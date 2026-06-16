Ngày thi đấu 18/06/2026 tại VCK World Cup 2026 sẽ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ toàn cầu khi cục diện các bảng đấu bước vào giai đoạn then chốt. Sự tương phản giữa sức trẻ của các siêu sao hàng đầu và bản lĩnh già rơ của các cựu binh hứa hẹn tạo nên những màn đấu trí cân não. Bài viết dưới đây về kèo VCK WC 2026 ngày 18/6/2026 sẽ mang đến những đánh giá khách quan nhất trước giờ bóng lăn.

Tổng quan VCK WC 2026 ngày 18/6/2026

Sức nóng tại các sân vận động nước Mỹ đang được đẩy lên đỉnh điểm trong ngày thi đấu 18/06/2026 của VCK World Cup. Đây được xem là ngày thi đấu bản lề, nơi những đội bóng sẩy chân ở lượt trận đầu buộc phải chơi “tất tay” để níu giữ hy vọng. Hãy cùng Sbobet link điểm qua cục diện toàn cảnh, tương quan lực lượng và những điểm nhấn không thể bỏ qua của loạt trận đầy duyên nợ diễn ra trong ngày hôm nay.

Lịch thi đấu

Với lịch thi đấu dày đặc trải dài từ đêm đến sáng theo giờ Việt Nam, ngày 18/06 sẽ là bài kiểm tra cực đại cho tham vọng của các đội bóng tại giải đấu năm nay.

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 18/6/2026

Trận đại chiến giữa Anh vs Croatia (Bảng L) là tâm điểm của toàn bộ ngày thi đấu. Đây là kỳ World Cup được xác nhận là cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của tiền vệ 41 tuổi Luka Modrić.

Đội tuyển Anh bước vào giải đấu với thành tích vòng loại UEFA hoàn hảo khi giữ sạch lưới cả 8 trận. Bước chạy đà gần nhất của họ là chiến thắng 3-0 trước Costa Rica vào đầu tháng 6/2026.

Trong cuộc đối đầu sinh tử ở Bảng A với CH Séc, đội tuyển Nam Phi gánh chịu tổn thất không thể bù đắp khi mất bộ đôi tiền vệ trụ cột Sphephelo Sithole và Themba Zwane do cả hai cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua 0-2 trước Mexico ở ngày ra quân.

Nam Phi chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào trong năm 2026 (tính cả các trận giao hữu với Panama và Nicaragua). Họ buộc phải sử dụng sơ đồ phòng ngự thụ động 5-4-1 để đối phó với một CH Séc đang có hiệu suất ghi bàn cực tốt (nổ súng 4/5 trận gần nhất).

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 18/6/2026 chính xác

Hãy cùng các chuyên gia phân tích sâu về phong độ, nhận định tỷ lệ châu Á, châu Âu, tài xỉu. Động thời cập nhật những biến động kèo VCK WC 2026 ngày 18/6/2026 mới nhất để tìm ra những lựa chọn chuẩn xác cho loạt trận hôm nay!

Soi kèo BĐN vs CHDC Congo 0H ngày 18/6/2026

Sức mạnh vượt trội, phong độ thăng hoa cùng khát khao khẳng định mình của Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 đang biến Bồ Đào Nha thành ngọn núi sừng sững trước tân binh CHDC Congo. Nhà cái SBOBET đưa ra mức kèo trận Bồ Đào Nha vs Congo đúng tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa đôi bên. Anh em sẽ tin tưởng vào một chiến thắng hủy diệt của “Selecao châu Âu” hay đặt niềm tin vào tinh thần bất khuất của những chiến binh Trung Phi?

Thông tin chung trận Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Trận: Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Thời gian : 0h00 ngày 18/06

Sân thi đấu: NRG Stadium, Houston, Mỹ

Giải đấu: Bảng K World Cup 2026

Dưới triều đại Roberto Martínez, “Selecao châu Âu” đã nâng tầm khả năng áp đặt thế trận bằng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Thống kê từ SBOBET chỉ ra trong 30 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha sở hữu tỷ lệ thắng lên tới 70%, nã vào lưới đối phương trung bình 2,57 bàn và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 0,77 bàn/trận. Sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ chính là bệ phóng vững chắc cho họ trước chiến dịch lớn.

Dẫu vậy, lịch sử World Cup lại chứng kiến một Bồ Đào Nha khá phập phù. Trong 8 trận gần nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ thắng 4, ghi trung bình 1,88 bàn nhưng cũng để thủng lưới 1,13 bàn/trận. Việc để thua 3 trong 6 trận World Cup gần đây là lý do HLV Martínez buộc phải thắt chặt kỷ luật hàng phòng ngự trong các thời điểm then chốt.

