuộc các bảng D, E và F với sự góp mặt của các ông lớn. Hãy cùng các chuyên gia nhận định bóng đá và soi kèo World Cup 2026 ngày 25/6/2026 để bắt trọn kèo nhà cái ngon ăn nhất hôm nay!

Soi kèo Scotland vs Brazil 5H ngày 25/6/2026

Tâm điểm lượt trận cuối bảng C VCK World Cup 2026 chính là cuộc đụng độ rực lửa giữa Scotland và Brazil vào lúc 5h00 ngày 25/6/2026. Trong khi “Vũ công Samba” cần một chiến thắng để khẳng định ngôi đầu, đại diện châu Âu lại sẵn sàng tạo nên bất ngờ chấn động nhằm giật tấm vé đi tiếp. Hãy cùng phân tích phong độ, lực lượng và soi kèo bóng đá Scotland vs Brazil hôm nay!

Thông tin chung trận Scotland vs Brazil

Trận: Scotland vs Brazil

Thời gian: 5H ngày 25/6/2026

Sân thi đấu: Miami Stadium (Mỹ)

Giải đấu: Lượt trận thứ 3 bảng C World Cup 2026

Trận đại chiến giữa Scotland và Brazil tại sân vận động Hard Rock (Miami) chính là tâm điểm rực lửa của loạt trận hôm nay. Cục diện bảng C đang đặt Scotland vào thế chân tường. Với 3 điểm hiện có, họ buộc phải đánh bại đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, lịch sử đang ngoảnh mặt với đại diện châu Âu khi Brazil sở hữu thành tích bất bại trước Scotland, bao gồm cả 3 chiến thắng liên tiếp tại các kỳ World Cup trước đây.

Về mặt lực lượng, dù “Vũ công Samba” thiếu vắng Raphinha do chấn thương và khả năng ra sân của Neymar vẫn còn bỏ ngỏ, sức mạnh của họ vẫn vô cùng đáng nể. Hàng công Selecao vẫn cực kỳ biến ảo với sự xuất hiện của tài năng trẻ Rayan bên cạnh các ngôi sao đẳng cấp như Vinicius Junior, Matheus Cunha và Lucas Paqueta.

Phía bên kia chiến tuyến, Scotland với sự tiếp sức của làn sóng cổ động viên cuồng nhiệt tại Miami sẽ chơi một trận sinh tử. Niềm hy vọng của họ được đặt trọn vào bộ đôi tiền vệ Scott McTominay và John McGinn. Một thử thách cực đại đang chờ đón Scotland trong nỗ lực phá vỡ cái dớp lịch sử trước gã khổng lồ Nam Mỹ.

Cách soi kèo nhà cái Scotland vs Brazil

Với sức mạnh vượt trội của dàn siêu sao Nam Mỹ, “Vũ công Samba” chắc chắn sẽ sắm vai cửa trên, nhưng lối chơi kỷ luật của Scotland lại mở ra những kịch bản kèo chấp và tài xỉu đầy bất ngờ. Hãy cùng các chuyên gia cập nhật chi tiết tỷ lệ kèo trận Scotland vs Brazil và đưa ra quyết định đầu tư chính xác và an toàn nhất tại SBOBET.

Brazil thắng -1.25: Sau trận mở màn bị Morocco cầm chân, Brazil đã tìm lại bản ngã bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Haiti. Sự ăn ý của bộ ba tấn công Vinícius Júnior, Raphinha và đặc biệt là tiền đạo Matheus Cunha chứng minh “Vũ công Samba” đang có điểm rơi phong độ rất tốt.

Sau trận mở màn bị Morocco cầm chân, Brazil đã tìm lại bản ngã bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Haiti. Sự ăn ý của bộ ba tấn công Vinícius Júnior, Raphinha và đặc biệt là tiền đạo Matheus Cunha chứng minh “Vũ công Samba” đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Xỉu 2.5 trái: 2 trận đã qua của Scotland tại World Cup 2026 đều kết thúc với tỷ số xỉu (1-0 và 0-1). Dưới sự chỉ huy của Marquinhos và Gabriel Magalhães, hàng thủ Brazil mới chỉ lọt lưới 1 bàn sau 2 trận. Chính vì vậy khả năng cao trận cầu này không xuất hiện nhiều bàn thắng.

