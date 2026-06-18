Vòng chung kết World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ với những cuộc đối đầu kịch tính và đầy toan tính chiến thuật tại Bắc Mỹ. Để không bỏ lỡ những cơ hội sinh lời hấp dẫn, việc phân tích kèo VCK WC 2026 ngày 20/6/2026 tại SBOBET chính là chiếc chìa khóa vàng giúp các bet thủ đi trước nhà cái một bước. Hãy cùng các chuyên gia tìm ra những sự lựa chọn đầu tư thông minh nhất cho loạt trận hôm nay!

Tổng quan VCK World Cup 2026 ngày 20/6/2026

Vòng chung kết World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh vô cùng gay gắt với loạt trận đấu đầy kịch tính diễn ra vào ngày 20/6/2026. Đây là thời điểm các bảng đấu bắt đầu phân hóa rõ rệt, nơi các ông lớn khẳng định sức mạnh. Trong khi những đội bóng cửa dưới sẵn sàng tạo nên bất ngờ lớn.

Lịch thi đấu

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của các cặp trận World Cup diễn ra trong ngày 20/6/2026 (theo giờ địa phương):

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 20/6/2026

Mỹ sở hữu lợi thế sân nhà Seattle và dàn sao trẻ đẳng cấp.

Úc chơi kỷ luật, giàu thể lực và giỏi phòng ngự phản công.

Mỹ nằm cửa trên, nhưng cần cẩn trọng nếu nhà cái ra kèo chấp sâu.

Scotland trung thành với lối đá biên và lật cánh truyền thống.

Morocco nhỉnh hơn về kỹ thuật cùng khả năng phản công tốc độ.

Kèo trận này rất cân bằng, thế trận chặt chẽ dễ xỉu bàn thắng.

Brazil vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, con người và kinh nghiệm.

Haiti yếu nhất bảng, đặt mục tiêu hạn chế tối đa số bàn thua.

Brazil chấp cực sâu, cửa Tài bàn thắng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lối đá tấn công rực lửa và giàu cảm xúc.

Paraguay chơi quái dở, áp sát nhanh và phòng ngự rất thực dụng.

Kèo đồng banh hoặc Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhẹ, dễ nổ tài thẻ phạt.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 20/6/2026

Loạt trận ngày 20/6/2026 chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa quyết định tấm vé đi tiếp tại các bảng đấu. tiêu biểu như màn so tài đỉnh cao giữa Brazil vs Haiti hay cuộc đụng độ cân sức giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Chính sự khó lường này đã khiến thị trường soi kèo VCK WC 2026 ngày 20/6/2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Soi kèo Mỹ vs Úc 2H ngày 20/6/2026

Màn chạm trán trực tiếp giữa hai đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng D hứa hẹn sẽ mang đến một thế trận giằng co. Khi hiệp đấu đầu tiên khép lại cũng là lúc những điểm yếu lộ diện, buộc cả hai đội phải dâng cao tìm kiếm lợi thế giành tấm vé đi tiếp. Chính vì vậy, thị trường soi kèo trận Mỹ vs Úc 2H ngày 20/6/2026 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bet thủ.

Thông tin chung trận Mỹ vs Úc

Trận : Mỹ vs Úc

: Mỹ vs Úc Thời gian : 2H ngày 20/6/2026

: 2H ngày 20/6/2026 Sân thi đấu: Lumen Field, Seattle, Mỹ.

Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Bảng D, World Cup 2026

Mỹ bước vào World Cup 2026 với không ít sức ép khi được chơi trên sân nhà và mang kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Dù vậy, chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Paraguay đã tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino. Đội tuyển xứ cờ hoa thể hiện lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong đó sự ăn ý ngày càng tốt giữa Christian Pulisic và Folarin Balogun đang giúp hàng công vận hành hiệu quả hơn.

Bên kia chiến tuyến, Úc nổi lên như một đối thủ khó chịu tại bảng D. Thắng lợi 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng cho lối chơi giàu kỷ luật cùng khả năng chớp thời cơ sắc bén của đại diện châu Á. Sự xuất hiện của những tài năng trẻ như Nestory Irankunda mang đến tốc độ và tính đột biến cao. Như vậy sẽ biến Australia trở thành mối đe dọa đáng gờm trong các tình huống phản công nhanh.

