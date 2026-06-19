Vòng bảng World Cup 2026 đang kịch tính hơn bao giờ hết với loạt trận rực lửa ngày 21/06, tâm điểm là các cuộc đối đầu giữa Đức vs Bờ Biển Ngà, Hà Lan vs Thụy Điển, Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út và Tunisia vs Nhật Bản. Hãy cùng phân tích phong độ và biến động tỷ lệ kèo VCK WC 2026 ngày 21/6/2026 để tìm ra những lựa chọn đầu tư chuẩn xác nhất hôm nay!

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 21/6/2026

Vòng bảng World Cup 2026 ngày 21/06 chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp. Khi áp lực đè nặng lên cả những ông lớn châu Âu lẫn các đại diện đầy tham vọng của châu Phi và châu Á, cục diện trên sân cỏ hứa hẹn sẽ mang lại những kịch bản khó lường. Hãy cùng điểm qua bức tranh tổng quan và những điểm nóng không thể bỏ qua trong loạt trận hôm nay.

Lịch thi đấu

Tâm điểm của lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 21/06 sẽ là màn chạm trán đầy duyên nợ giữa Hà Lan và Thụy Điển, bên cạnh những thử thách cam go dành cho Đức, Tây Ban Nha hay cặp đấu cân tài cân sức giữa Tunisia và Nhật Bản. Dưới đây là thời gian và địa điểm chi tiết của các trận đấu diễn ra hôm nay giúp người hâm mộ tiện theo dõi.

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 21/6/2026

Đại chiến châu Âu tại bảng F (Hà Lan vs Thụy Điển): Đây được coi là trận đấu tâm điểm của ngày. Cả hai đại diện châu Âu đều sở hữu lối chơi hiện đại và nhiều ngôi sao. Kết quả của trận thư hùng này nhiều khả năng sẽ phân định ngôi đầu bảng F.

“Cỗ xe tăng” Đức chạm trán “Voi rừng” Bờ Biển Ngà: Đội tuyển Đức sẽ có bài kiểm tra thể lực và tốc độ cực kỳ khó khăn trước lối đá giàu sức mạnh của đại diện châu Phi. Trận đấu diễn ra trên đất Canada cũng mang lại một bầu không khí mới lạ cho người hâm mộ.

Thử thách cho các đại diện châu Á:

Nhật Bản sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy cạm bẫy trước Tunisia tại Mexico. Lối chơi kỷ luật, kỹ thuật của các chiến binh Samurai Xanh sẽ đối đầu với sự thực dụng, quật cường của đại diện Bắc Phi.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út phải đụng độ một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu là Tây Ban Nha. “Bò tót” với triết lý kiểm soát bóng áp đảo chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm để sớm giành vé đi tiếp ở bảng H.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 21/6/2026 tối nay

Đêm nay và rạng sáng mai, bầu không khí VCK World Cup 2026 sẽ được đốt cháy với loạt trận rực lửa ngày 21/06. Tâm điểm đổ dồn về những sàn giao dịch châu Á khi các ông lớn như Đức, Tây Ban Nha, Bỉ hay Hà Lan đều đồng loạt ra quân trước những đối thủ đầy khó chịu. Hãy cùng các chuyên gia soi kèo VCK WC 2026 ngày 21/6/2026 để săn ngay những kèo thơm nhất tối nay!

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Soi kèo Hà Lan vs Thụy Điển 0H ngày 21/6/2026

Trận chiến lúc 00:00 ngày 21/06/2026 giữa Hà Lan và Thụy Điển là tâm điểm rực lửa tại bảng F. Soi kèo bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển để đưa ra nhận định chính xác. Hãy đón xem màn so tài đỉnh cao này qua các kênh trực tiếp WC để không bỏ lỡ những khoảnh khắc cuồng nhiệt nhất của World Cup 2026.

Thông tin chung trận Hà Lan vs Thụy Điển

Trận: Hà Lan vs Thụy Điển

Thời gian: 0H ngày 21/6/2026

Sân thi đấu: Houston Stadium, Mỹ.

Giải đấu: Bảng F, World Cup 2026.

Ở lượt trận mở màn gặp Nhật Bản, Hà Lan đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Sau 90 phút đôi công hấp dẫn, thầy trò Ronald Koeman chỉ giành được trận hòa 2-2 và tạm đứng thứ ba tại bảng F với 1 điểm.