2 trận đã qua của Scotland tại World Cup 2026 đều kết thúc với tỷ số xỉu (1-0 và 0-1). Dưới sự chỉ huy của Marquinhos và Gabriel Magalhães, hàng thủ Brazil mới chỉ lọt lưới 1 bàn sau 2 trận. Chính vì vậy khả năng cao trận cầu này không xuất hiện nhiều bàn thắng. Brazil thắng: Lịch sử đối đầu và vị thế trên BXH FIFA (Brazil hạng 5 toàn cầu, Scotland hạng 40) phản ánh khoảng cách mênh mông về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá.

Dự đoán tỷ số Scotland vs Brazil

Trận đấu tới hứa hẹn sẽ là màn trình diễn đầy kiên cường của Scotland dưới sự tiếp sức từ các khán đài. Tuy nhiên, khoảng cách về đẳng cấp là thứ không thể khỏa lấp trong một sớm một chiều. Trước một Brazil sở hữu dàn siêu sao thượng hạng và thứ vũ khí phản công sắc lẹm mang tên Vinicius Junior. Chính vì vậy mà cơ hội tạo địa chấn của Scotland gần như bằng không. Dù rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, Scotland nhiều khả năng vẫn phải chấp nhận một thất bại tâm phục khẩu phục trước sức mạnh vũ bão của Selecao.

Scotland 0 – 2 Brazil

Soi kèo Nam Phi vs Hàn Quốc 8H ngày 25/6/2026

Trận quyết chiến giữa Nam Phi và Hàn Quốc lúc 8h00 ngày 25/6/2026 tại “chảo lửa” Monterrey chính là tâm điểm quyết định tấm vé đi tiếp của bảng A VCK World Cup 2026. Trong khi đại diện châu Phi buộc phải thắng để lách qua khe cửa hẹp, Son Heung-min cùng các đồng đội chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất vào vòng knock-out. Hãy cùng các chuyên gia nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc ngay hôm nay!

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Thông tin chung trận Nam Phi vs Hàn Quốc

Trận: Nam Phi vs Hàn Quốc

Thời gian: 8H ngày 25/6/2026

Sân thi đấu: Estadio BBVA, Monterrey (Mexico)

Giải đấu: Bảng A World Cup 2026

Đánh dấu sự trở lại đấu trường World Cup sau 16 năm kể từ ngày làm chủ nhà năm 2010, Nam Phi đang phải đối mặt với thực tế vô cùng khắc nghiệt. Thầy trò huấn luyện viên M. Ntseki đang đứng trước thử thách cực đại khi buộc phải tìm kiếm một chiến thắng bước ngoặt trước đối thủ già dơ và có đẳng cấp quốc tế vượt trội. Việc để thua Mexico và chỉ có được trận hòa hú vía trước Cộng hòa Séc đã đẩy Bafana Bafana vào thế chân tường. Sự khát khao và áp lực phải thắng đang bao trùm lên toàn đội tuyển Nam Phi hơn bao giờ hết.

Ở chiều hướng ngược lại, Hàn Quốc dưới sự chèo lái của chiến lược gia Hong Myung-bo đang duy trì một phong độ khá ổn định tại bảng A. Sau màn lội ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Cộng hòa Séc ở ngày ra quân, thất bại sát nút 0-1 trước Mexico không làm giảm đi cơ hội đi tiếp của “Chiến binh Taegeuk”. Đại diện xứ Kim Chi chỉ cần một trận hòa để vượt qua vòng bảng, nhưng mục tiêu của Son Heung-min và các đồng đội chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn để tự quyết tấm vé vào vòng knock-out. Sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng cùng dàn hảo thủ đang chinh chiến tại châu Âu, Hàn Quốc đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối về chất lượng nhân sự so với đối thủ.