Cách soi kèo nhà cái Mỹ vs Úc

Trận quyết đấu giành ngôi đầu bảng tại Seattle hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, điều này được thể hiện qua tỷ lệ kèo nhà cái Mỹ vs Úc khi nhà cái Sbobet đánh giá đội bóng xứ cờ hoa nằm cửa trên. Tuy nhiên, mức chấp bóng sẽ không quá sâu bởi lối chơi chuyển trạng thái tốc độ và tính kỷ luật cao của tuyển Úc.

Kèo chấp Mỹ -0.75: Mỹ đang có phong độ tích cực với chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở lượt mở màn, đồng thời thắng 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Australia cũng chơi ổn định nhưng thường gặp khó trước các đối thủ có chất lượng đội hình cao. Lợi thế sân nhà cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp đội bóng của HLV Mauricio Pochettino được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo châu Á.

Mỹ đang có phong độ tích cực với chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở lượt mở màn, đồng thời thắng 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Australia cũng chơi ổn định nhưng thường gặp khó trước các đối thủ có chất lượng đội hình cao. Lợi thế sân nhà cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp đội bóng của HLV Mauricio Pochettino được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo châu Á. Tài 2.25: 5/7 trận gần đây của Mỹ xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên, với hiệu suất ghi trung bình 2 bàn/trận. Australia cũng sở hữu lối chơi phản công hiệu quả và ghi bàn ở 6/8 trận gần nhất. Tuy nhiên, tính chất quan trọng của cuộc đối đầu khiến hai đội nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, nhưng mốc 2.25 bàn vẫn đủ sáng để kỳ vọng vào cửa Tài.

5/7 trận gần đây của Mỹ xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên, với hiệu suất ghi trung bình 2 bàn/trận. Australia cũng sở hữu lối chơi phản công hiệu quả và ghi bàn ở 6/8 trận gần nhất. Tuy nhiên, tính chất quan trọng của cuộc đối đầu khiến hai đội nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, nhưng mốc 2.25 bàn vẫn đủ sáng để kỳ vọng vào cửa Tài. Mỹ thắng: Đội chủ nhà sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng hơn và đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm trước Paraguay. Bên kia chiến tuyến, Australia thi đấu đầy kỷ luật nhưng kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng mạnh vẫn còn hạn chế. Sự khác biệt về đẳng cấp và lợi thế sân bãi giúp Mỹ có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm ở kèo châu Âu.

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Úc

Trận đấu diễn ra vào khung giờ đêm muộn hứa hẹn sẽ mang đến áp lực không nhỏ cho cả hai đội. Mỹ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhờ lợi thế về chất lượng đội hình. Thế nhưng Úc luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm từ những tình huống cố định và các pha phản công tốc độ. Theo nhận định Mỹ vs Úc, đây có thể là màn so tài căng thẳng với khu vực giữa sân trở thành điểm nóng của những pha tranh chấp quyết liệt.

Mỹ 1 – 0 Úc

Soi kèo Brazil vs Haiti 7H30 ngày 20/6/2026

Sau trận hòa đầy tiếc nuối 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân. Đội tuyển Brazil đang đứng trước mệnh lệnh phải thắng, thậm chí là thắng đậm để tích lũy hiệu số bàn thắng bại tại bảng C. Đối thủ của Selecao ở lượt trận thứ hai này chỉ là Haiti vừa để thua Scotland 0-1. Tìm hiểu ngay nhận định trận Brazil vs Haiti lúc 7H30 ngày 20/6/2026 dưới đây.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Thông tin chung trận Brazil vs Haiti

Trận : Brazil vs Haiti

: Brazil vs Haiti Thời gian : 7H30 ngày 20/6/2026

: 7H30 ngày 20/6/2026 Sân thi đấu : Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ)

: Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ) Giải đấu: Bảng C, World Cup 2026

Brazil bước vào lượt trận thứ hai bảng C với mục tiêu bắt buộc phải giành trọn 3 điểm. Trận hòa 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân khiến đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chưa thể hiện được sức mạnh vốn có.