Đừng quên, CHDC Congo không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Đại diện châu Phi bất bại và giành chiến thắng tới 50% trong tổng số 40 trận gần đây nhất, ghi trung bình 1,2 bàn và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 0,63 bàn/trận. Con số biết nói này là lời cảnh báo đanh thép về một khối bê tông vô cùng kiên cố, sẵn sàng kéo Bồ Đào Nha vào một cuộc chiến tiêu hao thể lực.

Cách soi kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Theo dõi phân tích soi kèo trận BĐN vs CHDC Congo tối nay lúc 0H ngày 18/6/2026. Theo dõi chuyên gia dự đoán kèo bóng đá và phân tích kết quả trận đấu Bồ Đào Nha vs CHDC Congo cụ thể qua bài viết chí tiết dưới đây.

Kèo chấp Bồ Đào Nha -1.5 trái: Bồ Đào Nha thắng 6/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 18 bàn và giữ sạch lưới 4 trận. Trong khi đó, CHDC Congo chỉ thắng 2/7 trận gần đây trước các đối thủ thuộc top 50 FIFA. Chênh lệch đẳng cấp ở tuyến giữa và hàng công giúp đại diện châu Âu có nhiều cơ hội thắng cách biệt.

Bồ Đào Nha thắng 6/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 18 bàn và giữ sạch lưới 4 trận. Trong khi đó, CHDC Congo chỉ thắng 2/7 trận gần đây trước các đối thủ thuộc top 50 FIFA. Chênh lệch đẳng cấp ở tuyến giữa và hàng công giúp đại diện châu Âu có nhiều cơ hội thắng cách biệt. Xỉu 3 trái: Dù được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha thường nhập cuộc thận trọng ở các trận mở màn giải đấu lớn. 5/7 trận gần nhất của họ có không quá 3 bàn thắng. CHDC Congo nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, khiến trận đấu khó bùng nổ bàn thắng.

Dù được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha thường nhập cuộc thận trọng ở các trận mở màn giải đấu lớn. 5/7 trận gần nhất của họ có không quá 3 bàn thắng. CHDC Congo nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, khiến trận đấu khó bùng nổ bàn thắng. Kèo châu Âu: Bồ Đào Nha thắng. Đội bóng của Roberto Martinez sở hữu tỷ lệ thắng hơn 70% trong hai năm gần đây, trong khi CHDC Congo thường gặp khó trước các đối thủ có trình độ vượt trội. Kinh nghiệm và chất lượng đội hình là lợi thế lớn cho Selecao châu Âu.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Trên lý thuyết, cuộc đối đầu này đang nghiêng hẳn về một phía, nhưng diễn biến thực tế trên sân có thể sẽ diễn ra theo kịch bản rất khác. Thầy trò HLV Roberto Martínez hiển nhiên vẫn nắm chắc phần thắng trong tay và một kết quả giữ sạch lưới hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Tuy nhiên, nhìn vào việc Selecao châu Âu từng chật vật trước các đội bóng tầm trung tại cựu lục địa vào mùa thu năm ngoái, CHDC Congo có cơ sở để tự tin rằng họ đủ sức chơi sòng phẳng giống như cách Ireland hay Hungary từng làm. Lựa chọn Bồ Đào Nha thắng trận vẫn là nước đi an toàn nhất, nhưng người hâm mộ không nên bất ngờ nếu đây là một thắng lợi nhọc nhằn với tỷ số 7M sát nút.

Bồ Đào Nha 2 – 0 CHDC Congo

Soi kèo Anh vs Croatia 3H ngày 18/6/2026

Tuyển Anh đang có điểm rơi phong độ cực cao dưới thời Thomas Tuchel với chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng tại vòng loại. Trong khi Croatia của Luka Modrić lại bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự trước các ông lớn. Bạn sẽ đặt niềm tin vào khối gắn kết khoa học của người Anh hay bản lĩnh của những nhà á quân thế giới 2018? Nhận định ngay trận đấu Anh vs Croatia lúc 3H ngày 18/6/2026 hôm nay.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Thông tin chung trận Anh vs Croatia

Trận : Anh vs Croatia

Thời gian : 3H ngày 18/6/2026

Sân thi đấu : AT&T Stadium (Mỹ)

Giải đấu: Bảng L World Cup 2026

Tân thuyền trưởng Thomas Tuchel đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn khi công bố danh sách triệu tập cho chiến dịch World Cup 2026. Những ngôi sao đình đám như Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden và Adam Wharton đều bất ngờ bị chiến lược gia người Đức gạch tên khỏi kế hoạch.

