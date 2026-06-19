Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục sôi động với hàng loạt màn so tài hấp dẫn diễn ra trong ngày 22/6. Cùng sbobet: 198.252.107.223 cập nhật soi kèo VCK WC 2026 ngày 22/6/2026 với những phân tích chi tiết về tỷ lệ châu Á, tài xỉu và dự đoán tỷ số. Từ đó người chơi có thêm cơ sở trước khi đưa ra lựa chọn tại nhà cái.

Tổng quan VCK World Cup 2026 ngày 22/6/2026

Tổng quan VCK World Cup 2026 ngày 22/6/2026 tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ với nhiều trận đấu quan trọng tại vòng bảng. Đây là thời điểm các đội bóng cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn và khó lường trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu VCK World Cup 2026 ngày 22/6/2026 chứng kiến hàng loạt cặp đấu đáng chú ý. Người hâm mộ sẽ được theo dõi những màn chạm trán hấp dẫn giữa các ứng cử viên hàng đầu cùng những đội bóng đang nỗ lực tạo nên bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 22/6/2026

Cuộc đua giành vé vào vòng 1/16 đang trở nên căng thẳng hơn khi nhiều đội bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng với áp lực phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

World Cup 2026 đang diễn ra với thể thức 48 đội lần đầu tiên được áp dụng, khiến cuộc cạnh tranh ở các bảng đấu trở nên khốc liệt hơn khi cả các đội xếp thứ ba có thành tích tốt cũng có cơ hội đi tiếp.

Mexico đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Canada gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-0 trước Qatar nhưng phải trả giá bằng chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ Ismael Koné.

Những ứng cử viên hàng đầu như Argentina, Pháp, Đức và Anh đều đang thể hiện phong độ ổn định, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn trong giai đoạn quyết định của vòng bảng.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 22/6/2026 tối nay

Ngày 22/6/2026 của VCK World Cup hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn. Cùng cập nhật soi kèo VCK WC 2026 ngày 22/6/2026 với những phân tích về tỷ lệ châu Á, tài xỉu và dự đoán kết quả WC. Người hâm mộ có thêm cơ sở để theo dõi và đánh giá các trận đấu đáng chú ý trong ngày thi đấu này.

Soi kèo Bỉ vs Iran 2H ngày 22/6/2026

Nhận định Bỉ vs Iran lúc 2h00 ngày 22/6 thuộc lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 hứa hẹn diễn ra hấp dẫn. Nhất là khi cả hai đội đều chưa thể giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Sau những kết quả hòa trước Ai Cập và New Zealand, Bỉ cùng Iran đều đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng đầu tiên nhằm tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

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Thông tin chung trận Bỉ vs Iran

Trận: Bỉ vs Iran

Thời gian: 2H ngày 22/6/2026

Sân thi đấu: SoFi, Los Angeles (Mỹ)

Giải đấu: Bảng G, World Cup 2026.

Bỉ bước vào trận đấu với áp lực kỳ vọng lớn, điều họ từng nhiều lần trải qua ở các kỳ World Cup trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, Bỉ khởi đầu chưa thật sự bùng nổ khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1, kết quả đủ an toàn nhưng cũng phản ánh rằng thế hệ hiện tại chưa thể chủ quan. Với Kevin De Bruyne điều tiết lối chơi ở tuyến giữa và Romelu Lukaku giữ vai trò mũi nhọn, Bỉ vẫn sở hữu sức tấn công đủ mạnh để khai thác điểm yếu kinh nghiệm của Iran. Đặc biệt ở hai biên với tốc độ của Jeremy Doku có thể tạo ra khác biệt rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, Iran dưới sự chỉ đạo của HLV Amir Ghalenoei cũng gặp không ít bất lợi ngoài sân cỏ, khi các vấn đề di chuyển và lịch trình có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và hồi phục giữa các trận. Dù vậy, họ vẫn cho thấy sự lì lợm khi cầm hòa 2-2 trước New Zealand, trong đó Mehdi Taremi tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công. Từ đó mang đến hy vọng cho một lối chơi phản công giàu kinh nghiệm.

Cách soi kèo nhà cái Bỉ vs Iran

Tỷ lệ kèo trận Bỉ vs Iran phản ánh sự chênh lệch nhất định về chất lượng đội hình, khi đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao. Các chuyên gia hiện vẫn nghiêng về khả năng Bỉ giành trọn 3 điểm nhờ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng hơn.

Bỉ thắng kèo chấp -1.25 trái: Bỉ được đánh giá cao hơn hẳn khi sở hữu xác suất thắng khoảng 70%. Trong khi đó, Iran vừa bị New Zealand cầm hòa 2-2 và còn gặp bất lợi về lịch trình di chuyển trước trận đấu này. Với lực lượng vượt trội cùng áp lực phải thắng, Bỉ đủ khả năng tạo ra cách biệt.

Bỉ được đánh giá cao hơn hẳn khi sở hữu xác suất thắng khoảng 70%. Trong khi đó, Iran vừa bị New Zealand cầm hòa 2-2 và còn gặp bất lợi về lịch trình di chuyển trước trận đấu này. Với lực lượng vượt trội cùng áp lực phải thắng, Bỉ đủ khả năng tạo ra cách biệt. Tài 2.5 trái: Cả hai đội đều không giữ sạch lưới ở lượt trận đầu tiên. Iran thủng lưới 2 bàn trước New Zealand, còn Bỉ để Ai Cập chọc thủng lưới dù được đánh giá cao hơn. Thế trận đôi công là điều dễ xảy ra khi cả hai đều hướng đến chiến thắng đầu tiên tại bảng G.

Cả hai đội đều không giữ sạch lưới ở lượt trận đầu tiên. Iran thủng lưới 2 bàn trước New Zealand, còn Bỉ để Ai Cập chọc thủng lưới dù được đánh giá cao hơn. Thế trận đôi công là điều dễ xảy ra khi cả hai đều hướng đến chiến thắng đầu tiên tại bảng G. Bỉ thắng kèo châu Âu: Nhà cái niêm yết Bỉ ở vị thế cửa trên rất rõ rệt, trong khi Iran chỉ được xem là ứng viên cạnh tranh vị trí thứ hai với Ai Cập. Chênh lệch về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn khiến đại diện châu Âu sáng cửa.

Dự đoán tỷ số Bỉ vs Iran

Bỉ được đánh giá vượt trội hơn Iran trong cuộc đối đầu tại SoFi Stadium. Khi Kevin De Bruyne cùng Romelu Lukaku được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trước hàng thủ đã để lọt lưới 2 bàn ở trận gặp New Zealand. Một chiến thắng 3-1 cho Bỉ đang được xem là kịch bản hợp lý.

Bỉ 3 – 1 Iran

Soi kèo Uruguay vs Cabo Verde 5H ngày 22/6/2026

Nhận định Uruguay vs Cape Verde, 5h00 ngày 22/6 – lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Sau khi cùng giành kết quả hòa ở trận ra quân, cả Uruguay và Cape Verde đều đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng đầu tiên. Qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

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Thông tin chung trận Uruguay vs Cabo Verde

Trận: Uruguay vs Cabo Verde

Thời gian: 5H ngày 22/6/2026

Sân thi đấu : Miami Stadium.

Giải đấu: Bảng H, World Cup 2026.

Uruguay và Cape Verde đều bước vào lượt trận thứ hai bảng H với cùng số điểm, nhưng kỳ vọng hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Uruguay, đội xếp hạng 17 thế giới, vừa hòa 1-1 với Saudi Arabia trong trận ra quân. Họ tiếc nuối vì đã không thể giành chiến thắng dù có lợi thế, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng mạnh với Darwin Núñez và Federico Valverde. Tình hình thể lực của José María Giménez và Ronald Araújo cũng là điểm đáng chú ý.

Trong khi đó, Cape Verde xếp hạng 67 thế giới và gây bất ngờ lớn khi cầm hòa 0-0 trước Spain. Họ chủ yếu chơi phòng ngự chắc chắn và chờ phản công, với các cầu thủ như Ryan Mendes và Jovane Cabral là những mũi tấn công chính. Một trận hòa nữa sẽ là kết quả tích cực, nhưng Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn để hướng tới chiến thắng.

