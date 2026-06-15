Vòng chung kết World Cup 2026 ngày 17/6 hứa hẹn mang đến loạt trận hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều ông lớn như Áo, Bồ Đào Nha, Anh và Colombia. Trên trang SBOBET, tỷ lệ kèo được cập nhật liên tục giúp người chơi có cái nhìn rõ hơn về tương quan lực lượng, phong độ. Cùng điểm qua những nhận định kèo VCK WC 2026 ngày 17/6/2026 cho loạt trận hôm nay.

Tổng quan trận World Cup 2026 ngày 17/6/2026 tối nay

VCK World Cup 2026 tiếp tục sôi động trong ngày 17/6 với 5 trận đấu thuộc các bảng J, K và L. Tâm điểm của ngày thi đấu là màn ra quân của Áo và Jordan. Đây là loạt trận có sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp ở một số cặp đấu, nhưng World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ.

Lịch thi đấu

Cập nhật nhanh lịch thi đấu VCK WC 2026 ngày 17/6/2026 chính xác ngay tối nay.

Thông tin đáng chú ý VCK WC 2026 ngày 17/6/2026

Áo có cơ hội lớn giành chiến thắng trong lần đầu dự World Cup sau 28 năm khi chỉ phải gặp tân binh Jordan ở bảng J.

Jordan lần đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup và sẽ hướng đến việc tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn.

Người hâm mộ chờ đợi màn ra mắt của siêu tiền đạo Erling Haaland trong màu áo tuyển Na Uy.

Nhà đương kim vô địch Copa America Argentina xuất kích đụng độ Algeria lúc 09:00 tại Kansas.

Bước sang rạng sáng ngày 18/06, guồng quay World Cup tiếp tục tăng tốc với loạt trận mở màn bảng K và bảng L.

Soi kèo VCK WC 2026 ngày 17/6/2026

Bên cạnh việc cập nhật lịch thi đấu, chuyên mục soi kèo VCK World Cup 2026 ngày 17/6/2026 sẽ phân tích chi tiết phong độ, lực lượng, thành tích đối đầu và tỷ lệ kèo nhà cái của từng trận đấu. Qua đó giúp người chơi lựa chọn các kèo châu Á, tài xỉu và tỷ số chính xác cho ngày tranh tài đầy hấp dẫn này.

Soi kèo Pháp vs Senegal 2H ngày 17/6/2026

Trong trận đấu lần này chúng ta sẽ chứng kiến màn đối đầu gay gắt giữa Pháp vs Senegal lúc 2H ngày 17/6/2026. Liệu rằng Pháp có ghi được chiến thắng về cho mình hay không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ soi kèo nhận định Pháp vs Senegal chuẩn xác nhất.

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Thông tin chung trận Pháp vs Senegal

Trận: Pháp vs Senegal

Pháp vs Senegal Thời gian: 2H ngày 17/6/2026

2H ngày 17/6/2026 Sân thi đấu: MetLife, Mỹ

MetLife, Mỹ Giải đấu: Bảng I World Cup 2026

Pháp bước vào trận ra quân World Cup 2026 với sự tự tin lớn khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps trong kỳ World Cup cuối cùng trên cương vị HLV trưởng, Les Bleus sở hữu hàng công chất lượng với Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé và Michael Olise. Đáng chú ý, Mbappé chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Pháp của Olivier Giroud đúng 2 pha lập công, tạo thêm động lực để anh tỏa sáng. Đồng thời, Pháp cũng rất quyết tâm tránh lặp lại cú sốc từng nhận trước Senegal tại World Cup 2002.

Ở phía bên kia, Senegal tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Phi. Đội bóng của Aliou Cissé có phong độ khá ổn định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần đây. Tuy nhiên, trận thua 2-3 trước Mỹ và trận hòa 0-0 với Saudi Arabia đã cho thấy những vấn đề nhất định nơi hàng thủ. Dù vậy, với sự góp mặt của Nicolas Jackson cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Senegal vẫn đủ khả năng tạo ra khó khăn cho đối thủ và nuôi hy vọng tái hiện kỳ tích trước Pháp.

Cách soi kèo nhà cái Pháp vs Senegal

Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục vào phần soi kèo trực tuyến Pháp vs Senegal của bài viết hôm nay. Trang SBOBET thể thao đưa ra mức tỷ lệ cược chấp 1.00 * 1/1.5 * 0.85, tài xỉu 0.82 * 2.5 * 1.02.

Pháp thắng 1/1.5 trái: Les Bleus hiện đang sở hữu đội hình 1,71 tỷ euro. Với hàng công chất lượng như Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki và Mateta, tất cả tạo nên chiều sâu đáng sợ. Phong độ gần đây của Senegal trong các trận giao hữu, trận thua 2-3 trước Hoa Kỳ và trận hòa không bàn thắng với Ả Rập Xê Út. Điều thấy những điểm yếu trong phòng ngự mà các tiền đạo của Pháp sẽ khai thác triệt để.

