Lượt trận lần này đội bóng Thụy Sĩ sẽ chạm trán với Algeria lúc 10H ngày 3/7/2026. Người chơi hãy thực hiện soi kèo trận Thụy Sĩ vs Algeria chi tiết nhất tại trang Sbobet. Từ những phân tích này người chơi sẽ đưa ra quyết định tại nhà cái Sbobet.

Trận đấu : Thụy Sĩ vs Algeria

Thời gian: 10H ngày 3/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: BC Place (Vancouver, Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Thụy Sĩ vs Algeria mới nhất ra sao?

Hiện nay nhà cái Sbobet đã đưa ra mức tỷ lệ cược chấp, tài xỉu Thụy Sĩ vs Algeria chi tiết nhất. Với những biến động tại nhà cái mà anh em nhận được nhiều phần thưởng cho mình.

Kèo châu á Thụy Sĩ vs Algeria

Trang cược Sbobet đưa ra mức tỷ lệ kèo chấp 1 trái cho Thụy Sĩ nằm vị trí cửa trên. Thụy Sĩ đang cho thấy sự ổn định đáng nể tại World Cup 2026. Họ kết thúc vòng bảng với 7 điểm, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đồng thời kéo dài chuỗi 9 trận bất bại ở mọi đấu trường. Trong khi đó, Algeria đã để thủng lưới tới 7 bàn sau 3 trận vòng bảng. Trước một Thụy Sĩ chơi kỷ luật và hiệu quả, Algeria sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tạo bất ngờ.

=> Chọn: Thụy Sĩ 1 trái

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Kèo tài xỉu Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ ghi trung bình 2,33 bàn/trận ở vòng bảng, nhưng khi bước vào vòng knock-out họ nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi an toàn. Trong khi đó, Algeria sở hữu những nhân tố tấn công chất lượng như Riyad Mahrez và Amine Gouiri. Thế nhưng hàng công của họ sẽ phải đối mặt với một trong những hàng thủ ổn định nhất giải.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận Thụy Sĩ vs Algeria

Với hai trận đấu vòng 32 được quyết định bằng loạt sút luân lưu và ba trận khác được phân định thắng thua bằng 1 bàn. Do sẽ sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu vào thứ sáu diễn ra vô cùng kịch tính. Thụy Sĩ sẽ phải kiên nhẫn trước Algeria, nhưng họ có nhiều kinh nghiệm hơn đáng kể trên đấu trường quốc tế. Những ngôi sao như Xhaka sẽ giúp Thụy Sĩ vượt qua khó khăn và tiến vào vòng 16 đội.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Thụy Sĩ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại chủ nhà Canada 2-1 ở lượt cuối vòng bảng. Đội bóng của HLV Murat Yakin chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian và hoàn toàn xứng đáng giành trọn 3 điểm, dù Canada tạo ra một số cơ hội nguy hiểm ở cuối trận.

Kết thúc vòng bảng, Thụy Sĩ ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Kết quả này đã là cải thiện đáng kể so với World Cup 2022 khi họ chỉ có 4 bàn thắng sau vòng bảng. Nếu vượt qua vòng 32 đội, đây sẽ là lần thứ tư liên tiếp Thụy Sĩ góp mặt ở vòng 16 đội World Cup.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Colombia hoặc Ghana tại vòng tiếp theo. Đây được xem là cơ hội tốt để Thụy Sĩ hướng tới tấm vé vào tứ kết. Bởi họ sẽ chưa phải đối đầu với một đội tuyển thuộc top 10 FIFA.

Ở phía bên kia, Algeria giành vé đi tiếp sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Áo. Kết quả này từng khiến nhiều người liên tưởng đến “nỗi nhục Gijon” tại World Cup 1982. Nhưng lần này Algeria đã tự quyết số phận và lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Trước đó, lần duy nhất họ vượt qua vòng bảng là năm 2014, khi để thua Đức 1-2 ở vòng 16 đội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic, Algeria cũng đang có phong độ khá ổn định. Họ chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất, đó là thất bại 0-3 trước Argentina. Nếu đánh bại Thụy Sĩ, Algeria sẽ có chiến thắng thứ năm trong 8 trận gần đây, qua đó tiếp tục hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Tính cho đến thời điểm hiện tại đội bóng Thụy sĩ và Algeria chưa lần nào chạm trán với nhau ở mọi đấu trường.

Đội hình ra sân

ĐT Thụy Sĩ : Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Gieo, Manzambi, Vargas; Embolo; Freuler, Xhaka

: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Gieo, Manzambi, Vargas; Embolo; Freuler, Xhaka ĐT Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nourib; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri; Boudaoui, Bentale

Tình hình chấn thương

Mối lo ngại duy nhất của đội tuyển Thụy Sĩ là cầu thủ Silvan Widmer khi anh không tham gia luyện tập vào chủ nhất do chấn thương hông. Tiền đạo Mohamed El Amine Amoura của Algeria đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Trên đây là những thông tin mới nhất về cách soi kèo Thụy Sĩ vs Algeria 10H ngày 3/7/2026 chính xác nhất. Anh em hãy nhận định và đưa ra quyết định chuẩn xác cho mình.