Cách soi kèo nhà cái Uruguay vs Cabo Verde

Kèo Châu Á trận Uruguay vs Cabo Verde hiện nay đang được nhiều bet thủ quan tâm. Bởi cả hai đội bóng này có phong độ và chiến thuật chơi bóng khác nhau do đó nhà cái đưa ra bảng kèo Uruguay vs Cabo Verde như sau:

Cabo Verde thắng kèo 1.25 trái: Nhìn vào thực tế trận mở màn, Cabo Verde đã chống chịu thành công trước sức ép nghẹt thở của Tây Ban Nha. Họ chịu 26 cú sút, kiểm soát bóng chỉ 26% nhưng vẫn giữ sạch lưới. Uruguay chơi trực diện và tốc độ hơn Tây Ban Nha, nhưng cũng gặp trục trặc trong khâu dứt điểm. Do đó sẽ không dễ để thầy trò Bielsa thắng đậm.

Nhìn vào thực tế trận mở màn, Cabo Verde đã chống chịu thành công trước sức ép nghẹt thở của Tây Ban Nha. Họ chịu 26 cú sút, kiểm soát bóng chỉ 26% nhưng vẫn giữ sạch lưới. Uruguay chơi trực diện và tốc độ hơn Tây Ban Nha, nhưng cũng gặp trục trặc trong khâu dứt điểm. Do đó sẽ không dễ để thầy trò Bielsa thắng đậm. Xỉu 2.5 trái: Cả hai trận ra quân của hai đội tại bảng H đều có kết quả Xỉu (Uruguay hòa 1-1, Cabo Verde hòa 0-0). Cabo Verde chắc chắn sẽ tiếp tục dựng “xe buýt hai tầng” trước vòng cấm để kiếm điểm. Vì vậy trận cầu lần này anh em vẫn nên lựa chọn cửa xỉu thắng.

Cả hai trận ra quân của hai đội tại bảng H đều có kết quả Xỉu (Uruguay hòa 1-1, Cabo Verde hòa 0-0). Cabo Verde chắc chắn sẽ tiếp tục dựng “xe buýt hai tầng” trước vòng cấm để kiếm điểm. Vì vậy trận cầu lần này anh em vẫn nên lựa chọn cửa xỉu thắng. Uruguay thắng: Mặc dù Cabo Verde rất kiên cường, nhưng kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường World Cup của Uruguay là thứ không thể phủ nhận. Sự tỏa sáng của các ngôi sao như Valverde hay Darwin Núñez có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định trận đấu.

Dự đoán tỷ số Uruguay vs Cabo Verde

Điểm mạnh của Cape Verde nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn, thể hiện rõ qua việc họ giữ sạch lưới trước TBN ở trận ra quân. Tuy nhiên, điểm yếu của họ vẫn là hàng công chưa tạo được nhiều đột biến khi bước lên sân chơi đẳng cấp cao.

Ở chiều ngược lại, Uruguay sở hữu hàng thủ giàu kinh nghiệm với những cái tên như Ronald Araújo và José María Giménez. Trước một đối thủ đang trong quá trình hoàn thiện, Uruguay hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng, thậm chí giữ sạch lưới.

Uruguay 2 – 0 Cabo Verde

Soi kèo New Zealand vs Ai Cập 8H ngày 22/6/2026

Nhận định New Zealand vs Ai Cập, 8h00 ngày 22/6/2026 – lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. New Zealand và Egypt đều đang có cùng điểm số sau lượt trận mở màn. Vì vậy cuộc đối đầu này mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nơi cả hai đều cần một kết quả tích cực để tạo lợi thế sớm.

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Thông tin chung trận New Zealand vs Ai Cập

Trận : New Zealand vs Ai Cập

Thời gian : 8H ngày 22/6/2026

Sân thi đấu : BC Place Stadium

Giải đấu: Bảng G World Cup 2026.

Egypt (hạng 29 thế giới) vừa hòa 1-1 với Belgium. Trong đó bàn thắng đẹp của Emam Ashour không đủ giúp họ giữ trọn 3 điểm sau pha phản lưới của Mohamed Hany. Đây là trận đấu họ cần tận dụng để tìm chiến thắng đầu tiên tại giải.