Les Bleus hiện đang sở hữu đội hình 1,71 tỷ euro. Với hàng công chất lượng như Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki và Mateta, tất cả tạo nên chiều sâu đáng sợ. Phong độ gần đây của Senegal trong các trận giao hữu, trận thua 2-3 trước Hoa Kỳ và trận hòa không bàn thắng với Ả Rập Xê Út. Điều thấy những điểm yếu trong phòng ngự mà các tiền đạo của Pháp sẽ khai thác triệt để. Tài 2.5 trái: Senegal vừa để thủng lưới 3 bàn trước Mỹ, trong khi Pháp sở hữu hàng công đủ sức gây khó khăn cho mọi đối thủ. Dù vậy, với Nicolas Jackson trên hàng công, Senegal vẫn có khả năng ghi bàn từ các tình huống phản công. Trận cầu lần này dễ diễn ra tài bàn thắng.

Senegal vừa để thủng lưới 3 bàn trước Mỹ, trong khi Pháp sở hữu hàng công đủ sức gây khó khăn cho mọi đối thủ. Dù vậy, với Nicolas Jackson trên hàng công, Senegal vẫn có khả năng ghi bàn từ các tình huống phản công. Trận cầu lần này dễ diễn ra tài bàn thắng. Pháp thắng: Senegal từng tạo địa chấn khi đánh bại Pháp tại World Cup 2002, nhưng Les Bleus hiện sở hữu lực lượng vượt trội và đang hướng tới lần thứ ba liên tiếp vào chung kết. Với Mbappé đầy khát khao phá kỷ lục ghi bàn, Pháp được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Senegal

Dù Senegal từng tạo nên cú sốc trước Pháp tại World Cup 2002, tương quan lực lượng hiện tại đang nghiêng rõ ràng về phía Les Bleus. Tuy nhiên, hàng thủ của Pháp chưa thực sự mang lại sự yên tâm, nên khả năng Senegal tìm được bàn thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Dẫu vậy, Pháp vẫn được đánh giá đủ sức giành chiến thắng trong một trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng.

Pháp 3 – 1 Senegal

Soi kèo Iraq vs Na Uy 5H ngày 17/6/2026

Lượt trận tiếp theo các chuyên gia sẽ soi kèo trận Iraq vs Na Uy 5H ngày 17/6/2026. Anh em nên chọn cửa cược nào an toàn cho mình? Tỷ số hiệp 1 và cả trận Iraq vs Na Uy ra sao?

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Thông tin chung trận Iraq vs Na Uy

Trận : Iraq vs Na Uy

: Iraq vs Na Uy Thời gian : 5H ngày 17/6/2026

: 5H ngày 17/6/2026 Sân thi đấu : Boston Stadium (Foxborough, Mỹ)

: Boston Stadium (Foxborough, Mỹ) Giải đấu: Bảng I World Cup 2026.

Na Uy bước vào World Cup 2026 với sự kỳ vọng lớn sau khi kết thúc 28 năm vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng Bắc Âu sở hữu thế hệ vàng với Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa và Alexander Sørloth. Tại vòng loại, Na Uy toàn thắng, ghi tới 37 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần, cho thấy sự vượt trội cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó, Iraq phải trải qua hành trình đầy khó khăn mới giành vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1986. Đoàn quân của Graham Arnold chủ yếu dựa vào lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công với mũi nhọn Aymen Hussein. Tuy nhiên, trận thua 0-2 trước Venezuela ở màn tổng duyệt cho thấy họ vẫn gặp nhiều hạn chế khi đối đầu các đội bóng có chất lượng cao.

Cách soi kèo nhà cái Iraq vs Na Uy

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện theo dõi bảng tỷ lệ cược Iraq vs Na Uy trên đây. Từ đó đưa ra những dự đoán chính xác nhất.

Kèo chấp Na Uy -1.5/2: Chênh lệch trình độ giữa hai đội là khá lớn. Na Uy sở hữu tỷ lệ thắng được đánh giá từ 65% đến gần 80%, trong khi Iraq bị xem là đội yếu nhất bảng I.

Chênh lệch trình độ giữa hai đội là khá lớn. Na Uy sở hữu tỷ lệ thắng được đánh giá từ 65% đến gần 80%, trong khi Iraq bị xem là đội yếu nhất bảng I. Xỉu 3 trái: Na Uy ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Trong khi đó, Iraq thường chơi phòng ngự số đông và chỉ ghi 4 bàn ở 5 trận gần đây.

Na Uy ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Trong khi đó, Iraq thường chơi phòng ngự số đông và chỉ ghi 4 bàn ở 5 trận gần đây. Na Uy thắng: Dựa trên tương quan lực lượng, phong độ gần đây và sức mạnh hàng công của Haaland cùng các đồng đội, Na Uy nhiều khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Dự đoán tỷ số Iraq vs Na Uy

Na Uy được đánh giá là quá mạnh so với Iraq, và một đội bóng yếu hơn nhưng thi đấu kỷ luật cho thấy họ sẽ kiểm soát trận đấu thay vì tạo ra hỗn loạn. Soi kèo trực tuyến nghiêng về chiến thắng dễ dàng của Na Uy mà không để thủng lưới.