Ở trận đấu đó, Selecao áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng nhưng gặp nhiều bế tắc trước hàng thủ chơi kỷ luật của đối phương. Vinicius Junior là cái tên nổi bật nhất với bàn thắng gỡ hòa quan trọng, trong khi Raphinha tiếp tục chứng tỏ vai trò đầu tàu trong việc tạo đột biến và dẫn dắt mặt trận tấn công.

Bên kia chiến tuyến, Haiti đã nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Scotland ở lượt mở màn. Đại diện Caribe cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường nhưng sự chênh lệch về trình độ khiến họ gặp nhiều hạn chế trong việc triển khai tấn công và tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Niềm hy vọng lớn nhất của Les Grenadiers vẫn đặt vào kinh nghiệm của Frantzdy Pierrot cùng khả năng tận dụng các tình huống phản công và bóng cố định. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm được dẫn dắt bởi Marquinhos, cơ hội để Haiti tạo nên bất ngờ là không được đánh giá cao.

Cách soi kèo nhà cái Brazil vs Haiti

Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp biến cuộc đối đầu tại Philadelphia thành một trận chiến “David đấu Goliath” thực sự. Chính vì vậy, thị trường soi kèo nhận định Brazil vs Haiti đang chứng kiến mức chấp sâu kỷ lục từ nhà cái. Biến các kèo tài xỉu bàn thắng và kèo chấp hiệp 1 trở thành tâm điểm đầu tư cho các bet thủ muốn tăng lợi nhuận.

Kèo chấp Haiti +3 thắng: Selecao sở hữu hàng công chất lượng với khả năng tạo sức ép liên tục, trong khi Haiti đã thua Scotland 0-1 và gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Nếu chơi đúng sức, đại diện Nam Mỹ đủ khả năng tạo ra chiến thắng cách biệt, nhưng mức chấp 3 hòa khiến cửa dưới đáng tin cậy hơn.

Selecao sở hữu hàng công chất lượng với khả năng tạo sức ép liên tục, trong khi Haiti đã thua Scotland 0-1 và gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Nếu chơi đúng sức, đại diện Nam Mỹ đủ khả năng tạo ra chiến thắng cách biệt, nhưng mức chấp 3 hòa khiến cửa dưới đáng tin cậy hơn. Tài 4 trái: Brazil buộc phải hướng tới một chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số, trong khi Haiti nhiều khả năng sẽ chủ động phòng ngự số đông. Dù vậy, hàng công của Selecao hoàn toàn có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng trước đối thủ yếu hơn rất nhiều.

Brazil buộc phải hướng tới một chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số, trong khi Haiti nhiều khả năng sẽ chủ động phòng ngự số đông. Dù vậy, hàng công của Selecao hoàn toàn có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng trước đối thủ yếu hơn rất nhiều. Brazil thắng: Chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi World Cup giúp Brazil vượt trội hoàn toàn. Haiti khó tạo nên bất ngờ nếu tiếp tục chơi lép vế như trước Scotland, trong khi đoàn quân áo vàng xanh cần 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng C.

Dự đoán tỷ số Brazil vs Haiti

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, Brazil nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Haiti. Kịch bản này phản ánh rõ sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như khả năng kiểm soát thế trận của Selecao. Đại diện Nam Mỹ được dự đoán sẽ duy trì sức ép và ghi bàn đều đặn trong phần lớn thời gian thi đấu. Về phía Haiti, dù lép vế toàn diện, họ vẫn có cơ hội tìm kiếm bàn thắng danh dự nếu tận dụng tốt những tình huống phản công hoặc sai sót từ hàng thủ Brazil.

Brazil 4 – 1 Haiti

Soi kèo Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay 10H ngày 20/6/2026

Thất bại đáng tiếc ở ngày ra quân đang đẩy cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Paraguay vào thế chân tường. Biến cuộc đối đầu trực tiếp tại San Francisco thành trận chiến “sinh tử” không thể thỏa hiệp. Một kết quả hòa gần như đồng nghĩa với việc tự làm khó mình, buộc hai đội phải dâng cao tấn công hòng tìm kiếm 3 điểm. Việc theo dõi sát sao từ trang sbobet – link vào sbobet.com và soi kèo bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay 10H ngày 20/6/2026 chính là cơ hội để các bet thủ đón đầu những bước đi chiến thuật rực lửa của cặp đấu đầy duyên nợ Âu – Mỹ này.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Thông tin chung trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Trận : Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay Thời gian : 10H ngày 20/6/2026

: 10H ngày 20/6/2026 Sân thi đấu : San Francisco Bay Area Stadium.

