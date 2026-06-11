Trận đấu giữa Úc và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng D World Cup 2026 được đánh giá là một trong những màn so tài đáng chờ đợi của lượt trận mở màn. Hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 12h00 ngày 14/06 trong cuộc cạnh tranh quan trọng cho tấm vé đi tiếp. Hãy cùng Sbobet dự đoán kết quả Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ ngay dưới đây.

Trận đấu : Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ

Thời gian: 11h00 ngày 14/06

Lượt trận: Bảng D World Cup 2026

Sân vận động: BC Place (Mỹ).

Chuyên gia bắt kèo Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ tối nay diễn ra tại vòng bảng D World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ chính xác nhất.

Kèo châu á Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ

Đội bóng của HLV Vincenzo Montella bước vào World Cup 2026 với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có các chiến thắng trước Romania, Kosovo và Bắc Macedonia. Trong khi đó, Australia vẫn duy trì lối chơi kỷ luật và khó chịu, nhưng chất lượng đội hình không được đánh giá cao bằng đối thủ. Trước một Thổ Nhĩ Kỳ đang có phong độ tốt và sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng, đại diện châu Âu có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm.

=> Chọn: Thổ Nhĩ Kỳ -0.5 trái

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Kèo tài xỉu Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ

Thống kê từ sbobet về 4/5 trận gần nhất của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện từ 2 bàn thắng trở lên, trong khi Australia ghi bàn ở 8/10 trận gần đây. Dù vậy, đây là trận mở màn World Cup nên cả hai đội có thể nhập cuộc thận trọng để tránh sai lầm. Mốc 2/2,5 bàn được đánh giá khá hợp lý và kịch bản trận đấu có 2 đến 3 bàn thắng là dễ xảy ra nhất.

=> Chọn: Tài 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ

Australia nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Thế nhưng sức sáng tạo của hàng công Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo ra khác biệt trong những thời điểm quyết định.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Tỷ số 7mcn: 1 – 2 (Chọn cửa Thổ Nhĩ Kỳ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ

Úc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á với màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026. Socceroos giành ngôi đầu bảng sau chuỗi trận ổn định, chỉ để thua 1 trong tổng số 16 trận đã đấu. Hàng công của đội bóng xứ chuột túi ghi tới 38 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 7 lần, cho thấy sự cân bằng ở cả hai đầu sân.

Đáng chú ý, ĐT Úc từng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0, qua đó chứng minh họ đủ khả năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu. Dù vậy, ở các trận giao hữu quốc tế gần đây, đại diện châu Á không có kết quả như ý khi lần lượt để thua Mỹ, Venezuela và Colombia. Hiện Australia đang đứng trong nhóm 30 đội tuyển mạnh nhất thế giới và được đánh giá là đối thủ không dễ bị đánh bại tại World Cup 2026.

Bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ vắng bóng với rất nhiều kỳ vọng. Đội bóng châu Âu có chiến dịch vòng loại thành công khi thắng 6 trong 8 trận đấu, chỉ thua 1 trận và hòa 1 trận trước Tây Ban Nha. Thành tích này giúp họ cải thiện đáng kể vị thế trên bảng xếp hạng FIFA và bước vào giải đấu với sự tự tin lớn.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Lịch sử đối đầu giữa Úc và Thổ Nhĩ Kỳ không có nhiều dữ liệu khi hai đội mới chỉ gặp nhau 2 lần. Đáng chú ý, cả hai trận đấu đều diễn ra trong loạt giao hữu tại Úc vào tháng 5/2004. Kết quả, Thổ Nhĩ Kỳ đều giành chiến thắng, qua đó duy trì thành tích toàn thắng trước đại diện châu Á.

Đội hình ra sân

ĐT Australia: Mathew Ryan; Cameron Burgess, Alessandro Circati, Harry Souttar; Jordan Bos, Jackson Irvine, Hamrobekov, Tete Yengi (Touré), Nestory Irankunda, Italiano; Mathew Leckie.

Mathew Ryan; Cameron Burgess, Alessandro Circati, Harry Souttar; Jordan Bos, Jackson Irvine, Hamrobekov, Tete Yengi (Touré), Nestory Irankunda, Italiano; Mathew Leckie. ĐT Thổ Nhĩ Kỳ: Ugurcan Cakir; Ferdi Kadioglu, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Zeki Celik; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Baris Alper Yilmaz; Kerem Akturkoglu; Kenan Yildiz, Arda Guler.

Trên đây là những nhận định về kèo Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/6 trước vòng bảng D cho anh em bet thủ quan tâm. Cả hai đại diện này có sức mạnh khá cân bằng nên sẽ xuất hiện nhiều biến động.