Kết quả này khiến Cơn Lốc Màu Da Cam chịu không ít áp lực trước cuộc đối đầu quan trọng với Thụy Điển. Một chiến thắng là mục tiêu gần như bắt buộc nếu Hà Lan muốn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, họ sẽ chạm trán Tunisia vào ngày 25/6 và mốc 4 điểm hoàn toàn có thể đủ để góp mặt ở vòng knock-out, kể cả với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay trong trận ra quân khi đè bẹp Tunisia với tỷ số 5-1. Màn trình diễn bùng nổ đó giúp đại diện Bắc Âu chiếm ưu thế lớn trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng 32 đội.

Đoàn quân của Graham Potter sẽ chính thức giành quyền đi tiếp nếu đánh bại Hà Lan ở lượt trận này. Thậm chí, Thụy Điển còn có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng F nếu giành trọn 3 điểm và Nhật Bản không thể vượt qua Tunisia ở trận đấu cùng giờ.

Cách soi kèo nhà cái Hà Lan vs Thụy Điển

Trên nhà cái Sbobet, tỷ lệ kèo trận Hà Lan và Thụy Điển đang có những biến động đầy cân não. Dù Cơn Lốc Màu Dan Cam được xếp cửa trên, nhưng mức chấp này đang chịu thử thách lớn trước lối chơi vô cùng lỳ lợm của đại diện Bắc Âu. Hãy cùng các chuyên gia xem kèo Châu Á, Châu Âu và Tài Xỉu để chọn ra phương án đầu tư chuẩn xác nhất đêm nay!

Hà Lan thắng kèo chấp -1 trái : Hà Lan sở hữu đội hình đồng đều cùng khả năng kiểm soát thế trận rất tốt. Dù Thụy Điển vừa có chiến thắng đậm trước Tunisia, nhưng lối chơi của họ thường gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có khả năng cầm bóng và tạo áp lực liên tục. Cơn Lốc Màu Da Cam đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

: Hà Lan sở hữu đội hình đồng đều cùng khả năng kiểm soát thế trận rất tốt. Dù Thụy Điển vừa có chiến thắng đậm trước Tunisia, nhưng lối chơi của họ thường gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có khả năng cầm bóng và tạo áp lực liên tục. Cơn Lốc Màu Da Cam đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tài 2.5 trái: Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường xuất hiện nhiều bàn thắng và cả hai đều sở hữu những chân sút chất lượng. Hà Lan buộc phải hướng tới chiến thắng sau trận hòa Nhật Bản, trong khi Thụy Điển đang có tinh thần rất cao sau khi ghi tới 5 bàn vào lưới Tunisia. Với thế trận cởi mở khả năng trận đấu cán mốc từ 3 bàn thắng trở lên là khá sáng.

Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường xuất hiện nhiều bàn thắng và cả hai đều sở hữu những chân sút chất lượng. Hà Lan buộc phải hướng tới chiến thắng sau trận hòa Nhật Bản, trong khi Thụy Điển đang có tinh thần rất cao sau khi ghi tới 5 bàn vào lưới Tunisia. Với thế trận cởi mở khả năng trận đấu cán mốc từ 3 bàn thắng trở lên là khá sáng. Hà Lan thắng kèo châu Âu: Dù Thụy Điển đang có phong độ tốt, nhưng Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và thành tích đối đầu tích cực trong những lần chạm trán gần đây.

Dự đoán tỷ số Hà Lan vs Thụy Điển

Dù sở hữu dàn ngôi sao vượt trội có khả năng định đoạt trận đấu, Hà Lan chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trước một Thụy Điển đầy bản lĩnh. Với lịch thi đấu dày đặc, cả hai đều muốn giải quyết nhanh đối thủ để xoay tua đội hình. Tuy nhiên sự thận trọng có thể khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Bước ngoặt sẽ đến ở hiệp hai, nơi những điều chỉnh chiến thuật và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân giúp “Cơn lốc màu da cam” vượt lên dẫn trước. Nhịp độ trận đấu sẽ được đẩy cao khi đại diện Bắc Âu buộc phải vùng lên tìm bàn gỡ. Một thế trận đôi công mãn nhãn là điều đã được dự báo, và kịch bản chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về Hà Lan là hoàn toàn khả thi.

Hà Lan 2 – 1 Thụy Điển

Soi kèo Tunisia vs Nhật Bản 11H ngày 21/6/2026

Trận so tài giữa Tunisia và Nhật Bản (11h00 ngày 21/06/2026) tại bảng F World Cup là cuộc đối đầu nảy lửa giữa đại diện Bắc Phi và các chiến binh Samurai Xanh. Cả hai đội đều hiểu rằng một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Theo nhận định kèo Tunisia vs Nhật Bản, Samurai Xanh đang là cái tên được kỳ vọng cao hơn để bỏ túi 3 điểm trọn vẹn.

