Tâm điểm của loạt trận ngày 24/6/2026 sẽ là cuộc thư hùng nảy lửa giữa ĐT Anh vs Ghana, cùng màn xuất kích của những ông lớn như Bồ Đào Nha hay Colombia. Bạn đang tìm kiếm những nhận định chuyên sâu, tỷ lệ kèo chính xác và cơ hội ăn thưởng lớn nhất? Hãy cùng Sbobet soi kèo VCK WC 2026 ngày 23/6/2026 để rinh về chiến thắng đậm đà!

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 24/6/2026

Vòng bảng VCK World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với những diễn biến vô cùng kịch tính. Hãy cùng nhìn lại tổng quan phong độ lực lượng và những kịch bản có thể xảy ra trong ngày thi đấu bùng nổ này.

Lịch thi đấu

Người hâm mộ sẽ được chiêu đãi một “bữa tiệc” túc cầu khi các bảng đấu bước vào loạt trận thứ hai vào ngày 24/6. Mở màn bằng cuộc đụng độ giữa Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, tiếp nối là trận đại chiến Anh vs Ghana, Panama vs Croatia, và khép lại bằng màn so tài muộn giữa Colombia vs CHDC Congo. Cập nhật ngay lịch thi đấu chi tiết, xem trực tiếp wc 2026 để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào!

Thông tin đáng chú ý VCK World Cup 2026 ngày 24/6/2026

Trận đấu ngày 24/6 bao gồm: BĐN vs Uzbekistan, Anh vs Ghana, Panama vs Croatia, Colombia vs CHDC Congo.

Trên bảng đấu K, đội tuyển Colombia tạm đứng đầu với 3 điểm. Điểm số này cao hơn Congo và Bồ Đào Nha 2 điểm.

Bồ Đào Nha phải cần 1 chiến thắng cách biệt ít nhất 1 bàn thắng để có cơ hội vào vòng 32 đội.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Uzbekistan diễn ra vào lúc 0H ngày 24/6/2026.

Ronaldo kém duyên với bàn thắng sau trận CHDC Congo.

Soi kèo VCK World Cup 2026 ngày 24/6/2026 chính xác

Bước vào lượt trận thứ hai đầy cam go tại các bảng K và L thuộc VCK World Cup 2026 ngày 24/6/2026, cục diện giành vé đi tiếp đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm vàng để chuyên gia phân tích phong độ, lực lượng và những biến động tỷ lệ cược của các ông lớn như Anh, Bồ Đào Nha, Croatia hay Colombia. Cùng xem bảng tỷ lệ nhà cái hôm nay, soi kèo VCK World Cup 2026 ngày 23/6/2026 tại Sbobet.

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Soi kèo Bồ Đào Nha vs Uzbekistan 0H ngày 24/6/2026

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan diễn ra vào lúc 0H ngày 24/6/2026, chuyên gia vẫn đánh giá CR7 và đồng đội. Sau trận hòa đánh tiếc trước CHDC Congo, Selecao buộc phải giành được 3 điểm trước Uzbekistan. Hãy cung Sbobet phân tích kèo trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan để dân cược tăng tỷ lệ chiến thắng.

Thông tin chung trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Trận: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Thời gian : 0H ngày 24/6/2026

Sân thi đấu : Sân NRG

Giải đấu: Bảng K World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đã có màn ra quân đáng thất vọng khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1, dù hoàn toàn áp đảo về thế trận và thực hiện tới 724 đường chuyền. Đoàn quân của Roberto Martinez kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Với những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Pedro Neto hay Goncalo Ramos, Selecao vẫn sở hữu hàng công rất đáng gờm. Động thời đây được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trước một đối thủ vừa sức hơn là Uzbekistan.

