Gợi ý soi kèo bóng đá Tây Ban Nha vs Cabo Verde 23H ngày 15/6/2026 tại Sbobet chính xác nhất. Theo dõi gợi ý bắt kèo bóng đá trận Tây Ban Nha vs Cabo Verde theo lượt đấu đầu tiên World Cup 2026 bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Trận đấu : Tây Ban Nha vs Cabo Verde

Thời gian: 2H45 ngày 27/3/2026

Lượt trận: vòng loại World Cup 2026

Sân vận động: Giuseppe Meazza

Chuyên gia bắt kèo Tây Ban Nha vs Cabo Verde mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến TBN vs Cabo Verde chi tiết nhất lượt đầu tiên World Cup 2026. Dự đoán kết quả kèo chấp, kèo tài xỉu và kèo tỉ số trận Tây Ban Nha vs Cabo Verde tối nay chính xác nhất tại Sbobet.

Kèo châu á Tây Ban Nha vs Cabo Verde

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với phong độ rất thuyết phục sau chiến dịch vòng loại ấn tượng, ghi tới 21 bàn chỉ sau 6 trận. Sức mạnh tấn công của đoàn quân HLV Luis de la Fuente được thể hiện rõ qua khả năng áp đặt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước mọi đối thủ.

Trong khi đó, Cape Verde là tân binh của giải đấu và vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhiều trụ cột của họ đã bước sang độ tuổi ngoài 30, thậm chí gần 40 tuổi. Với tương quan lực lượng hiện tại, lựa chọn kèo chấp 2.5/3 trái cho TBN vẫn hợp lý hơn.

=> Chọn: Tây Ban Nha 2.5/3 trái

Kèo tài xỉu Tây Ban Nha vs Cabo Verde

Trong 6 trận vòng loại World Cup, Tây Ban Nha có 4 trận ghi từ 4 bàn trở lên và chỉ một lần không thể ghi ít nhất 2 bàn. Hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật của họ đủ sức tạo ra sức ép liên tục lên hàng thủ Cape Verde.

Về phía đại diện châu Phi, trận thua 2-4 trước Chile trước thềm giải đấu đã bộc lộ không ít hạn chế nơi hàng phòng ngự. Với sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp giữa hai đội, kịch bản trận đấu xuất hiện từ 4 bàn thắng trở lên là lựa chọn sáng giá.

=> Chọn: Tài 3.5 trái

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Dự đoán trước trận TBN vs Cabo Verde

Tây Ban Nha bước vào trận mở màn bảng H World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hiện đang đứng số một trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu chất lượng đội hình vượt trội. So với Cape Verde, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Tây Ban Nha được đánh giá ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và nắm giữ lợi thế lớn để giành trọn 3 điểm. Dự đoán wc 2026 tối nay như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 4 – 0 (Chọn cửa Tây Ban Nha)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu TBN vs Cabo Verde

Tây Ban Nha hành quân đến World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA và sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây, nổi bật là chức vô địch Euro 2024 cùng tấm HCV Olympic Paris. Tại vòng loại World Cup, La Roja thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi tới 21 bàn thắng sau 6 trận và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Ở chiều ngược lại, Cape Verde là một trong những câu chuyện thú vị nhất của World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bubista, đội bóng châu Phi đã có hành trình vòng loại đầy thuyết phục với 5 chiến thắng và 1 trận hòa sau 6 lượt trận, qua đó vượt qua cả Cameroon để giành ngôi đầu bảng. Theo sbobet.com đội tuyển Cape Verde xây dựng lối chơi kỷ luật, gắn kết trong sơ đồ 4-2-3-1. Chiến thuật này tập trung vào khả năng phòng ngự chắc chắn, phản công biên tốc độ và tận dụng các tình huống cố định.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Tây Ban Nha và Cape Verde chưa từng chạm trán nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong quá khứ, vì vậy cuộc đối đầu tại World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai nền bóng đá gặp nhau trên sân cỏ. Với Tây Ban Nha, đây là trận ra quân được kỳ vọng sẽ giúp họ khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, với Cape Verde, đây là cột mốc lịch sử cũng là trận đấu có ý nghĩa lớn nhất kể từ khi đội tuyển này góp mặt tại sân chơi bóng đá danh giá nhất hành tinh.

Đội hình ra sân

ĐT Tây Ban Nha ​​(4-3-3) : Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Oyarzabal, Williams (c: Rodri từ băng ghế dự bị hoặc Oyarzabal), Pedri, Merino; Yamal

: Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Oyarzabal, Williams (c: Rodri từ băng ghế dự bị hoặc Oyarzabal), Pedri, Merino; Yamal ĐT Cabo Verde ​​(4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Stopira, Jamiro, Cabral; Mendes (c: Mendes); Deroy Duarte, Monteiro; Rodrigues

Tình hình chấn thương

Cape Verde và Tây Ban Nha hiện không có trường hợp chấn thương đáng chú ý nào được báo cáo trước giải đấu.

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