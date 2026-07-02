Trận đấu giữa Úc vs Ai Cập lúc 1H ngày 4/7/2026 hứa hẹn kịch tính tại vòng 1/16 World Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi và tham khảo soi kèo Úc vs Ai Cập để đưa ra dự đoán chính xác và tận dụng cơ hội chiến thắng tại Sbobet.

Trận đấu : Úc vs Ai Cập

Thời gian: 1H ngày 4/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: AT&T Stadium (Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Úc vs Ai Cập mới nhất ra sao?

Chuyên gia phân tích tỉ lệ kèo trực tuyến Úc vs Ai Cập như thế nào? Nhà cái đưa ra Kq 7mcn mức cược chấp, tài xỉu và phạt góc trận đấu tối nay ra sao? Tất cả sẽ được chúng tôi đưa ra những nhận định dưới đây.

Kèo châu á Úc vs Ai Cập

Nhà cái Sbobet đưa ra mức tỷ lệ kèo chấp là 0/0.5 trái cho đội tuyển Úc nằm ở vị trí cửa trên. Đây được xem là mức kèo thích hợp nhất cho hai đội tuyển. Hiện nay đội bóng Ai Cập bất bại tại vòng bảng và cùng sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật. Trong khi đó Úc chỉ có 2 pha lập công sau 3 trận vòng bảng và tịt ngòi ở cả hai trận gần nhất. Do đó mà trận cầu này chuyên gia dự đoán khả năng cửa trên thắng chiếm tỷ lệ thắng rất cao.

=> Chọn: Ai Cập 0/0.5

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Kèo tài xỉu Úc vs Ai Cập

Đội tuyển Úc có lối chơi thiên về phòng ngự và mới thủng lưới 2 bàn tại vòng bảng. Trong khi Ai Cập dù ghi 5 bàn nhưng thường nhập cuộc thận trọng ở các trận cầu quan trọng. Đây là trận knock-out nên yếu tố an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Do đó mà dự đoán kết quả WC tối nay không xuất hiện nhiều bàn thắng.

=> Chọn: Xỉu 2 trái

Dự đoán trước trận Úc vs Ai Cập

Đội bóng của Úc đã cho thấy sự chắc chắn ở hàng phòng ngự khi chỉ để thủng lưới 2 bàn. Nhưng ngược lại hàng công lại thiếu sức sống chỉ 2 bàn thắng sau 3 trận và tịt ngòi trong hai trận gần nhất. Ngược lại Ai Cập lại có nhiều phương án tấn công và vẫn duy trì thành tích bất bại. Chưa kể đội bóng sở hữu trụ cột Mohamed Salah vẫn đủ thể lực để chiến đấu. Chuyên gia soi kèo trận Ai Cập thắng Úc với tỷ số tối thiểu.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 0 – 1 (Chọn cửa Ai Cập)

– Kèo thẻ phạt: Chọn tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Úc vs Ai Cập

ĐT Úc giành quyền vào vòng 32 đội sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng D. Trận hòa không bàn thắng trước Paraguay ở lượt cuối giúp Socceroos khép lại vòng bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đây sẽ là lần thứ ba trong lịch sử Australia góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Nhưng họ vẫn chưa từng vượt qua vòng này khi đều dừng bước trước các nhà vô địch tương lai vào các năm 2006 và 2022.

Dù vậy, bài toán hàng công vẫn là nỗi lo lớn của thầy trò Tony Popovic. Úc chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận vòng bảng, thành tích tệ nhất của họ ở giai đoạn này kể từ World Cup 1974. Hai trận gần nhất đều khép lại mà không có pha lập công nào từ đại diện châu Đại Dương. Điểm tựa lớn nhất của Australia nằm ở hàng thủ khi họ mới để lọt lưới 2 lần, thuộc nhóm những đội phòng ngự hiệu quả nhất sau vòng bảng.

Ở phía đối diện, Ai Cập bước vào lượt đấu cuối bảng G với tấm vé đi tiếp đã nằm trong tay. Nhưng trận hòa 1-1 trước Iran khiến họ bỏ lỡ cơ hội kết thúc ở ngôi đầu, dù là đội mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Dẫu vậy, việc vượt qua vòng bảng vẫn đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Thành tích 1 thắng và 2 trận hòa cũng giúp họ thiết lập chuỗi bất bại dài nhất từ trước đến nay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Úc vs Ai Cập trong lần chạm trán duy nhất cho thấy Úc thất bại trước Ai Cập với tỷ số 3 – 0. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 0%, nổ tài 100%.

Đội hình ra sân

Đội Úc: Patrick Beach; Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe; Daniel Arzani, Nestory Irankunda, Thomas Yengi; Jordy Bos, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich.

Patrick Beach; Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe; Daniel Arzani, Nestory Irankunda, Thomas Yengi; Jordy Bos, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich. Đội Ai Cập: Mohamed El Shenawy; Hamdi Fathi, Emam Ashour, Zizo; Trézéguet, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Nabil Koka.

Tình hình chấn thương

Đội Úc : Mathew Leckie và Jacob Italiano chấn thương.

: Mathew Leckie và Jacob Italiano chấn thương. Đội Ai Cập: Mohanad Lasheen bị treo giò, Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid chấn thương; Mohamed Salah và Mohamed Abdelmonem bỏ ngỏ.

Trận đấu giữa Úc vs Ai Cập hứa hẹn nhiều bàn thắng và diễn biến hấp dẫn. Hãy theo dõi, dự đoán và tận hưởng cơ hội chiến thắng vòng 1/16 WC 2026 tại WC 2026.