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Thông tin chung trận Tunisia vs Nhật Bản

Trận: Tunisia vs Nhật Bản

Thời gian: 11H ngày 21/6/2026

Sân thi đấu: Estadio BBVA (Mỹ).

Giải đấu: Lượt 2 bảng F, World Cup 2026.

Tunisia vừa trải qua trận ra quân tồi tệ nhất lịch sử khi phơi áo 1-5 trước Thụy Điển. Thất bại muối mặt này khiến HLV Sabri Lamouchi bị sa thải lập tức chỉ sau 5 trận nắm quyền. Đứng hạng 55 FIFA, đại diện Bắc Phi đang khủng hoảng trầm trọng khi thua cả 3 trận gần nhất, thủng lưới tới 11 lần và chỉ ghi được 1 bàn.

Trái ngược đối thủ, Nhật Bản chứng minh vị thế “ngựa ô” bằng trận hòa 2-2 đầy kiên cường trước ông lớn Hà Lan. Dù hai lần bị dẫn trước bởi các pha lập công của Van Dijk và Summerville, Samurai Xanh vẫn xuất sắc giật lại 1 điểm nhờ các bàn thắng của Keito Nakamura và pha đánh đầu định đoạt của Daichi Kamada ở phút 89.

Nhật Bản (hạng 17 FIFA) đang sáng cửa lọt vào vòng knock-out lần thứ 3 liên tiếp. Mục tiêu của họ chắc chắn là 3 điểm trước Tunisia để xây chắc vị trí trong top 2 bảng F. Lịch sử hoàn toàn ủng hộ đại diện châu Á khi họ thắng 5/6 lần đụng độ Tunisia gần nhất, gần đây nhất là chiến thắng 2-0 vào tháng 10/2023.

Cách soi kèo nhà cái Tunisia vs Nhật Bản

Trận đấu Tunisia vs Nhật Bản tại bảng F đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cược thủ. Dưới đây là những phân tích chuyên sâu về các tỷ lệ chấp, tài xỉu dựa trên biến động odds Tunisia vs Nhật Bản giúp tăng lựa chọn đầu tư.

Nhật Bản thắng kèo chấp -0.5 trái: Nhật Bản đang có lợi thế lớn về tinh thần sau trận hòa 2-2 đầy quả cảm trước Hà Lan. Trong khi đó, Tunisia vừa nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển và bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Với lối chơi kỷ luật cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh, đại diện châu Á đủ sức giành chiến thắng.

Nhật Bản đang có lợi thế lớn về tinh thần sau trận hòa 2-2 đầy quả cảm trước Hà Lan. Trong khi đó, Tunisia vừa nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển và bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Với lối chơi kỷ luật cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh, đại diện châu Á đủ sức giành chiến thắng. Tài 2.25 trái : Nhật Bản ghi 2 bàn vào lưới Hà Lan ở trận ra quân, trong khi Tunisia dù thua đậm Thụy Điển vẫn tạo ra được không ít cơ hội nguy hiểm. Hàng phòng ngự của cả hai chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối, khiến khả năng trận đấu xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

: Nhật Bản ghi 2 bàn vào lưới Hà Lan ở trận ra quân, trong khi Tunisia dù thua đậm Thụy Điển vẫn tạo ra được không ít cơ hội nguy hiểm. Hàng phòng ngự của cả hai chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối, khiến khả năng trận đấu xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Nhật Bản thắng kèo châu Âu: Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Đội bóng của Hajime Moriyasu sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, đủ khả năng kiểm soát thế trận trước Tunisia. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, Samurai xanh hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm

Dự đoán tỷ số Tunisia vs Nhật Bản

Dù được kỳ vọng sẽ lột xác mạnh mẽ dưới triều đại mới, Tunisia vẫn đối mặt với thử thách cực đại trong việc kiềm tỏa hàng công biến ảo của Nhật Bản. Thống kê từ Sbobet chỉ ra Samurai Xanh đã không thể giữ sạch lưới trong 11 trận gần nhất tại World Cup. Tuy nhiên, bù lại hỏa lực hạng nặng và đẳng cấp vượt trội của đại diện châu Á hoàn toàn đủ sức đè bẹp hệ thống phòng ngự của đội bóng Bắc Phi để giành một chiến thắng quyết định.

Tunisia 1 – 3 Nhật Bản

Soi kèo Tây Ban Nha vs Saudi Arabia 23H ngày 21/6/2026

Cuộc đối đầu giữa TBN và Ả Rập Xê Út là màn chạm trán chênh lệch tại World Cup 2026 khi đại diện châu Âu vượt trội. Theo nhận định Tây Ban Nha vs Saudi Arabia từ giới chuyên môn, mục tiêu của Bò Tót không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn để khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

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Thông tin chung trận Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Trận : Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Thời gian : 23H ngày 21/6/2026

Sân thi đấu : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Mỹ)

Giải đấu: Bảng H, World Cup 2026.

