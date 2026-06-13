Phân tích soi kèo trận đấu Thụy Điển vs Tunisia 9H ngày 15/6/2026 diễn ra tại lượt bảng F World Cup 2026. Cập nhật kèo bóng đá trận Thụy Điển vs Tunisia cùng phong độ thi đấu, lịch sử đối đầu và gợi ý dự đoán tỷ số tối nay chuẩn nhất.

Trận đấu : Thụy Điển vs Tunisia

Thời gian: 09h00 ngày 15/06/2026

Lượt trận: Bảng F World Cup 2026

Sân vận động: Monterrey, Mexico

Chuyên gia bắt kèo Thụy Điển vs Tunisia mới nhất ra sao?

Theo dõi ngay mức tỷ lệ cược trực tuyến Thụy Điển vs Tunisia diễn ra tại lượt trận đầu tiên bảng F World cup 2026 từ chuyên gia. Với mức chấp kèo 0.5 trái, khả năng Thụy Điển sẽ có được cơ hội mang về chiến thắng cách biệt trước đối phương. Đồng thời, kèo tài xỉu nổ dưới mức 2/2.5 trái.

Kèo châu á Thụy Điển vs Tunisia

Chiêu sâu tấn công của Thụy Điển nhờ vào Gyokeres và Isak. Điều này giúp họ có lợi thế rõ rệt trước Tunisia, đội bóng đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong các trận thua giao hữu gần đây. HLV Potter xây dựng chiến thuật chối phù hợp nhất trước đối thủ chối chặt chẽ. Với tỷ lệ kèo 0.5 trái anh em vẫn nên lựa chọn cửa Thủy Điển ghi được chiến thắng.

=> Chọn: Thụy Điển 0.5 trái

Kèo tài xỉu Thụy Điển vs Tunisia

Hiện nay cả hai đội bóng đều có những cầu thủ tấn công và ghi bàn. Chiến thắng của Thụy Điển ở vòng play-off có 5 bàn thắng sau hai lượt trận. Phía Tunisia để thủng lưới 3 bàn trước Nigeria tại AFCON và 5 bàn trước Bỉ trong một trận giao hữu. Thống kê này nói lên hành tích phòng ngự của họ ở vòng loại có thể không phản ánh đúng thực lực. Tài 2/2.5 trái vẫn được giới đầu tư tự tin đặt cược. Người chơi hãy vào link Sbobet để đặt cược và nhận thưởng World Cup tối nay.

=> Chọn: Tài 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Thụy Điển vs Tunisia

Đội tuyển Thụy Điển được kỳ vọng sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu lần này. Với Viktor Gyokeres và Alexander Isak tạo nên hàng công có khả năng phá tan hàng phòng ngự của Tunisia. Thụy Điển thắng là một lựa chọn hợp lý khi xét đến sức mạnh tấn công mà Graham Potter đang sở hữu.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Thụy Điển)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Thụy Điển vs Tunisia

Thụy Điển bước vào World Cup 2026 với không nhiều kỳ vọng khi chỉ xếp cuối bảng ở vòng loại UEFA và phải tận dụng suất play-off từ UEFA Nations League để nuôi hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, 2 chiến thắng liên tiếp trước Ukraine (3-1) và Ba Lan (3-2) ở vòng play-off hồi tháng 3/2026 đã giúp đội bóng Bắc Âu lấy lại sự tự tin. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của HLV Graham Potter cũng mang đến lối chơi rõ ràng và tổ chức hơn, phát huy tối đa sức mạnh của hàng công giàu tiềm năng.

Trong khi đó, Tunisia giành vé đến World Cup theo cách thuyết phục hơn rất nhiều. Đại diện châu Phi toàn thắng cả 6 trận ở vòng loại cuối cùng, ghi dấu ấn với hàng thủ cực kỳ chắc chắn khi không để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Dù vậy, phong độ của Tunisia trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup lại khiến người hâm mộ lo lắng. Kể từ sau AFCON 2025, họ thi đấu không thực sự thuyết phục và liên tiếp nhận thất bại trước các đối thủ mạnh như Áo (0-1) và Bỉ (0-5). Những kết quả này cho thấy Tunisia vẫn còn nhiều dấu hỏi khi phải đối mặt với các đội tuyển có đẳng cấp cao hơn tại vòng chung kết World Cup.

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN VCK WC 2026 TẠI SBOBET

Lịch sử chạm trán của hai đội

Hiện nay vẫn chưa có dữ liệu nào nói lên hai đội bóng đã từng đối đầu với nhau trước đó.

Đội hình ra sân

ĐT Thụy Điển : Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Daniel Svensson, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Alexander Bernhardsson, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, Alexander Isak

: Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Daniel Svensson, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Alexander Bernhardsson, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ĐT Tunisia: Abdelmouhib Chamakh, Adam Arous, Montassar Talbi, Omar Rekik, Mohamed Ben Hamida, Khalil Ayari, Hadj Mahmoud, Ellyes Skhiri, Elias Achouri, Ismaël Gharbi, Hazem Mastouri

Tình hình chấn thương

Thụy Điển bước vào vòng đấu đầu tiên mà không gặp vấn đề gì về chấn thương sau khi Emil Holm rút lui. Thế nhưng hậu vệ trái Gabriel Gudmundsson của Leeds United đang phải chiến đấu với một loại virus và khả năng ra sân cho Tunisia vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Tunisia dự kiến ​​sẽ có đội hình đầy đủ.

Cảm ơn bet thủ đã đưa ra thông tin nhận định soi kèo Thụy Điển vs Tunisia chi tiết trên đây. Chúc anh em bet thủ tham gia săn tiền thưởng thành công và dành chiến thắng tại Sbobet. Ngoài ra, hãy thường xuyên theo dõi các tin tức soi kèo hấp dẫn hàng tuần cùng 198.252.107.223.