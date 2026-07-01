Trong trận đấu ngày hôm nay Sbobet xin đưa ra những dự đoán kèo nhà cái Tây Ban Nha vs Áo. Lượt đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để đưa ra quyết định đúng đắn.

Trận đấu : Tây Ban Nha vs Áo

Thời gian: 2H ngày 3/7/2026

Lượt trận: Vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Tây Ban Nha vs Áo mới nhất ra sao?

Tiếp theo bài viết này xin đưa ra dự đoán kết quả kèo nhà cái Tây Ban Nha vs Áo chuẩn xác nhất. Anh em đừng bỏ qua cơ hội nhận thưởng tại nhà cái Sbobet ngay hôm nay.

Kèo châu á Tây Ban Nha vs Áo

Trong trận đấu lần này, nhà cái đánh giá cao đội tuyển Tây Ban Nha hơn khi để mức chấp tới 1/1.5 trái trước Áo. Với thành tích lịch sử hai đội từng chạm trán với nhau, bet thủ tự tin lựa chọn cửa trên có thể thắng. Nên nhớ ở 5 lần gặp nhau trước đó La Roja có tới 4 trận thắng với cách biệt trên 2 bàn. Hơn nữa Áo ở vòng bảng thứ 2 từng thất bại trước Argentina với tỷ số 2 – 0.

=> Chọn: Tây Ban Nha 1/1.5 trái

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Kèo tài xỉu Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn khi giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng. Ngược lại đội tuyển Áo khi đứng trước đối thủ mạnh như TBN chắc chắn họ sẽ chạm cách phòng ngự để chờ kết quả phản công. Thế nhưng trước hàng thủ chặt chẽ, cơ hội Áo ghi bàn là rất thấp. Dò đó với mức kèo tài xỉu anh em vẫn nên lựa chọn cửa xỉu thắng.

=> Chọn: Tài 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Tây Ban Nha vs Áo

Mặc dù Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn tại WC 2026 thế nhưng áp lực của giải đấu dường như đang đè lên Áo. Đội bóng này đã không giữ sạch lưới trong 12 trận liên tiếp tại giải đấu này.

Do đó La Roja vẫn nên tận dụng những điểm yếu ở hàng phòng ngự của Rangnick và tiến vào vòng 16 đội mà không gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là dự đoán kết quả theo tỷ lệ kèo nhà cái:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Tây Ban Nha)

– Kèo thẻ phạt: Chọn xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Tây Ban Nha vs Áo

Theo dữ liệu từ https://198.252.107.223/ Tây Ban Nha giành ngôi nhất bảng H sau 3 vòng bảng. Sau trận hòa đáng tiếc với Cape Verde ở lượt mở màn, thầy trò HLV Luis de la Fuente thắng hai trận liên tiếp để kết thúc vòng bảng với 7 điểm và chưa để thủng lưới bàn nào.

Ở lượt đấu cuối, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 nhờ pha lập công của Alex Baena. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của La Roja vẫn là hàng phòng ngự khi họ chưa phải nhận bất kỳ cú sút trúng đích nào trong hiệp một tại World Cup 2026. Trong 5 trận World Cup gần nhất, Tây Ban Nha cũng chưa từng để đối thủ dứt điểm quá 6 lần mỗi trận.

Trong khi đó, Áo phải rất vất vả mới giành quyền vào vòng 32 đội. Ở lượt trận cuối vòng bảng, họ hòa Algeria 3-3 trong một trận đấu kịch tính. Dù bị dẫn trước đến phút bù giờ, Sasa Kalajdzic vẫn kịp đánh đầu ghi bàn gỡ hòa ở phút 96, giúp Áo giành tấm vé đi tiếp.

Kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng nhờ hiệu số tốt hơn Algeria, Áo lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu họ tránh được thất bại sau khi bị dẫn bàn ở thời gian bù giờ hiệp hai, tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Áo.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Tây Ban Nha vs Áo trong 5 trận gần nhất cho thấy Tây Ban Nha thắng 4 trận, hòa 1 trận trước Áo. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 80%, nổ tài 80%.

Đội hình ra sân

ĐT Tây Ban Nha : Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena

: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena ĐT Áo: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic

Tình hình chấn thương

Đội Tây Ban Nha : Các cầu thủ gặp chấn thương như Yeremy Pino (vai), Nico Williams (cơ khép háng) và Victor Munoz (đùi), tất cả đều có nguy cơ vắng mặt

: Các cầu thủ gặp chấn thương như Yeremy Pino (vai), Nico Williams (cơ khép háng) và Victor Munoz (đùi), tất cả đều có nguy cơ vắng mặt Đội Áo: Cựu binh Marko Arnautovic và David Alaba hơi mệt sau trận đấu kịch tính với Algeria.

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