Cách soi kèo nhà cái Nam Phi vs Hàn Quốc

Việc đội bóng Châu Phi buộc phải dâng cao tấn công sẽ mở ra thế trận cởi mở, biến các mức kèo chấp châu Á và tài xỉu Nam Phi vs Hàn Quốc trở nên vô cùng khó lường. Hãy cùng cập nhật chi tiết tỷ lệ kèo tại sbobet link ngay dưới đây.

Chọn Hàn Quốc -0.25 trái: Hàn Quốc (hạng 25 FIFA) vượt trội hoàn toàn so với Nam Phi (hạng 60 FIFA) về cả chất lượng nhân sự lẫn kinh nghiệm trận mạc tại đấu trường World Cup.

Hàn Quốc (hạng 25 FIFA) vượt trội hoàn toàn so với Nam Phi (hạng 60 FIFA) về cả chất lượng nhân sự lẫn kinh nghiệm trận mạc tại đấu trường World Cup. Tài 2.25 trái: Hàn Quốc đã ghi bàn ở trận mở màn và suýt làm nên chuyện trước Mexico. Trong khi đó, Nam Phi cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống lên bóng biên của Oswin Appollis. Thống kê cho thấy 3/5 trận gần nhất của Hàn Quốc ở các giải chính thức đều có từ 3 bàn thắng trở lên.

Hàn Quốc đã ghi bàn ở trận mở màn và suýt làm nên chuyện trước Mexico. Trong khi đó, Nam Phi cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống lên bóng biên của Oswin Appollis. Thống kê cho thấy 3/5 trận gần nhất của Hàn Quốc ở các giải chính thức đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Hàn Quốc thắng: Tỷ lệ ăn cược của Hàn Quốc chỉ là 2.15, thể hiện mức độ tín nhiệm rất cao từ nhà cái. Nam Phi đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường quốc tế. Việc phải đối đầu với một tập thể chơi kỷ luật và già dơ như “Chiến binh Taegeuk” là thử thách quá tầm với họ vào lúc này.

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc

Đã 6 tháng kể từ lần cuối cùng Nam Phi giành được chiến thắng ở đấu trường quốc tế. Những điều này đồng nghĩa với việc sự tự tin trong đội hình Bafana Bafana đang bị hạn chế. Nhất là khi họ bước vào trận đấu quan trọng tại WC 2026. Vì đội bóng châu Phi sẽ bị loại nếu không giành chiến thắng, chuyên gia dự đoán họ sẽ chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên với chất lượng đội hình và phong độ Hàn Quốc vẫn là đội được đánh giá cao hơn.

Nam Phi 1 – 2 Hàn Quốc

Soi kèo CH Séc vs Mexico 8H ngày 25/6/2026

Trong trận đấu tiếp theo Sbobet đưa ra soi kèo bóng đá CH Séc vs Mexico lúc 8H ngày 25/6/2026. Ở lượt trận cuối cùng này CH Séc buộc phải hướng đến một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Thế nhưng Mexico lại có phong độ cực kỳ ổn định và sớm khẳng định vị thế trên bảng A.

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Thông tin chung trận CH Séc vs Mexico

Trận : CH Séc vs Mexico

Thời gian : 8H ngày 25/6/2026

Sân thi đấu : Azteca, Mexico City (Mexico).

Giải đấu: Bảng A, World Cup 2026.

Sau trận thua ngược 1-2 trước Hàn Quốc, đội tuyển Cộng hòa Séc tiếp tục tự làm khó mình khi để Nam Phi cầm chân với tỷ số 1-1. Sự tự mãn và lối chơi thụ động sau khi có bàn dẫn trước đã khiến thầy trò HLV Miroslav Koubek phải trả giá đắt.

