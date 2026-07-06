Cuộc chạm trán sinh tử giữa Thụy Sĩ vs Colombia vào lúc 3H ngày 8/7/2026 tại vòng 1/8 World Cup 2026 thu hút mọi dòng tiền đầu tư. Một Thụy Sĩ đầy kỷ luật đối đầu với một Colombia rực lửa Nam Mỹ hứa hẹn sẽ tạo nên 90 phút kịch tính. Hãy cùng Sbobet phân tích phong độ, lực lượng và soi kèo Thụy Sĩ vs Colombia chi tiết.

Trận đấu : Thụy Sĩ vs Colombia

Thời gian: 3H ngày 8/7/2026

Lượt trận: vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: BC Place, Vancouver, Canada.

Chuyên gia bắt kèo Thụy Sĩ vs Colombia mới nhất ra sao?

Tính chất sinh tử của vòng 1/8 World Cup 2026 đang khiến bảng tỷ lệ kèo tối nay Thụy Sĩ vs Colombia tại nhà cái Sbobet biến động. Với thực lực cân ngửa, nhà cái hiện đang áp mức kèo chấp 0/0.5. Song song đó, kèo Tài Xỉu cũng đang neo ở mốc 2/2.5 trái.

Kèo châu á Thụy Sĩ vs Colombia

Theo thống kê từ trang chủ sbobet, Colombia thắng 5/6 trận gần nhất và đang sở hữu chuỗi 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp, cho thấy sự ổn định ở cả công lẫn thủ. Trong khi đó, Thụy Sĩ thi đấu rất khó chịu nhưng đây là đối thủ mạnh nhất họ gặp từ đầu giải. Với kinh nghiệm và sự cân bằng trong lối chơi, Colombia -0/0.5 là lựa chọn đáng tin cậy.

=> Chọn: Colombia -0/0.5

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Kèo tài xỉu Thụy Sĩ vs Colombia

Cả hai đội đều xây dựng thành công trên nền tảng phòng ngự chắc chắn. Thụy Sĩ không để thủng lưới trước phút 50 ở 7 trận bất bại liên tiếp, còn Colombia chỉ nhận 1 bàn thua từ đầu World Cup 2026. Vì vậy, kịch bản trận đấu diễn ra chặt chẽ và Xỉu 2/2.5 là lựa chọn hợp lý.

=> Chọn: Xỉu 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ đủ khả năng tạo ra thế trận cân bằng, nhưng Colombia đang sở hữu hàng phòng ngự ổn định hơn cùng những cá nhân có thể tạo đột biến như Luis Díaz. Một chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đại diện Nam Mỹ là kịch bản dễ xảy ra.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 0 – 1 (Chọn cửa Colombia)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Thụy Sĩ vs Colombia

Trước khi bước vào vòng 1/8, Thụy Sĩ đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Đại diện châu Âu kiểm soát hoàn toàn thế trận và đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 32 đội, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành ba chiến thắng liên tiếp tại một kỳ World Cup. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của họ ở vòng knock-out kể từ năm 1938, đồng thời nâng chuỗi bất bại lên 7 trận (thắng 4, hòa 3). Đáng chú ý trong cả 7 trận này, Thụy Sĩ đều không để thủng lưới trước phút 50, cho thấy sự chắc chắn ngay từ những phút đầu. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định đó, thầy trò HLV Murat Yakin hoàn toàn có thể hướng tới lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ năm 1954.

Bên kia chiến tuyến, Colombia cũng mang đến màn trình diễn đầy thuyết phục khi vượt qua Ghana với tỷ số tối thiểu 1-0 để ghi tên vào vòng 1/8. Đó là trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp của Los Cafeteros tại World Cup 2026, chỉ kém thành tích của Mexico và Tây Ban Nha (4 trận) trước loạt đấu này. Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm vẫn là điều Colombia cần cải thiện. Dù tung ra hơn 20 cú sút ở mỗi ba trận gần nhất, chất lượng cơ hội mà họ tạo ra không thực sự cao. Nếu muốn tái lập thành tích lọt vào tứ kết World Cup lần đầu kể từ năm 2014, đại diện Nam Mỹ sẽ cần tận dụng cơ hội tốt hơn trước một hàng thủ tổ chức chặt chẽ như Thụy Sĩ.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thống kê thành tích đối đầu Thụy Sĩ vs Colombia gần đây từ của giới chuyên môn về hai cặp đấu này. Chuyên gia nhận thấy Thụy Sĩ thắng 1 và thất bại 2 trận trước Colombia. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo chấp là 75%, nổ kèo xỉu 25%.

Đội hình ra sân

ĐT Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Embolo; Ndoye, Aebischer, Vargas.

Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Embolo; Ndoye, Aebischer, Vargas. ĐT Colombia: Vargas; Arias, James Rodríguez, Díaz; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Córdoba.

Tình hình chấn thương

Thụy Sĩ : Luca Jaquez chấn thương. Denis Zakaria có dấu hiệu quá tải nhẹ.

: Luca Jaquez chấn thương. Denis Zakaria có dấu hiệu quá tải nhẹ. Colombia: Jhon Córdoba gặp vấn đề thể lực nhẹ.

Trận chiến vòng knock-out giữa Thụy Sĩ vs Colombia ngày 8/7/2026 chắc chắn sẽ được định đoạt bằng một khoảnh khắc ngôi sao. Mong rằng những nhận định Thụy Sĩ vs Colombia giúp anh em tìm ra được cửa cược sáng giá. Hãy truy cập ngay Sbobet để đặt cược với tỷ lệ ăn thưởng cao nhất và cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình!