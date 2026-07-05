Soi kèo BĐN vs TBN lúc 2h ngày 7/7/2026 vòng 1/8 World Cup 2026 đang khiến cả thế giới nín thở. Bồ Đào Nha với bản lĩnh của Ronaldo sẽ đối đầu thế nào trước lối chơi kiểm soát hủy diệt của Tây Ban Nha? Cùng chuyên gia nhận định trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha cực chuẩn để tìm ra lựa chọn đầu tư chính xác nhất tại SBOBET.

Trận đấu : BĐN vs TBN

Thời gian: 2H ngày 7/7/2026

Lượt trận: vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: AT&T Stadium, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo BĐN vs TBN mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tối nay diễn ra tại vòng 1/8 World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu BĐN vs TBN chính xác nhất.

Kèo châu á Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha toàn thắng 3 trận gần nhất tại World Cup 2026, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Trong khi đó, Bồ Đào Nha phải rất vất vả mới vượt qua Croatia với tỷ số 2-1. Dù sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến, đoàn quân của Roberto Martínez vẫn bộc lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự. Thậm chí họ suýt phải bước vào hiệp phụ nếu bàn thắng cuối trận của Croatia không bị VAR từ chối.

Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, pressing cường độ cao và sự ổn định trong khâu phòng ngự, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt trong 90 phút. Nếu duy trì được hiệu quả như những trận đấu vừa qua, La Roja đủ sức giành chiến thắng tối thiểu để vượt kèo chấp 0.5.

=> Chọn: Tây Ban Nha 0.5 trái

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Kèo tài xỉu BĐN vs TBN

Bồ Đào Nha đang sở hữu hàng công đạt hiệu suất rất cao với 6 bàn thắng chỉ sau 2 trận gần nhất. Phía bên kia, Tây Ban Nha cũng không hề kém cạnh khi đã ghi 5 bàn trong cùng số trận. Khi đây chỉ là một trận giao hữu, cả hai đội nhiều khả năng sẽ chơi cởi mở, ưu tiên thử nghiệm các phương án tấn công thay vì đặt nặng yếu tố kết quả. Thống kê từ Sbobet cũng ủng hộ kịch bản nhiều bàn thắng khi 6/8 trận gần đây của Bồ Đào Nha có từ 3 bàn trở lên. Trong khi 3/4 trận gần nhất của Tây Ban Nha cũng khép lại với ít nhất 3 pha lập công. Vì vậy, theo sbobet133 cửa Tài là lựa chọn đáng để cân nhắc.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận BĐN vs TBN

Tây Ban Nha vẫn là tập thể rất đáng gờm nhờ lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn, khả năng pressing tầm cao. Nếu sớm tìm được bàn mở tỷ số, La Roja đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận và buộc Bồ Đào Nha phải dâng cao tìm bàn gỡ.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến chỉ với một khoảnh khắc tỏa sáng. Ở những trận đấu loại trực tiếp, nơi sai lầm rất dễ phải trả giá.

Theo dự đoán của chuyên gia, Tây Ban Nha sẽ đánh bại Bồ Đào Nha để giành tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 2 (Chọn cửa Tây Ban Nha)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Cristiano Ronaldo chỉ có thể dõi theo từ băng ghế dự bị khi Croatia tưởng như đã kéo trận đấu với Bồ Đào Nha vào hiệp phụ ở vòng 32 đội. Sau những pha lập công của Ivan Perisic và Goncalo Ramos cùng các cơ hội bị bỏ lỡ của Ronaldo. Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới ở những phút bù giờ, nhưng bàn thắng sau đó không được công nhận.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi bóng được xác định đã chạm Renato Veiga và Mario Pasalic trước khi đến chân Gvardiol. Các góc quay truyền hình không đủ rõ để xác định liệu Igor Matanovic có chạm bóng hay không, buộc tổ trọng tài phải sử dụng công nghệ cảm biến bóng. Kết quả cho thấy Matanovic đã can thiệp vào pha bóng trong khi Pasalic rơi vào thế việt vị, khiến bàn gỡ hòa của Croatia bị từ chối. Quyết định này giúp Bồ Đào Nha giữ vững chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục World Cup 2026, trong khi Luka Modric cùng các đồng đội phải nói lời chia tay giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha bước vào trận đấu với phong độ đầy ấn tượng sau chiến thắng 3-0 trước Áo. Kết quả này giúp La Roja có lần đầu tiên thắng một trận knock-out World Cup kể từ chức vô địch năm 2010. Mikel Oyarzabal lập cú đúp, còn Pedro Porro đóng góp một bàn thắng, đánh dấu lần đầu tiên kể từ World Cup 1994 Tây Ban Nha ghi được ba bàn trong một trận đấu loại trực tiếp.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trong 5 trận gần nhất cho thấy Bồ Đào Nha hòa 4 và thua 1 trận trước Tây Ban Nha. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 0%, nổ tài 20%.

Đội hình ra sân

Đội Bồ Đào Nha : Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes.

: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes. Đội Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz.

Tình hình chấn thương

Bồ Đào Nha : Đội hình mạnh nhất.

: Đội hình mạnh nhất. Tây Ban Nha: Nico Williams và Yeremy Pino chấn thương.

Trận đại chiến bán đảo Iberia giữa BĐN vs TBN tại vòng 16 đội World Cup 2026 hứa hẹn sẽ cực kỳ bùng nổ. Hy vọng những nhận định chuyên sâu trên sẽ giúp anh em đưa ra lựa chọn soi kèo chuẩn xác. Đừng quên theo dõi website SBOBET để cập nhật nhanh nhất các tỷ lệ kèo World Cup hôm nay!