Dù có khởi đầu triều đại tương đối chệch choạc vào năm ngoái, cựu thuyền trưởng Chelsea đã kịp định hình lại lối chơi cho Tam Sư vào mùa thu. Màn hủy diệt Serbia 5-0 ngay tại Belgrade chính là lời khẳng định đanh thép, giúp tuyển Anh hiên ngang đoạt vé đến Bắc Mỹ với thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới. Dẫu vậy, giới chuyên môn nhìn nhận hàng công của họ vẫn thiếu đi sự kết dính cần thiết khi chạm trán các khối phòng ngự lỳ lợm.

Ở bên kia chiến tuyến, Zlatko Dalić và các học trò mang đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một bộ khung vô cùng quen thuộc. Được dẫn dắt bởi thủ quân vĩ đại Luka Modrić, Croatia luôn là một trong những chướng ngại vật dạn dày và khó chịu nhất ở sân chơi quốc tế.

Bản lĩnh của đại diện vùng Balkan đã được chứng minh qua việc dễ dàng vượt qua CH Séc ở chiến dịch mùa thu năm ngoái. Bước sang năm 2026, Modrić cùng các đồng đội có màn chạy đà tương đối chất lượng khi đánh bại Colombia 2-1 trước khi để thua sát nút 1-3 Brazil.

Cách soi kèo nhà cái Anh vs Croatia

Trận đại chiến giữa Anh và Croatia lúc 03h00 ngày 18/06/2026 chính là tâm điểm không thể bỏ qua tại bảng L VCK World Cup 2026. Hãy cùng các chuyên gia phân tích sâu biến động tỷ lệ châu Á, tài xỉu Anh vs Croatia để tìm ra lựa chọn đầu tư đêm nay!

Kèo chấp Anh -1 trái: Anh đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 5 chiến thắng và ghi 17 bàn. Croatia vẫn là đối thủ khó chịu nhưng hàng thủ đã không còn duy trì được sự chắc chắn khi để thủng lưới 9 bàn trong 6 trận gần nhất. Với lợi thế về tốc độ và khả năng tạo đột biến ở tuyến trên, Anh có thể giành chiến thắng cách biệt.

Anh đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 5 chiến thắng và ghi 17 bàn. Croatia vẫn là đối thủ khó chịu nhưng hàng thủ đã không còn duy trì được sự chắc chắn khi để thủng lưới 9 bàn trong 6 trận gần nhất. Với lợi thế về tốc độ và khả năng tạo đột biến ở tuyến trên, Anh có thể giành chiến thắng cách biệt. Xỉu 2.5 trái: Đây là trận ra quân của hai ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng L nên sự thận trọng nhiều khả năng được đặt lên hàng đầu. Croatia thường chơi thực dụng trước các đối thủ mạnh, trong khi 4/6 trận gần đây của Anh có không quá 2 bàn thắng sau 90 phút.

Đây là trận ra quân của hai ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng L nên sự thận trọng nhiều khả năng được đặt lên hàng đầu. Croatia thường chơi thực dụng trước các đối thủ mạnh, trong khi 4/6 trận gần đây của Anh có không quá 2 bàn thắng sau 90 phút. Kèo châu Âu: Chọn Anh thắng. Tam Sư thắng 7/9 trận gần nhất trên sân trung lập, đồng thời sở hữu lực lượng trẻ trung và đồng đều hơn. Croatia giàu kinh nghiệm nhưng khó tạo bất ngờ nếu bị Anh áp đặt thế trận từ sớm.

Dự đoán tỷ số Anh vs Croatia

Croatia từ lâu đã là “khắc tinh” của tuyển Anh với những món nợ tại EURO 2008 và World Cup 2018. Sau hai lần về nhì tại EURO 2020 và 2024, áp lực vô địch giải đấu năm nay đang đè nặng lên vai tân HLV Thomas Tuchel. Dù “Tam Sư” nhỉnh hơn về thực lực, nhưng triết lý thực dụng của Tuchel cùng sự lỳ lợm của Croatia dự kiến sẽ tạo nên một trận cầu có tỷ số rất sát nút.

Anh 1 – 0 Croatia

Soi kèo Uzbekistan vs Colombia 9h ngày 18/6/2026

Đón xem nhận định, soi kèo trận Uzbekistan vs Colombia diễn ra vào lúc 9h ngày 18/6/2026. Bài viết mang đến những phân tích chuyên sâu từ chuyên gia về biến động tỷ lệ kèo nhà cái, cập nhật đội hình ra sân dự kiến và dự đoán tỷ số chính xác nhất trước giờ bóng lăn.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Thông tin chung trận Uzbekistan vs Colombia

Trận: Uzbekistan vs Colombia

Thời gian: 9H ngày 18/6/2026

Sân thi đấu: Mexico City Stadium, Mexico

Giải đấu: Bảng K World Cup 2026

Xét về mọi khía cạnh, lịch sử và đẳng cấp đều đang gọi tên Colombia. Đoàn quân của HLV Néstor Lorenzo đã kiên cường vượt qua chiến dịch vòng loại CONMEBOL đầy khốc liệt khi bỏ túi 28 điểm. Đồng thời chơi sòng phẳng với các thế lực hàng đầu như Argentina, Brazil và Ecuador. Màn hủy diệt Venezuela 6-3 ngay trên sân khách ở lượt trận cuối vòng loại là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tấn công của họ. Trong khi chiến tích lọt vào chung kết Copa America 2024 chính là lời chứng thực cho bản lĩnh đá cúp đỉnh cao dưới áp lực nghẹt thở.