Trong khi đó, Uzbekistan bước vào trận đấu với áp lực phải có điểm sau thất bại 1-3 trước Colombia. Đội bóng Trung Á đã để thủng lưới tới 8 bàn trong ba trận gần nhất, cho thấy những vấn đề đáng lo ngại nơi hàng phòng ngự. Dù vậy, họ vẫn sở hữu những mũi phản công nguy hiểm như đội trưởng Eldor Shomurodov hay tiền vệ Abbosbek Fayzullaev, cầu thủ đã ghi bàn ở trận mở màn. Tuy nhiên, trước một Bồ Đào Nha đang rất khát chiến thắng, khả năng Uzbekistan tạo nên bất ngờ là không được đánh giá cao.

Cách soi kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan tại nhà cái Sbobet uy tín diễn ra tại VCK World Cup 2026 lúc 0H ngày 24/6/2026. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu BĐN vs Uzbekistan chính xác nhất.

Bồ Đào Nha thắng 1.75 trái: ĐT BĐN gây thất vọng trước Congo với tỷ số 1 – 1 khi có tỷ lệ kiểm soát bóng 75% và 783 đường chuyền. Trong khi đó Uzbekistan thua Colombia 1-3 ở lượt mở màn và đã để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Đại diện Châu Á cũng đã thua 4/5 trận đấu gần nhất.

ĐT BĐN gây thất vọng trước Congo với tỷ số 1 – 1 khi có tỷ lệ kiểm soát bóng 75% và 783 đường chuyền. Trong khi đó Uzbekistan thua Colombia 1-3 ở lượt mở màn và đã để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Đại diện Châu Á cũng đã thua 4/5 trận đấu gần nhất. Tài 3 trái: 2 trận gần nhất của Uzbekistan đều xuất hiện ít nhất 4 bàn thắng. Ngược lại hàng công của Bồ Đào Nha có nhiều chân sút ghi bàn như Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao và Goncalo Ramos. Với tinh thần quyết chiến để giành tấm vé đi tiếp chuyên gia dự đoán khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng.

2 trận gần nhất của Uzbekistan đều xuất hiện ít nhất 4 bàn thắng. Ngược lại hàng công của Bồ Đào Nha có nhiều chân sút ghi bàn như Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao và Goncalo Ramos. Với tinh thần quyết chiến để giành tấm vé đi tiếp chuyên gia dự đoán khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng. Bồ Đào Nha thắng: Đội bóng của Roberto Martinez sở hữu lực lượng vượt trội và không được phép sảy chân lần thứ hai liên tiếp.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Với tỷ lệ cược World Cup từ Sbobet, Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng khi đội bóng châu Âu vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm. Hơn nữa Uzbekistan đã thua ba trận gần nhất trước những đối thủ mạnh. Soi kèo tỷ số hôm nay BĐN thắng và không để loạt lưới bàn nào.

Bồ Đào Nha 4 – 0 Uzbekistan

Soi kèo Anh vs Ghana 3H ngày 24/6/2026

Cuộc đụng độ giữa Ghana vs Panama được diễn ra vào lúc 3H ngày 24/6/2026. Rơi trên bảng đấu L có hai ông lớn (Anh với Croatia), cả hai đội bóng trên đều buộc phải thắng trận để nuôi hy vọng đi tiếp. Hãy cùng Sbobet nắm ngay soi kèo bóng đá Ghana vs Panama chuẩn xác nhất dưới đây.

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Thông tin chung trận Anh vs Ghana

Trận: Anh vs Ghana

Thời gian : 3H ngày 24/6/2026

Sân thi đấu: Boston Stadium, Mỹ

Giải đấu: Bảng L – World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2, qua đó sớm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford đều ghi dấu ấn, cho thấy sức mạnh tấn công của Tam Sư đang đạt trạng thái tốt dưới thời Thomas Tuchel. Dù vậy, việc để thủng lưới hai bàn ở trận ra quân cũng là lời cảnh báo rằng hàng thủ Anh vẫn còn những điểm cần cải thiện trước những đối thủ giàu tốc độ và khả năng phản công như Ghana.

Bên kia chiến tuyến, Ghana bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama. Dưới bàn tay của Carlos Queiroz, đại diện châu Phi tiếp tục thể hiện lối chơi kỷ luật và tổ chức chặt chẽ, điều từng giúp họ trở thành hiện tượng của bóng đá thế giới. Với những cầu thủ giàu tốc độ trên hàng công cùng tinh thần thi đấu khó chịu, Ghana được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều thử thách cho Anh.

Cách soi kèo nhà cái Anh vs Ghana

Trận đại chiến giữa Anh vs Ghana tại bảng L World Cup 2026 đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu. Sức mạnh tấn công của Tam Sư sẽ đối đầu trực tiếp với lối chơi thể lực, kỷ luật từ Những Ngôi Sao Đen. Cập nhật ngay biến động tỷ lệ kèo trận Anh vs Ghana để chốt kèo chính xác!

Anh 1.5 trái: Dưới thời Thomas Tuchel, Tam Sư đã thắng 3 trận liên tiếp và đều ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận. Trong khi Ghana trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng và thủng lưới 10 bàn.

Dưới thời Thomas Tuchel, Tam Sư đã thắng 3 trận liên tiếp và đều ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận. Trong khi Ghana trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng và thủng lưới 10 bàn. Tài 2.75 trái: 4/5 trận gần nhất của Anh xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Trong khi đó Ghana có những cầu thủ phản công tốc độ như Antoine Semenyo, Jordan Ayew hay Sulemana, đủ khả năng tạo ra cơ hội trước hàng thủ Anh chưa thực sự chắc chắn. Chưa kể trận đấu này ĐT Anh bắt buộc phải thắng nếu muốn vào vòng trong.

4/5 trận gần nhất của Anh xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Trong khi đó Ghana có những cầu thủ phản công tốc độ như Antoine Semenyo, Jordan Ayew hay Sulemana, đủ khả năng tạo ra cơ hội trước hàng thủ Anh chưa thực sự chắc chắn. Chưa kể trận đấu này ĐT Anh bắt buộc phải thắng nếu muốn vào vòng trong. Anh thắng: Tam Sư đang sở hữu phong độ ổn định cùng hàng công bùng nổ và chỉ cần thêm một chiến thắng để giành vé vào vòng knock-out. Vì vậy mà đại diện Châu Phi kho có thể tạo nên bất ngờ.

Dự đoán tỷ số Anh vs Ghana

Đội tuyển anh được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong trận sau chiến thắng hủy diệt 4 – 2 trước Croatia ở lượt trận đầu tiền. Đội bóng của Thomas Tuchel đang có phong độ ấn tượng nhất giải đấu. Ngược lại Ghana vẫn còn khá yếu so với Tam Sư nếu xét về thành tích lẫn phong độ.

Anh 3 – 0 Ghana

Soi kèo Panama vs Croatia 6H ngày 24/6/2026

Nhận định trận bóng đá Panama vs Croatia được diễn ra vào lúc 6H ngày 24/6 ở vòng bảng World Cup 2026. Sbobet đưa ra những phân tích về thông tin lực lượng, dữ liệu trước trận cung như dự đoán tỷ số hôm nay.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Thông tin chung trận Panama vs Croatia

Trận : Panama vs Croatia

Thời gian : 6H ngày 24/6/2026

Sân thi đấu: BMO Field, Toronto, Canada.

Giải đấu: Bảng L, World Cup 2026.

Trận đấu này mang tính chất của một cuộc đối đầu giữa một đội tuyển đang tiếp tục hành trình khẳng định vị thế tại World Cup và một đại diện vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Panama mới chỉ có lần thứ hai góp mặt ở World Cup, và thất bại ở trận ra quân trước Ghana phần nào phản ánh sự chênh lệch khi họ phải đối đầu với những đội bóng giàu thể lực và chất lượng hơn. Trong khi đó, Croatia dù nhận thất bại 2-4 trước Anh vẫn cho thấy nền tảng chiến thuật chặt chẽ cùng kinh nghiệm dày dạn, với khả năng tạo đột biến từ những vị trí như Luka Modric hay Mateo Kovacic.

