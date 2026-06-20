Ngày 23/6/2026, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với loạt trận vòng bảng đầy hấp dẫn. Tại SBOBET, người chơi có thể theo dõi đầy đủ soi kèo WC 2026 ngày 23/6/2026 với những phân tích chi tiết về phong độ, tỷ lệ kèo và cơ hội chiến thắng ở từng cặp đấu.

Tổng quan VCK World Cup 2026 ngày 23/6/2026

Ngày 23/6/2026, World Cup 2026 tiếp tục bước vào loạt trận vòng bảng. Sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh ở các bảng đấu khiến ngày thi đấu này trở nên đặc biệt hấp dẫn. Như vậy sẽ hứa hẹn mang đến những diễn biến khó lường cả về chuyên môn lẫn tỷ lệ kèo.

Lịch thi đấu

Trong ngày 23/6, người hâm mộ sẽ được theo dõi loạt trận đáng chú ý gồm các cặp đấu như Argentina vs Áo, Pháp vs Iraq, Na Uy- Senegal và Jordan – Algeria. Đây đều là những trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu và tấm vé vào vòng knock-out của World Cup 2026.

Thông tin đáng chú ý VCK World Cup 2026

Bảng I và J bước vào lượt trận thứ hai, với 4 cặp đấu gồm: Argentina vs Áo, Pháp vs Iraq, Na Uy vs Senegal và Jordan vs Algeria. Kết quả các trận đấu này có thể tạo ra những đội đầu tiên giành vé sớm vào vòng knock-out.

Argentina và Pháp hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nhà đương kim vô địch Argentina đã thắng Algeria 3-0 ở trận ra quân, trong khi Pháp đánh bại Senegal 3-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé đang có phong độ thăng hoa, khi vừa trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp với 58 bàn thắng và được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trước Iraq.

Na Uy vs Senegal là cuộc đối đầu cân bằng nhất ngày thi đấu, khi Erling Haaland cùng các đồng đội hướng tới chiến thắng thứ hai sau trận ra quân ấn tượng, trong khi Senegal buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Jordan vs Algeria mang tính sống còn, khi cả hai đều trắng tay ở lượt đầu và đội thua nhiều khả năng sẽ đối mặt nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2026.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 23/6/2026 tối nay

Với nhiều cặp đấu đáng chú ý như Argentina, Pháp, Na Uy trong ngày 23/6/2026 ra sân, thị trường kèo trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cùng phân tích phong độ, tương quan lực lượng và tỷ lệ kèo VCK WC 2026 ngày 23/6/2026 để tìm ra những lựa chọn sáng giá nhất.

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Soi kèo Argentina vs Áo 0H ngày 23/6/2026

Trận đấu giữa Argentina và Áo tại World Cup 2026 diễn ra ngày 23/6 tới đây hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Theo SBOBET, đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa một ông lớn Nam Mỹ giàu truyền thống và đại diện châu Âu sở hữu lối chơi kỷ luật, hiện đại và đầy khó chịu. Cùng tham khảo ngay soi kèo nhận định Argentina vs Áo tối nay.

Thông tin chung trận Argentina vs Áo

Trận : Argentina vs Áo

Thời gian : 23/6/2026

Sân thi đấu: AT&T, Mexico City.

Giải đấu: Bảng J, World Cup 2026.

Argentina và Áo sẽ đối đầu tại bảng J World Cup 2026 sau khi cả hai đội đều có khởi đầu thuận lợi bằng những chiến thắng ở lượt trận mở màn. Điều này khiến cuộc chạm trán sắp tới mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến điểm số mà còn quyết định cục diện ngôi đầu bảng.

Argentina mở màn ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Algeria. Trong đó, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick ở các phút 17, 60 và 76. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tạo lợi thế lớn về hiệu số cũng như tinh thần thi đấu.

Ở chiều ngược lại, Áo cũng có khởi đầu tích cực khi đánh bại Jordan 3-1. Romano Schmid mở tỷ số ở phút 21, trước khi Jordan gỡ hòa nhờ công Ali Olwan. Tuy nhiên, một pha phản lưới của Yazan Alarab cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Marko Arnautovic đã giúp thầy trò HLV Ralf Rangnick giành trọn 3 điểm.

