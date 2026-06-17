Vòng bảng World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ với những cuộc đối đầu rực lửa vào ngày 19/06/2026. Tâm điểm sẽ là màn chạm trán kịch tính giữa Mexico vs Hàn Quốc. Hãy cùng SBOBET phân tích kèo VCK WC 2026 ngày 19/6/2026 để tìm ra những lựa chọn đầu tư chuẩn xác nhất cho loạt trận hôm nay!

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 19/6/2026

Ngày thi đấu hôm nay chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa tại lượt trận thứ hai của bảng A và bảng B. Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi màn so tài hấp dẫn giữa các trận đấu hấp dẫn. Hứa hẹn sẽ làm cục diện hai bảng đấu này trở nên vô cùng khó lường trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lịch thi đấu

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được thưởng thức trọn vẹn bầu không khí sôi động của lượt trận thứ hai tại Bảng A và Bảng B diễn ra xuyên suốt từ rạng sáng đến trưa hôm nay. Cùng cập nhật ngay lịch thi đấu bóng đá WC 2026 ngày 19/6/2026 như sau.

Thông tin đáng chú ý trước VCK World Cup 2026 ngày 19/6/2026

Sau chiến thắng tưng bừng 2-0 trước Nam Phi ở trận ra quân, El Tri đang có cơ hội rất lớn để sớm giành vé vào vòng trong nếu tiếp tục vượt qua đại diện đầy kỷ luật của châu Á là Hàn Quốc (đội đã thắng Séc 2-1 ở lượt trận đầu). Trận đấu diễn ra tại “thánh địa” Estadio Akron hứa hẹn sẽ vô cùng rực lửa.

Canada đã có trận hòa hú vía 1-1 trước Bosnia & Herzegovina ngày ra quân. Chạm trán Qatar – đối thủ cũng vừa chia điểm với Thụy Sĩ, đây được coi là trận đấu “phải thắng” đối với Alphonso Davies cùng các đồng đội để tự quyết định số phận tại bảng đấu này.

Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina diễn ra tại sân vận động SoFi (Los Angeles). Cả hai đội tuyển châu Âu đều đang có 1 điểm và chia nhau hai vị trí giữa bảng.

Séc vs Nam Phi diễn ra tại sân vận động Atlanta. Sau lượt trận đầu tiên đầy thất vọng (Séc thua Hàn Quốc 1-2, Nam Phi thua Mexico 0-2), cả hai đội hiện đang đứng cuối Bảng A với 0 điểm.

Soi kèo VCK World Cup 2026 ngày 19/6/2026

Thị trường cá cược đang nóng lên từng giờ với loạt trận thứ hai tại Bảng A và Bảng B. Biến động kèo handicap và tài xỉu sẽ đổ dồn vào trận chiến sinh tử Thụy Sĩ vs Bosnia, cùng hai màn xuất kích đầy kịch tính của các đội chủ nhà. Hãy cùng xem trực tiếp bóng đá, nhận định phong độ và bảng tỷ lệ nhà cái VCK WC 2026 ngày 19/6/2026 để chốt những mã cược sáng giá nhất!

Soi kèo Thụy Sĩ vs Bosnia 2H ngày 19/6/2026

Sự thận trọng từ hiệp 1 biến 45 phút tiếp theo thành ván bài lật ngửa cho cả hai đội tại bảng B. Thụy Sĩ chắc chắn sẽ gia tăng sức ép kiểm soát bóng để tìm kiếm bàn thắng định đoạt, trong khi khối lùi sâu của Bosnia luôn chực chờ trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc bén. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư bắt nhịp dòng tiền và các mã kèo nhà cái Thụy Sĩ vs Bosnia có tỷ lệ ăn tốt nhất!

Thông tin chung trận Thụy Sĩ vs Bosnia

Trận : Thụy Sĩ vs Bosnia

Thời gian: 2H ngày 19/6/2026

Sân thi đấu: Los Angeles, Mỹ.

Giải đấu: Bảng B, World Cup 2026.

Thụy Sĩ hành quân đến lượt trận thứ hai bảng B với vị thế của đội bóng được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Đoàn quân của HLV Murat Yakin đang duy trì chuỗi trận ấn tượng thời gian gần đây, nổi bật với hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả. Sự hiện diện của những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Granit Xhaka, Manuel Akanji hay Yann Sommer tiếp tục là điểm tựa lớn cho tham vọng giành trọn 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Bosnia & Herzegovina cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Balkan sở hữu lối chơi giàu thể lực, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và luôn biết cách gây khó khăn cho các đội bóng mạnh hơn. Thành tích chỉ nhận một thất bại trong nhiều trận gần đây là minh chứng cho sự lì lợm của Bosnia, đội bóng từng khiến nhiều đối thủ đáng gờm phải chia điểm. Nếu duy trì được sự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống phản công, Bosnia hoàn toàn có thể tạo nên một trận đấu không hề dễ dàng cho Thụy Sĩ.