Trái ngược với sự bế tắc của đối thủ, Mexico dưới sự dẫn dắt của HLV Javier Aguirre lại đang vận hành cực kỳ trơn tru. Không chọn lối chơi tốc độ dồn dập, “El Tri” ưu tiên sự thực dụng, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và giữ kỷ luật nghiêm ngặt trong sơ đồ 4-3-3. Ở chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc, đại diện Bắc Mỹ đã cụ thể hóa ý đồ kiểm soát bằng cách tạo ra ưu thế vượt trội về quân số ở cánh phải. Sự phối hợp ăn ý giữa Roberto Alvarado và Jorge Sánchez không chỉ giúp họ bọc lót phòng ngự hoàn hảo mà còn bóp nghẹt hoàn toàn các mũi khoan bên phía đội bóng châu Á.

Cách soi kèo nhà cái CH Séc vs Mexico

Dưới đây là những dự đoán kèo trận Cộng hòa Séc vs Mexico diễn ra trong bảng A. Liệu rằng đọi bóng Mexico có ghi được chiến thắng hay không? Xem ngay nhận định WC 2026 ngay dưới đây.

Mexico -0.5: Mexico luôn chơi cực hay trên sân nhà tại các giải đấu lớn nhờ sự tiếp sức của gần 9 vạn khán giả. Lối chơi của CH Séc tại World Cup năm nay tỏ ra khá đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào các tình huống bóng bổng hướng tới vị trí của Patrik Schick.

Mexico luôn chơi cực hay trên sân nhà tại các giải đấu lớn nhờ sự tiếp sức của gần 9 vạn khán giả. Lối chơi của CH Séc tại World Cup năm nay tỏ ra khá đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào các tình huống bóng bổng hướng tới vị trí của Patrik Schick. Xỉu 2.25 trái: HLV Mexico nhiều khả năng sẽ chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm, kiểm soát bóng chắc ở khu trung tuyến để giữ sức và tránh chấn thương cho các trụ cột. 2 trận vòng bảng vừa qua của Mexico đều về Xỉu (2-0 và 1-0). Ngoài ra CH Séc tỏ ra khá bế tắc trong khâu tìm đường vào khung thành đối phương khi mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn sau 2 trận.

HLV Mexico nhiều khả năng sẽ chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm, kiểm soát bóng chắc ở khu trung tuyến để giữ sức và tránh chấn thương cho các trụ cột. 2 trận vòng bảng vừa qua của Mexico đều về Xỉu (2-0 và 1-0). Ngoài ra CH Séc tỏ ra khá bế tắc trong khâu tìm đường vào khung thành đối phương khi mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn sau 2 trận. Mexico thắng: Mexico đang có phong độ thăng hoa với mạch trận toàn thắng và giữ sạch lưới. Ngược lại, CH Séc đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường quốc tế. Đặt niềm tin vào đội chủ nhà là phương án đầu tư thông minh và an toàn nhất.

Dự đoán tỷ số CH Séc vs Mexico

Mexico đang có phong độ cao nhất và nắm giữ mọi lợi thế về cấu trúc, được chơi trên sân nhà trước khán giả chật kín tại Estadio Azteca. Họ đã chắc suất vào vòng loại trực tiếp và sở hữu đội hình chưa để thủng lưới bàn nào sau hai trận đấu tại World Cup.

CH Séc 0 – 1 Mexico

Nhìn chung, loạt trận ngày 25/6/2026 tại chiến dịch World Cup năm nay ẩn chứa rất nhiều cơ hội bùng nổ tài xỉu cũng như những kèo chấp châu Á đầy bất ngờ. Hy vọng những thông tin soi kèo VCK WC 2026 ngày 25/6/2026 từ các chuyên gia đã giúp bạn có góc nhìn thấu đáo trước khi xuống tiền. Đừng quên truy cập SBOBET ngay hôm nay để cập nhật bảng tỷ lệ kèo nhà cái mới nhất, nhận khuyến mãi hấp dẫn mùa giải World Cup 2026.