Những kết quả này cho thấy cả hai đội đều đang duy trì phong độ tốt, nhưng việc Argentina giữ sạch lưới ở trận ra quân mang đến lợi thế rõ rệt. Sự chắc chắn trong phòng ngự kết hợp với sức mạnh tấn công bùng nổ giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này.

Cách soi kèo nhà cái Argentina vs Áo

Tỷ lệ kèo trận Argentina vs Áo cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội ở lượt trận bảng J World Cup 2026. Các mức kèo châu Á và tài xỉu vì thế nghiêng về khả năng Argentina kiểm soát thế trận và giành kết quả thuận lợi. Cùng phân tích tỷ lệ kèo nhà cái dưới đây.

Argentina thắng kèo -0.75 trái: Kể từ năm 2014 đến nay, Argentina có tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 82% khi đối đầu với các đại diện đến từ châu Âu tại các vòng bảng World Cup. Mặc dù ĐT Áo đã thắng Jordan thế như hàng thủ bộc lộ khá nhiều khoảng trống. Với việc đối mặt với Argentina, đối thủ sẽ gặp nhiều áp lực.

Kể từ năm 2014 đến nay, Argentina có tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 82% khi đối đầu với các đại diện đến từ châu Âu tại các vòng bảng World Cup. Mặc dù ĐT Áo đã thắng Jordan thế như hàng thủ bộc lộ khá nhiều khoảng trống. Với việc đối mặt với Argentina, đối thủ sẽ gặp nhiều áp lực. Tài 2.5 trái: 4/5 trận gần nhất của Argentina và 5/6 trận vừa qua của Áo đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Dự đoán trận cầu tối nay sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng dễ dàng.

4/5 trận gần nhất của Argentina và 5/6 trận vừa qua của Áo đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Dự đoán trận cầu tối nay sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng dễ dàng. Argentina thắng: Nếu xét về phong độ và đội hình thi đấu thì Argentina vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao hơn so với ĐT Áo.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Áo

Dự đoán đang nghiêng về phía Argentina nhờ hàng phòng ngự chắc chắn cùng màn trình diễn ấn tượng ở chiến thắng 3-0 trước Algeria trong trận ra quân. Lối chơi giàu tính kiểm soát và khả năng hạn chế sức mạnh đối thủ giúp đội bóng của Lionel Scaloni luôn duy trì sự ổn định trong các trận đấu lớn.

Trong khi đó, Áo cũng cho thấy phong độ tích cực nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn về độ cân bằng giữa công và thủ. Sự ổn định tổng thể của Argentina mang lại lợi thế rõ rệt. Với dữ liệu này dự đoán cho thấy xác suất chiến thắng của họ đạt khoảng 56%, kèm theo kịch bản tỷ số được dự đoán là 2-1.

Argentina 2 – 1 Áo

Soi kèo Pháp vs Iraq 4H ngày 23/6/2026

Soi kèo nhà cái Pháp vs Iraq với bảng I World Cup 04h00 23/06/2026 mang đến góc nhìn nhanh về tương quan lực lượng giữa hai đội tuyển. Theo sbobet365, đại diện châu Âu – Pháp đang được đánh giá rất cao nhờ phong độ ổn định cùng đẳng cấp vượt trội. Điều này cho thấy Iraq nhiều khả năng sẽ gặp không ít khó khăn và dễ bị lép vế khi đối đầu với một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.

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Thông tin chung trận Pháp vs Iraq

Trận : Pháp vs Iraq

Thời gian : 4H ngày 23/6/2026

Sân thi đấu : Philadelphia Stadium, Philadelphia, Mỹ.

Giải đấu: Lượt trận thứ 2 bảng I, World Cup 2026.

Pháp bước vào lượt trận thứ hai bảng I với sự tự tin cao sau chiến thắng 3-1 trước Senegal. Dù chưa thực sự bùng nổ trong hiệp một, đoàn quân của HLV Didier Deschamps vẫn thể hiện đẳng cấp của một ứng viên vô địch khi biết cách tăng tốc đúng thời điểm. Mbappé tiếp tục là ngòi nổ quan trọng nhất, nhưng sức mạnh của Pháp còn nằm ở chiều sâu đội hình đầy chất lượng.