Cách soi kèo nhà cái Thụy Sĩ vs Bosnia

Sau trận hòa đầy tiếc nuối ngày ra quân, Thụy Sĩ đang đặt quyết tâm cực lớn để tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn tại SoFi Stadium nhằm mở toang cánh cửa đi tiếp. Hiện tại, tỷ lệ kèo Thụy Sĩ vs Bosnia tại SBOBET đang chứng kiến những biến động rất mạnh mẽ từ kèo châu Á cho đến tài xỉu. Hãy cùng đưa ra nhận định kèo bđ dưới đây từ chuyên gia.

Kèo chấp Thụy Sĩ -1: Thụy Sĩ đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 5 chiến thắng. Đội bóng của HLV Murat Yakin cũng chỉ để thủng lưới 6 bàn trong giai đoạn này. Trong khi đó, Bosnia thắng kèo châu Á ở vỏn vẹn 3/10 trận gần đây khi gặp các đối thủ thuộc nhóm hạt giống châu Âu.

Thụy Sĩ đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 5 chiến thắng. Đội bóng của HLV Murat Yakin cũng chỉ để thủng lưới 6 bàn trong giai đoạn này. Trong khi đó, Bosnia thắng kèo châu Á ở vỏn vẹn 3/10 trận gần đây khi gặp các đối thủ thuộc nhóm hạt giống châu Âu. Tài 2.5: Sáu trận gần nhất của Thụy Sĩ chứng kiến trung bình 2,83 bàn/trận, trong đó họ ghi 1,83 bàn mỗi trận. Bosnia cũng có 5/8 trận gần đây xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên và hàng thủ chưa giữ sạch lưới ở 4/5 trận gần nhất.

Sáu trận gần nhất của Thụy Sĩ chứng kiến trung bình 2,83 bàn/trận, trong đó họ ghi 1,83 bàn mỗi trận. Bosnia cũng có 5/8 trận gần đây xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên và hàng thủ chưa giữ sạch lưới ở 4/5 trận gần nhất. Thụy Sĩ thắng: Thụy Sĩ thắng 5/8 trận gần đây và thường chơi rất ổn định tại các giải đấu lớn. Ngược lại, Bosnia chỉ thắng 2/7 lần gần nhất đối đầu các đội tuyển thuộc top 20 FIFA. Sự khác biệt về kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu quan trọng giúp đại diện xứ sở đồng hồ chiếm ưu thế rõ rệt ở kèo châu Âu.

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Bosnia

Thụy Sĩ bước vào trận đấu với lợi thế về sự ổn định, kinh nghiệm chinh chiến tại các giải đấu lớn cùng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Bosnia sở hữu lối chơi giàu thể lực và tinh thần thi đấu kiên cường, đủ sức tạo ra nhiều thử thách cho đối thủ. Tuy nhiên, đẳng cấp của những trụ cột như Granit Xhaka, Breel Embolo hay Manuel Akanji có thể trở thành yếu tố quyết định.

Thụy Sĩ 2 – 1 Bosnia

Soi kèo Canada vs Qatar 5H ngày 19/6/2026

Soi kèo trực tuyến Canada vs Qatar mang đến góc nhìn toàn diện trước khi hai đội bước vào trận hòa 1-1 nghẹt thở ngày ra quân đã mang về điểm số lịch sử cho cả hai tập thể. Đồng thời biến cuộc chạm trán trực tiếp lúc 05:00 sáng ngày 19/06/2026 theo giờ Việt Nam tại BC Place thành trận chiến bản lề của Bảng B.

Thông tin chung trận Canada vs Qatar

Trận : Canada vs Qatar

Thời gian : 5H ngày 19/6/2026

Sân thi đấu: BC Place (Vancouver)

Giải đấu: Bảng B World Cup 2026

Canada bước vào lượt trận thứ hai bảng B với mục tiêu giành trọn 3 điểm để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Được thi đấu tại BC Place ở Vancouver cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, thầy trò Jesse Marsch có thêm động lực để hướng đến một màn trình diễn thuyết phục.