Tây Ban Nha bước vào lượt trận này sau trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Cape Verde ngày ra quân. Đó là trận đấu mà “La Roja” hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng tới 74% và tung ra 27 cú dứt điểm (7 cú trúng đích). Thế nhưng sự thiếu sắc bén của hàng công đã khiến họ bất lực trong việc tìm mảnh lưới đối phương. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Tây Ban Nha lúc này chính là hàng phòng ngự vô cùng kiên cố, khi họ mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 4 bàn trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Phía bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út vừa tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa ông lớn Uruguay với tỷ số 1-1. Dù chỉ kiểm soát 35% thời lượng bóng và phải hứng chịu áp lực khủng khiếp từ 24 cú sút của đối thủ, “Chim ưng xanh” vẫn đứng vững đầy quả cảm. Thậm chí, họ còn là đội vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Abdulelah Al Amri ở phút 41, trước khi bị gỡ hòa ở cuối hiệp hai. Thống kê cho thấy hàng công của Ả Rập Xê Út đang chơi khá ổn định với hiệu suất đều đặn 1 bàn/trận trong 6 lần ra sân gần đây.

Cách soi kèo nhà cái TBN vs Saudi Arabia

Xem phân tích kèo nhà cái chi tiết nhất vòng bảng World Cup 2026. Dự đoán kết quả qua kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo châu Âu trận Tây Ban Nha vs Saudi Arabia tối nay chính xác nhất.

Tây Ban Nha thắng kèo chấp -2.25 trái: Đội bóng của Luis de la Fuente vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng vượt trội với Rodri, Pedri, Dani Olmo và Lamine Yamal. Trong khi đó, Saudi Arabia dù cầm hòa Uruguay 1-1 nhưng khó duy trì sự chắc chắn trước sức ép liên tục từ nhà vô địch châu Âu. Một chiến thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên dành cho La Roja là kịch bản dễ xảy ra.

Đội bóng của Luis de la Fuente vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng vượt trội với Rodri, Pedri, Dani Olmo và Lamine Yamal. Trong khi đó, Saudi Arabia dù cầm hòa Uruguay 1-1 nhưng khó duy trì sự chắc chắn trước sức ép liên tục từ nhà vô địch châu Âu. Một chiến thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên dành cho La Roja là kịch bản dễ xảy ra. Tài 3 trái : Tây Ban Nha cần cải thiện hiệu suất ghi bàn sau trận ra quân bế tắc và nhiều khả năng sẽ chơi tấn công tổng lực. Saudi Arabia cũng cho thấy khả năng phản công không tệ khi chọc thủng lưới Uruguay ở lượt trận đầu. Dự đoán cửa tài 3 trở nên sáng giá.

: Tây Ban Nha cần cải thiện hiệu suất ghi bàn sau trận ra quân bế tắc và nhiều khả năng sẽ chơi tấn công tổng lực. Saudi Arabia cũng cho thấy khả năng phản công không tệ khi chọc thủng lưới Uruguay ở lượt trận đầu. Dự đoán cửa tài 3 trở nên sáng giá. Tây Ban Nha thắng kèo châu Âu: Tây Ban Nha đã toàn thắng cả ba lần đối đầu với Saudi Arabia trong quá khứ và đang ở thế buộc phải giành trọn 3 điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Giới chuyên môn nhận định Ả Rập Xê Út sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc tìm đường vào mảnh lưới của Tây Ban Nha có kiểm soát thế trận tuyệt đối.Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, nhiều khả năng “Cơn thịnh nộ màu đỏ” sẽ dồn ép đối thủ ngay từ đầu để trút giận sau trận hòa thất vọng ngày ra quân. Một chiến thắng đậm đà với tỷ số cách biệt từ 3 đến 4 bàn nghiêng về phía Tây Ban Nha là kịch bản đã được dự báo trước.

Tây Ban Nha 4 – 0 Saudi Arabia

Nhìn chung, loạt trận ngày 21/06 tại World Cup 2026 ẩn chứa không ít cạm bẫy từ nhà cái nhưng cũng là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư biết phân tích thấu đáo. Các ông lớn như Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan dù được đánh giá cửa trên nhưng áp lực vòng bảng hoàn toàn có thể dẫn đến những bất ngờ. Hy vọng soi kèo VCK WC 2026 ngày 21/6/2026 trên đây sẽ giúp anh em đưa ra quyết định chính xác nhất.