Olise đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong việc tạo ra tính sáng tạo ở khu vực trung tuyến khi được trao nhiều không gian hoạt động hơn. Trong khi đó, Barcola mang đến tốc độ và sự đột biến từ băng ghế dự bị, giúp Les Bleus có thêm nhiều phương án thay đổi cục diện trận đấu. Trước một Iraq thường chơi lùi sâu, khả năng phối hợp biên cùng những pha xâm nhập phía sau hàng thủ sẽ là chìa khóa mở ra thế trận cho Pháp.

Ở chiều ngược lại, Iraq không phải đối thủ dễ bị xem thường khi từng có những thời điểm chơi tích cực trước Na Uy. Đặc biệt là giai đoạn cuối hiệp một với bàn gỡ của Aymen Hussein. Tuy vậy, các sai lầm cá nhân đã khiến họ phải trả giá đắt. Khi đối đầu Pháp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để Mbappé hoặc các vệ tinh xung quanh trừng phạt ngay lập tức.

Cách soi kèo nhà cái Pháp vs Iraq

Soi kèo bóng đá Pháp vs Iraq ghi nhận sự chênh lệch rất lớn giữa hai đội. Anh em có thể tham khảo các phương án đầu tư an toàn và đáng tin cậy ngay dưới đây để đưa ra lựa chọn phù hợp cho trận đấu này.

Pháp -2 trái: Iraq thường có xu hướng chơi lùi sâu và co cụm phòng ngự chống đỡ. Tuy nhiên, khả năng chịu áp lực liên tục của họ không tốt. Nhìn cách Na Uy dễ dàng xuyên phá và ghi 4 bàn vào lưới Iraq, một hàng công siêu mạnh và đa dạng như Pháp hoàn toàn có khả năng thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Iraq thường có xu hướng chơi lùi sâu và co cụm phòng ngự chống đỡ. Tuy nhiên, khả năng chịu áp lực liên tục của họ không tốt. Nhìn cách Na Uy dễ dàng xuyên phá và ghi 4 bàn vào lưới Iraq, một hàng công siêu mạnh và đa dạng như Pháp hoàn toàn có khả năng thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên. Tài 3 trái: Hàng công của Pháp ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3 bàn/trận. Trong khi đó, hàng thủ Iraq lại đang lỏng lẻo khi vừa nhận 4 bàn thua từ Na Uy. Ngoài ra Iraq cũng có khả năng tìm kiếm bàn gỡ danh dự dựa vào khả năng không chiến của Aymen Hussein nếu Pháp chủ quan sau khi dẫn sâu.

Hàng công của Pháp ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3 bàn/trận. Trong khi đó, hàng thủ Iraq lại đang lỏng lẻo khi vừa nhận 4 bàn thua từ Na Uy. Ngoài ra Iraq cũng có khả năng tìm kiếm bàn gỡ danh dự dựa vào khả năng không chiến của Aymen Hussein nếu Pháp chủ quan sau khi dẫn sâu. Pháp thắng: Tỷ lệ ăn cho cửa Pháp thắng chắc chắn sẽ rất thấp, cửa hòa và Iraq thắng có tỷ lệ thưởng cực cao nhưng xác suất xảy ra điều bất ngờ là vô cùng nhỏ.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Iraq

Pháp sở hữu chất lượng đội hình vượt trội ở hầu hết các tuyến và nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn so với Iraq. Với Mbappé cùng các vệ tinh xung quanh, Les Bleus được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép liên tục và nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, Pháp đang nắm lợi thế lớn để hướng tới thêm một chiến thắng. Qua đó sớm hoàn tất mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.

Pháp 3 – 0 Iraq

Soi kèo Na Uy vs Senegal 7H ngày 23/6/2026

Na Uy vs Senegal là màn đối đầu trực diện đầy kịch tính tại bảng I World Cup 2026. Trong bối cảnh Pháp đang cho thấy sự vượt trội, cả đại diện Bắc Âu lẫn “Những chú sư tử Teranga” đều hiểu rằng một kết quả thuận lợi ở trận đấu này sẽ mở rộng đáng kể cơ hội đi tiếp vào vòng 32 đội. Cùng SBOBET cập nhật và phân tích những thông tin soi kèo trận Na Uy vs Senegal chuẩn xác.

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Thông tin chung trận Na Uy vs Senegal

Trận: Na Uy vs Senegal

Thời gian: 7H ngày 23/6/2026

Sân thi đấu: New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium, Mỹ).