Xét về tương quan lực lượng, Canada được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Alphonso Davies với tốc độ bùng nổ bên hành lang cánh cùng Jonathan David sắc bén trong khâu dứt điểm là những niềm hy vọng lớn trên hàng công. Bên cạnh đó, khả năng điều tiết và tranh chấp của Stephen Eustáquio ở tuyến giữa giúp Canada duy trì lối chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt và chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Dù vậy, Qatar đã cho thấy họ là đối thủ không thể xem thường. Trận hòa trước Thụy Sĩ ở lượt mở màn là minh chứng cho sự kỷ luật trong phòng ngự cũng như khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đại diện châu Á. Với Akram Afif luôn sẵn sàng tạo đột biến bằng những pha xử lý kỹ thuật và phản công tốc độ, Qatar hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn.

Cách soi kèo nhà cái Canada vs Qatar

Với lợi thế sân nhà cùng dàn hảo thủ chất lượng thì Canada được nhà cái xếp cửa trên rõ rệt với mức chấp handicap khá sâu. Tuy nhiên sự thực dụng và tinh thần kiên cường vừa giúp Qatar cầm chân Thụy Sĩ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cạm bẫy. Chính vì vậy việc bám sát biến động tỷ lệ cược châu Á, châu Âu và tài xỉu Canada vs Qatar trước giờ bóng lăn sẽ là chìa khóa vàng giúp lựa chọn chuẩn xác nhất khi vao sbobet link.

Kèo chấp Canada -1: Canada đang cho thấy sự ổn định với chỉ 2 thất bại trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời ghi trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Qatar chỉ thắng 2/9 trận gần đây khi đối đầu các đại diện ngoài châu Á và thường gặp khó trước những đội bóng có tốc độ cao. Với ưu thế về lực lượng và kinh nghiệm, Canada là lựa chọn sáng giá.

Canada đang cho thấy sự ổn định với chỉ 2 thất bại trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời ghi trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Qatar chỉ thắng 2/9 trận gần đây khi đối đầu các đại diện ngoài châu Á và thường gặp khó trước những đội bóng có tốc độ cao. Với ưu thế về lực lượng và kinh nghiệm, Canada là lựa chọn sáng giá. Tài 2.25: Sáu trận gần nhất của Canada xuất hiện trung bình 2,83 bàn thắng/trận, trong đó hàng công ghi 11 bàn. Phía bên kia, Qatar cũng ghi bàn ở 6/8 trận gần đây nhưng chỉ giữ sạch lưới 2 lần. Khi cả hai đội đều cần chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sáu trận gần nhất của Canada xuất hiện trung bình 2,83 bàn thắng/trận, trong đó hàng công ghi 11 bàn. Phía bên kia, Qatar cũng ghi bàn ở 6/8 trận gần đây nhưng chỉ giữ sạch lưới 2 lần. Khi cả hai đội đều cần chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Canada thắng: Canada thắng 5/8 trận gần nhất và sở hữu chất lượng đội hình vượt trội so với Qatar. Ngược lại, Qatar thường gặp khó khi đối đầu các đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ tốt. Sự khác biệt về đẳng cấp cùng lợi thế từ những ngôi sao tấn công có thể giúp Canada giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số Canada vs Qatar

Canada bước vào trận đấu với nhiều yếu tố thuận lợi, từ chất lượng đội hình, thể lực cho đến khả năng thích nghi với môi trường thi đấu tại Bắc Mỹ. Sở hữu dàn cầu thủ đang chơi bóng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đội bóng lá phong được đánh giá cao hơn.

Về phía Qatar, đại diện châu Á vẫn là tập thể giàu kinh nghiệm và có tính tổ chức tốt. Nhưng họ thường gặp không ít khó khăn trước những đối thủ sở hữu nền tảng thể chất vượt trội cùng cường độ pressing cao. Nếu duy trì được nhịp độ tấn công quen thuộc và khai thác hiệu quả các tình huống lên bóng ở hai hành lang cánh, Canada hoàn toàn có thể làm chủ thế trận.

Canada 3 – 1 Qatar

Soi kèo Mexico vs Hàn Quốc 8H ngày 19/6/2026

Soi kèo trực tuyến Mexico vs Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang đến những biến động tỷ lệ cực kỳ hấp dẫn trước thềm trận đại chiến lúc 08:00 sáng ngày 19/06/2026 tại chảo lửa Estadio Akron. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, El Tri đang được nhà cái SBOBET đánh giá nhỉnh hơn.

Thông tin chung trận Mexico vs Hàn Quốc

Trận: Mexico vs Hàn Quốc

Thời gian: 8H ngày 19/6/2026

Sân thi đấu: Estadio Akron, Guadalajara, Mexico.