Trong khi đó, New Zealand (hạng 85) gây ấn tượng khi hòa 2-2 trước Iran, với màn trình diễn nổi bật của Elijah Just. Họ hành quân tới Vancouver với sự tự tin cao.

Ngược lại Ai Cập dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan có hàng công mạnh, xoay quanh Mohamed Salah và Omar Marmoush, dự kiến sẽ kiểm soát thế trận. Ngược lại, New Zealand của Darren Bazeley sẽ chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công với Chris Wood là điểm tựa. Một chiến thắng sẽ giúp Ai Cập trở lại cuộc đua, trong khi một kết quả tích cực nữa sẽ là bước tiến lớn cho New Zealand.

Cách soi kèo nhà cái New Zealand vs Ai Cập

Hiện nay số lượng người đặt cược New Zealand vs Ai Cập ngày càng đông. Để biết chính xác về tỷ lệ ăn chấp trong trận đấu này ra sao, theo dõi các số liệu tại Sbobet và dự đoán của dân cược sau đây.

Ai Cập thắng -0.75 trái: New Zealand đã chơi hay trước Iran nhưng Ai Cập là thử thách ở đẳng cấp khác hẳn. Lối chơi áp sát nhanh và những pha phản công sắc lẹm của Salah hay Marmoush sẽ khai thác triệt để những khoảng trống ở hàng thủ New Zealand. Ai Cập cần một chiến thắng để giành lợi thế lớn trước trận cuối gặp Iran.

New Zealand đã chơi hay trước Iran nhưng Ai Cập là thử thách ở đẳng cấp khác hẳn. Lối chơi áp sát nhanh và những pha phản công sắc lẹm của Salah hay Marmoush sẽ khai thác triệt để những khoảng trống ở hàng thủ New Zealand. Ai Cập cần một chiến thắng để giành lợi thế lớn trước trận cuối gặp Iran. Xỉu 2.25 trái: Tuy New Zealand vừa trải qua trận đấu có 4 bàn thắng, nhưng khi đối đầu với một Ai Cập đầy già dơ, họ buộc phải chơi lùi sâu và thận trọng hơn. Về phía Ai Cập, triết lý của họ tại các giải đấu lớn luôn ưu tiên sự chắc chắn của hàng thủ (họ giữ sạch lưới cả 6 trận ở vòng loại trước đó).

Tuy New Zealand vừa trải qua trận đấu có 4 bàn thắng, nhưng khi đối đầu với một Ai Cập đầy già dơ, họ buộc phải chơi lùi sâu và thận trọng hơn. Về phía Ai Cập, triết lý của họ tại các giải đấu lớn luôn ưu tiên sự chắc chắn của hàng thủ (họ giữ sạch lưới cả 6 trận ở vòng loại trước đó). Ai Cập thắng: Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Ai Cập khi họ bất bại trước New Zealand trong quá khứ (thắng 2, hòa 1). Sự tỏa sáng của thủ lĩnh Mohamed Salah sẽ là chìa khóa mở ra 3 điểm cho Ai Cập.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Ai Cập

Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn với tỷ lệ khoảng 8/13. Điều này là nhờ sở hữu ngôi sao Mohamed Salah cùng vị thế của một đội bóng đang xếp hạng 29 thế giới khi đối đầu với New Zealand, đội có thứ hạng thấp nhất giải ở vị trí 85.

Dù vậy, New Zealand đã gây ấn tượng khi giành được 1 điểm trước Iran, cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Vì thế, Ai Cập cần giữ sự tập trung cao độ, nhất là sau khi đánh rơi điểm trước Bỉ ở lượt trận trước.

New Zealand 0 – 1 Ai Cập

Với nhiều cặp đấu đáng chú ý và tính cạnh tranh ngày càng cao, soi kèo VCK WC 2026 ngày 22/6/2026 tại SBOBET sẽ mang đến những góc nhìn hữu ích cho người hâm mộ. Đừng bỏ lỡ các nhận định mới nhất để cập nhật xu hướng và đưa ra những quyết định hiệu quả cho hành trình World Cup 2026.