Giải đấu: Bảng I World Cup 2026.

Na Uy bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn sau màn trình diễn thuyết phục trước Iraq. Erling Haaland tiếp tục là đầu tàu trên hàng công, góp phần giúp đoàn quân của HLV Ståle Solbakken ghi tới 4 bàn thắng và phô diễn sức mạnh tấn công. Đó cũng là sự tiếp nối chuỗi phong độ ổn định của Na Uy, sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Điển và trận hòa 1-1 trên sân của Morocco. Bên cạnh Haaland, Martin Ødegaard vẫn đóng vai trò nhạc trưởng. Trong khi Alexander Sørloth và Antonio Nusa mang đến thêm nhiều phương án tấn công đa dạng.

Ở phía đối diện, Senegal dù để thua Pháp 1-3 ở trận ra quân nhưng màn trình diễn của họ tích cực hơn nhiều so với tỷ số. Đội bóng của HLV Pape Thiaw đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm và nhiều lần khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Một bàn thắng bị từ chối vì việt vị cùng tình huống dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi ở những phút cuối cho thấy “Những chú sư tử Teranga” hoàn toàn có khả năng tạo nên khác biệt. Với sự góp mặt của Sadio Mané, Nicolas Jackson và Iliman Ndiaye trên hàng công, Senegal vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký.

Cách soi kèo nhà cái Na Uy vs Senegal

Với tính chất quan trọng của một trận đấu vòng bảng, giới mộ điệu đang đặc biệt quan tâm đến các tỷ lệ kèo trực tuyến Na Uy vs Senegal. Qua đó đánh giá chính xác hơn cơ hội của từng đội.

Na Uy -0.5 trái: Senegal buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số, điều này vô tình sẽ lộ ra những khoảng trống chết người phía sau lưng hàng thủ. Với một trung phong chớp thời cơ thượng hạng như Erling Haaland và các vệ tinh chất lượng như Martin Ødegaard, Na Uy hoàn toàn đủ khả năng trừng phạt những sai lầm của đối phương.

Senegal buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số, điều này vô tình sẽ lộ ra những khoảng trống chết người phía sau lưng hàng thủ. Với một trung phong chớp thời cơ thượng hạng như Erling Haaland và các vệ tinh chất lượng như Martin Ødegaard, Na Uy hoàn toàn đủ khả năng trừng phạt những sai lầm của đối phương. Tài 2.5 trái: Na Uy thủng lưới 1 bàn trước Iraq, Senegal nhận 3 bàn thua trước Pháp. Kịch bản Senegal buộc phải chơi tấn công sẽ giúp trận đấu cởi mở ngay từ những phút đầu. Thống kê trận ra quân của cả hai đội tại bảng I đều nổ Tài rất đậm.

Na Uy thủng lưới 1 bàn trước Iraq, Senegal nhận 3 bàn thua trước Pháp. Kịch bản Senegal buộc phải chơi tấn công sẽ giúp trận đấu cởi mở ngay từ những phút đầu. Thống kê trận ra quân của cả hai đội tại bảng I đều nổ Tài rất đậm. Na Uy thắng: Điểm ăn cho cửa Na Uy thắng đang có xu hướng giảm nhẹ, cho thấy niềm tin của giới chuyên môn đang đổ dồn vào Haaland và các đồng đội. Cửa Hòa và Senegal thắng có mức ăn cao nhưng đi kèm rủi ro lớn khi đại diện châu Phi đang gặp áp lực tâm lý nặng nề.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Senegal

Dù thất bại 1-3 trước Pháp ở trận ra quân, Senegal đã cho thấy họ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tỷ số phản ánh. Trong khi đó, Na Uy sở hữu hàng công giàu sức sát thương với sự dẫn dắt của Erling Haaland và khả năng sáng tạo của Martin Ødegaard. Đủ cho thấy sức gây áp lực lên bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Na Uy 2 – 1 Senegal

Nhìn chung, các trận đấu ngày 23/6 hứa hẹn mang đến nhiều kịch bản khó lường. Hy vọng những phân tích soi kèo VCK WC 2026 từ SBOBET sẽ giúp người chơi có góc nhìn chính xác hơn và đưa ra quyết định hiệu quả nhất trong ngày thi đấu này.