Iraq 0 – 3 Na Uy

Soi kèo Argentina vs Algeria 8H ngày 17/8/2026

Trong trận cầu lần này Admin xin chia sẻ thông tin trận Argentina vs Algeria được diễn ra vào lúc 8H ngày 17/8/2026. Liệu rằng Argentina có ghi trọn vẹn 3 điểm trước Algeria hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn soi kèo bóng đá Argentina vs Algeria chuẩn xác nhất.

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Thông tin chung trận Argentina vs Algeria

Trận: Argentina vs Algeria

Argentina vs Algeria Thời gian: 8H ngày 17/8/2026

8H ngày 17/8/2026 Sân thi đấu : Kansas City, Mỹ

: Kansas City, Mỹ Giải đấu: Bảng J World Cup 2026

Argentina (La Albiceleste) vẫn đặt niềm tin lớn vào sự bùng nổ của Lionel Messi. Trong khi HLV Lionel Scaloni tiếp tục xây dựng một tập thể giàu chiều sâu dù đã gạch tên những cái tên như Alejandro Garnacho, Paulo Dybala, Franco Mastantuono và Juan Foyth. Đội đương kim vô địch bước vào giải đấu với phong độ ấn tượng, thắng 8/10 trận gần nhất, ghi trung bình 2,3 bàn mỗi trận và chỉ để lọt lưới 0,3 bàn. Đáng chú ý, họ giữ sạch lưới ở 70% số trận, cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, Algeria đang rất tự tin sau chiến thắng bất ngờ trước Hà Lan trong trận giao hữu gần đây. “Những chú cáo sa mạc” kỳ vọng vào kinh nghiệm và đẳng cấp của các trụ cột như Riyad Mahrez và Rayan Ait-Nouri để tạo thêm bất ngờ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic, Algeria cũng thắng 7/10 trận gần nhất, ghi trung bình 1,9 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,4 bàn. Họ cũng giữ sạch lưới trong 70% số trận gần đây, phản ánh sự kỷ luật và chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Cách soi kèo nhà cái Argentina vs Algeria

Hiện nay trang cược SBOBET đưa ra mức tỷ lệ cược Argentina vs Algeria vòng bảng WC 2026. Với tỷ lệ cược chấp là 0.87 * 1/1.5 * 0.97 và tài xỉu 0.87 * 2.5 * 0.97. Người chơi hãy cùng chuyên gia dự đoán chính xác nhất ngay hôm nay.

Kèo chấp Argentina -1/1.5 : Argentina sở hữu đội hình chất lượng vượt trội và được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại bảng J. Tỷ lệ chiến thắng của đại diện Nam Mỹ dao động từ 70% đến 80%, trong khi Algeria bị đánh giá thấp hơn đáng kể về kinh nghiệm và đẳng cấp ở sân chơi World Cup.

: Argentina sở hữu đội hình chất lượng vượt trội và được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại bảng J. Tỷ lệ chiến thắng của đại diện Nam Mỹ dao động từ 70% đến 80%, trong khi Algeria bị đánh giá thấp hơn đáng kể về kinh nghiệm và đẳng cấp ở sân chơi World Cup. Xỉu 2.5 trái: Argentina thường ưu tiên sự chắc chắn trong các trận ra quân tại giải đấu lớn. Algeria nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ. Với tính chất thận trọng của trận mở màn, kịch bản xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá cao.

Argentina thường ưu tiên sự chắc chắn trong các trận ra quân tại giải đấu lớn. Algeria nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ. Với tính chất thận trọng của trận mở màn, kịch bản xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá cao. Argentina thắng: Chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng kiểm soát trận đấu đều nghiêng về Argentina. Nếu chơi đúng sức, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Algeria

Khoảng cách trình độ quá lớn biến Argentina thành lựa chọn tối ưu hôm nay. Nhà vua sẽ mở màn chiến dịch bằng lối chơi thực dụng, kiểm soát chặt chẽ để giành trọn 3 điểm mà không tốn quá nhiều sức. Anh em nên chốt ngay cửa Argentina thắng tại Sbobet với tỷ số chính xác dự đoán là 2-0.

Argentina 2 – 0 Algeria

Nhìn chung, loạt trận World Cup 2026 ngày 17/06 với những màn so tài đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang đến một ngày cá cược vô cùng sôi động. Đừng bỏ lỡ cơ hội biến những nhận định trên thành lợi nhuận thực tế tại SBOBET, tỷ lệ ăn cược cực cao và hoàn tiền thể thao không giới hạn. Hãy truy cập SBOBET ngay hôm nay để chốt kèo chuẩn xác cho đội bóng yêu thích hôm nay!