Giải đấu: Lượt trận thứ 2 bảng A, World Cup 2026.

El Tri đã duy trì mạch trận bất bại đầy thuyết phục, tiêu biểu là màn vùi dập Iceland 4-0 và trận hòa kịch tính 1-1 trước đối thủ sừng sỏ Bỉ vào tháng 4/2026. Với tư cách là nước chủ nhà, Mexico luôn biết cách biến áp lực khủng khiếp tại chảo lửa Estadio Akron thành bệ phóng để áp đặt lối chơi lên đối thủ. Hàng công của họ hiện vận hành cực kỳ trơn tru nhờ sự tỏa sáng đều đặn từ các ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu. Những số liệu thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng đại diện vùng CONCACAF đang sở hữu điểm rơi phong độ lẫn tâm lý thi đấu lý tưởng nhất cho chiến dịch lần này.

Bên kia chiến tuyến, giới chuyên gia nhận định Mexico vs Hàn Quốc cũng đánh giá rất cao sự lỳ lợm của đội bóng xứ kim chi. Hàn Quốc thẳng tiến đến vòng chung kết bằng một phong độ hủy diệt tại vòng loại châu Á. Điển hình là các chiến thắng cách biệt 4-0 trước Kuwait và 2-0 trước Iraq. Dù có vài cú sảy chân khi thử nghiệm đội hình trước Bờ Biển Ngà và Áo, bản lĩnh của các “Chiến binh Taegeuk” vẫn là thứ không thể xem thường. Dàn trụ cột đang ở độ chín sự nghiệp cùng lối chơi kỷ luật, khoa học của Hàn Quốc hứa hẹn sẽ giăng ra một thế trận đầy cạm bẫy.

Cách soi kèo nhà cái Mexico vs Hàn Quốc

Phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Mexico vs Hàn Quốc tối nay. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả Mexico vs Hàn Quốc.

Kèo chấp Mexico -0.75: Mexico đang có lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận ra quân. Trong khi đó, Hàn Quốc dù đánh bại CH Séc 2-1 nhưng hàng thủ vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi phải chống phản công. Với kinh nghiệm cùng chất lượng đội hình, Mexico là lựa chọn sáng giá ở kèo chấp.

Mexico đang có lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận ra quân. Trong khi đó, Hàn Quốc dù đánh bại CH Séc 2-1 nhưng hàng thủ vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi phải chống phản công. Với kinh nghiệm cùng chất lượng đội hình, Mexico là lựa chọn sáng giá ở kèo chấp. Tài 2.25: Bốn trận gần nhất của Mexico xuất hiện trung bình 2,75 bàn thắng/trận. Phía bên kia, Hàn Quốc ghi bàn ở 8/9 trận gần đây nhưng cũng chỉ giữ sạch lưới 2 lần trong giai đoạn đó. Cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm và hướng tới mục tiêu giành vé sớm vào vòng knock-out, vì vậy thế trận đôi công là điều dễ xảy ra.

Bốn trận gần nhất của Mexico xuất hiện trung bình 2,75 bàn thắng/trận. Phía bên kia, Hàn Quốc ghi bàn ở 8/9 trận gần đây nhưng cũng chỉ giữ sạch lưới 2 lần trong giai đoạn đó. Cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm và hướng tới mục tiêu giành vé sớm vào vòng knock-out, vì vậy thế trận đôi công là điều dễ xảy ra. Mexico thắng: Mexico thắng 4/5 trận gần nhất và thể hiện sự chắc chắn trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Hàn Quốc là đối thủ khó chịu với tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh, nhưng sự khác biệt về bản lĩnh trận mạc có thể giúp El Tri chiếm ưu thế trong những thời điểm quyết định.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Hàn Quốc

Dựa trên tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cuộc đối đầu giữa Mexico và Hàn Quốc được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ cao và nhiều điểm nóng ở khu vực trung tuyến. Mexico nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép liên tục. Trong khi Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công tốc độ dựa trên sự cơ động của các cầu thủ tuyến trên. Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não.

Mexico 2 – 1 Hàn Quốc

Loạt trận ngày 19/06 hứa hẹn sẽ mang lại những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn và cơ hội săn thưởng không thể bỏ lỡ. Liệu các ông lớn có khẳng định được vị thế hay sẽ có bất ngờ lớn được tạo ra? Hãy truy cập ngay SBOBET để cập nhật tỷ lệ kèo VCK WC 2026 ngày 19/6/2026 liên tục với mức ăn thưởng cao nhất!