: San Francisco Bay Area Stadium. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026.

Thất bại 0-2 trước Australia đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào thế khó, dù họ vẫn kiểm soát thế trận và cầm bóng vượt trội. Vấn đề lớn nhất của thầy trò HLV Vincenzo Montella là khả năng chuyển hóa cơ hội. Sở hữu dàn sao đẳng cấp châu Âu, “Binh đoàn Trăng khuyết” kỳ vọng bộ não Hakan Calhanoglu sẽ điều tiết nhịp độ tốt. từ đó tạo không gian cho tài năng trẻ Arda Guler tạo đột biến trước Paraguay.

Phía đối diện, Paraguay vừa bộc lộ hàng loạt khoảng trống nơi hàng thủ sau trận thua đậm 1-4 trước Mỹ. Đại diện Nam Mỹ vốn có lối chơi áp sát khó chịu, nhưng lại dễ tổn thương khi đối đầu với các đội bóng sở hữu tốc độ luân chuyển bóng nhanh. Đây sẽ là điểm yếu chí mạng mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể khai thác để tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Cách soi kèo nhà cái Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Cả hai đội đều buộc phải thắng sau thất bại ngày ra quân, khiến tỷ lệ kèo nhà cái Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay đang biến động rất mạnh. Nhà cái Sbobet hiện xếp TNK ở cửa trên với mức chấp nhẹ từ 0.25 đến 0.5 trái nhờ lối chơi kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, mức tài xỉu cả trận chỉ neo ở mốc 2.25 bàn, dự báo một thế trận chặt chẽ và giằng co nghẹt thở.

Kèo chấp Thổ Nhĩ Kỳ -0.25: Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với thành tích thắng 4/5 trận gần nhất trước khi thua Australia 0-2 ở lượt mở màn. Trong khi đó, Paraguay nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ và phải nhận tới 5 thẻ vàng. Những điều này cho thấy nhiều vấn đề ở hàng thủ và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với thành tích thắng 4/5 trận gần nhất trước khi thua Australia 0-2 ở lượt mở màn. Trong khi đó, Paraguay nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ và phải nhận tới 5 thẻ vàng. Những điều này cho thấy nhiều vấn đề ở hàng thủ và khả năng kiểm soát cảm xúc. Xỉu 2.25 trái: Thổ Nhĩ Kỳ ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất trước World Cup, trung bình 1,6 bàn/trận, còn Paraguay ghi 9 bàn nhưng cũng thủng lưới 8 lần trong cùng giai đoạn. Ngoài ra 4/5 trận gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ có không quá 2 bàn thắng.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất trước World Cup, trung bình 1,6 bàn/trận, còn Paraguay ghi 9 bàn nhưng cũng thủng lưới 8 lần trong cùng giai đoạn. Ngoài ra 4/5 trận gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ có không quá 2 bàn thắng. Thổ Nhĩ Kỳ thắng: Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Đại diện này đang xếp hạng 22 FIFA, trong khi Paraguay đứng thứ 40 thế giới. Với tính chất bắt buộc phải thắng, đoàn quân của Montella được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt hơn cơ hội để giành 3 điểm.

Dự đoán tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Cả hai đều chịu áp lực lớn sau thất bại ở lượt mở màn. Nhưng sự khác biệt từ những ngôi sao như Calhanoglu hay Arda Guler có thể giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng tối thiểu.

Thổ Nhĩ Kỳ 1 – 0 Paraguay

Hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới luôn ẩn chứa những kịch bản bất ngờ khó lường. Bằng việc phân tích kỹ lưỡng phong độ, tương quan lực lượng kết hợp với theo dõi sát sao biến động kèo VCK WC 2026 ngày 20/6/2026 tại SBOBET, anh em hoàn toàn có thể tự tin tối ưu hóa cơ hội chiến thắng của mình. Chúc các bạn đưa ra những quyết định sáng suốt tại nhà cái Sbobet!