Ở bên kia chiến tuyến, Uzbekistan lại đang viết nên một câu chuyện cổ tích đầy lôi cuốn. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia Fabio Cannavaro, họ xuất sắc trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại một kỳ World Cup nhờ chiến dịch vòng loại AFC ấn tượng (thắng 2, hòa 2 tại vòng quyết định). “Những chú Sói Trắng” sở hữu hệ thống phòng ngự vô cùng lỳ lợm khi bất bại cả 4 trận và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 2 lần. Tuy nhiên, thử thách cực đại cho đại diện châu Á trong cuộc đối đầu ngày 17/06 tới là họ phải đụng độ một “ngọn núi” thực sự – đội bóng từng dễ dàng nghiền nát cả Bolivia 3-0 lẫn Venezuela 6-3 ở khu vực Nam Mỹ.

Cách soi kèo nhà cái Uzbekistan vs Colombia

Đón xem phân tích chi tiết biến động tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và tài xỉu Uzbekistan vs Colombia từ các chuyên gia hàng đầu. Nhận định phong oộ cảu hai đội giúp các nhà đầu tư đưa ra lựa chọn chuẩn xác nhất trước giờ bóng lăn.

Kèo chấp Colombia -1.25 trái: Colombia bước vào World Cup với chuỗi phong độ ấn tượng khi thắng 6/8 trận gần nhất và ghi 15 bàn. Trong khi đó, Uzbekistan lần đầu dự World Cup nên kinh nghiệm ở sân chơi lớn gần như bằng không. Sự khác biệt về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận khiến đại diện Nam Mỹ sáng cửa thắng cách biệt.

Colombia bước vào World Cup với chuỗi phong độ ấn tượng khi thắng 6/8 trận gần nhất và ghi 15 bàn. Trong khi đó, Uzbekistan lần đầu dự World Cup nên kinh nghiệm ở sân chơi lớn gần như bằng không. Sự khác biệt về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận khiến đại diện Nam Mỹ sáng cửa thắng cách biệt. Tài 2.5 trái: 6/8 trận gần đây của Colombia có từ 3 bàn thắng trở lên. Hàng công với những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật thường tạo ra nhiều cơ hội trước các đối thủ phòng ngự thấp. Uzbekistan cũng có xu hướng chơi cởi mở khi gặp các đội mạnh, giúp trận đấu dễ vượt mốc 2.5 bàn.

6/8 trận gần đây của Colombia có từ 3 bàn thắng trở lên. Hàng công với những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật thường tạo ra nhiều cơ hội trước các đối thủ phòng ngự thấp. Uzbekistan cũng có xu hướng chơi cởi mở khi gặp các đội mạnh, giúp trận đấu dễ vượt mốc 2.5 bàn. Kèo châu Âu: Chọn Colombia thắng. Đại diện Nam Mỹ sở hữu kinh nghiệm World Cup dày dạn hơn và thường thi đấu rất tốt trước các đội bóng ngoài khu vực. Nếu chơi đúng sức, Colombia đủ khả năng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số Uzbekistan vs Colombia

Xét về mặt đẳng cấp, “Los Cafeteros” tỏ ra vượt trội hoàn toàn khi đều ghi tên mình vào vòng knock-out ở hai kỳ đại hội trước đó với thành tích ấn tượng (thắng 5/6 trận vòng bảng). Trong khi Uzbekistan vẫn chỉ là một tân binh chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào tại sân chơi này. Dẫu vậy, đại diện Nam Mỹ không được phép chủ quan khi hàng thủ của họ đang để lộ nhiều khoảng trống với 6 bàn thua chỉ sau 4 trận gần nhất. Trái lại, Uzbekistan đang sở hữu hiệu suất làm bàn cực kỳ ổn định khi nổ súng ở 12 trên tổng số 15 trận vừa qua trên mọi đấu trường.

Uzbekistan 1 – 3 Colombia

Với tính chất căng thẳng của một giải đấu lớn, bất cứ sai lầm nào trong ngày 18/06 cũng có thể khiến các đội bóng phải trả giá đắt. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật nhanh nhất những thông tin đội hình ra sân chính thức và biến động tỷ lệ kèo sát giờ thi đấu để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.