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Christiansen, Panama vẫn nổi bật với hệ thống phòng ngự có tổ chức. Tuy nhiên, áp lực ở vòng bảng World Cup là hoàn toàn khác, đặc biệt khi phải đối đầu với tuyến giữa giàu kiểm soát và sáng tạo của Croatia. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu Panama có đủ khả năng tạo ra cơ hội rõ ràng để xuyên phá hàng thủ được chỉ huy bởi Dominik Livakovic hay không? Hay họ sẽ tiếp tục gặp khó trước một đối thủ có kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội.

Cách soi kèo nhà cái Panama vs Croatia

Theo dõi tổng quan kèo Panama vs Croatia chính xác lượt trận vòng chung kết lượt đi trên sân BMO Field, Toronto, Canada. tối nay. Xem dự đoán kèo tỷ số, kèo tài xỉu, kèo chấp Panama vs Croatia chi tiết dưới đây:

Croatia -1 thắng: Đại diện châu Âu thắng 5/7 trận gần nhất trước các đối thủ ngoài Top 50 FIFA. Panama cũng thua 4/6 trận gần đây và để lọt lưới trung bình 1,8 bàn/trận. Với áp lực phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, Croatia được đánh giá đủ sức thắng cách biệt.

Đại diện châu Âu thắng 5/7 trận gần nhất trước các đối thủ ngoài Top 50 FIFA. Panama cũng thua 4/6 trận gần đây và để lọt lưới trung bình 1,8 bàn/trận. Với áp lực phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, Croatia được đánh giá đủ sức thắng cách biệt. Tài 2.5: 4/5 trận gần nhất của Croatia xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Hàng thủ Panama không giữ sạch lưới ở 6/8 trận gần đây, trong khi Croatia đã ghi bàn trong 9 trận liên tiếp. Kịch bản đôi công cởi mở rất dễ xuất hiện khi cả hai đội đều ở thế không được phép thua.

4/5 trận gần nhất của Croatia xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Hàng thủ Panama không giữ sạch lưới ở 6/8 trận gần đây, trong khi Croatia đã ghi bàn trong 9 trận liên tiếp. Kịch bản đôi công cởi mở rất dễ xuất hiện khi cả hai đội đều ở thế không được phép thua. Croatia thắng: hất lượng đội hình và kinh nghiệm vượt trội giúp á quân World Cup 2018 được đánh giá cao hơn hẳn.

Dự đoán tỷ số Panama vs Croatia

Croatia vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu với Panama nhờ sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng đã được khẳng định ở các kỳ World Cup. Dù thất bại 2-4 trước Anh ở trận ra quân, đoàn quân của Zlatko Dalic vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng gờm với những cái tên như Andrej Kramaric và Ivan Perisic. Thành tích ổn định ở vòng loại cùng bản lĩnh của một đội bóng thường xuyên tiến sâu tại các giải đấu lớn giúp Croatia trở thành lựa chọn sáng giá cho mục tiêu giành trọn 3 điểm. Với đẳng cấp vượt trội và áp lực phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đại diện châu Âu được kỳ vọng sẽ khẳng định sức mạnh trước Panama.

Panama 3 – 1 Croatia

Nhìn chung, loạt trận vòng bảng World Cup 2026 ngày 24/6 mang đến những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Với việc các đội bóng lớn như Anh hay Bồ Đào Nha buộc phải giành trọn 3 điểm, kịch bản bùng nổ bàn thắng là điều rất dễ xảy ra. Để không bỏ lỡ bất kỳ biến động kèo nào, hãy truy cập ngay nhà cái SBOBET. Chúc các cược thủ đưa ra soi kèo VCK WC 2026 ngày 23/6/2026 thành công và mang về những chiến thắng rực rỡ!