02h00 ngày 14/06/2026, Bảng B VCK World Cup 2026 sẽ rung chuyển bởi màn chạm trán sinh tử giữa Qatar vs Thụy Sĩ. Nhà vua châu Á Qatar với khát vọng lật đổ sẵn sàng đối đầu trực diện già rơ Thụy Sĩ. Tại SBOBET, tỷ lệ kèo Qatar vs Thụy Sĩ đang biến động dữ dội. Cùng giải mã ngay trận cầu rực lửa này để chốt hạ con số “về bờ” chuẩn xác nhất!

Trận đấu : Qatar vs Thụy Sĩ

Thời gian: 2H ngày 14/6/2026

Lượt trận: vòng bảng World Cup 2026

Sân vận động: Levi’s Stadium

Chuyên gia bắt kèo Qatar vs Thụy Sĩ mới nhất ra sao?

Khi lối chơi rình rập của Qatar đối đầu kỷ luật thép từ Thụy Sĩ, nhà cái SBOBET đưa ra những biến động hấp dẫn. Mức chấp handicap phản ánh rõ chênh lệch đẳng cấp, nhưng liệu đây có phải “cái bẫy dòng tiền” khi đại diện châu Á luôn tiềm ẩn bất ngờ? Xem ngay bảng kèo trận Qatar vs Thụy Sĩ dưới đây để chốt kèo.

Kèo châu á Qatar vs Thụy Sĩ

Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn đáng kể ở cuộc đối đầu này nhờ sự vượt trội về chất lượng đội hình và phong độ. Đại diện châu Âu đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Qatar chỉ xếp thứ 55. Tại vòng loại World Cup 2026, Thụy Sĩ duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Ngược lại, Qatar đã để thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn thua mỗi trận.

=> Chọn: Thụy Sĩ -1.5 trái

Kèo tài xỉu Qatar vs Thụy Sĩ

Các trận đấu gần đây của Qatar thường xuất hiện nhiều bàn thắng do hàng thủ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, các trận đấu của Qatar có tổng cộng 16 bàn thắng, trung bình 3,2 bàn/trận. Trong khi đó, Thụy Sĩ sở hữu hàng công khá hiệu quả với 8 bàn thắng trong 5 trận gần đây.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

Dự đoán trước trận Qatar vs Thụy Sĩ

Qatar có thể gây ra một số khó khăn nhờ tốc độ của Akram Afif và khả năng phản công, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội là khá rõ ràng. Thụy Sĩ sở hữu tuyến giữa giàu kinh nghiệm cùng hàng thủ chắc chắn, đủ khả năng kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Kết hợp với kèo nhà cái trên đây, chuyên gia tóm tắt kết quả như sau.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 3 (Chọn cửa Thụy Sĩ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài 2.5/3

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

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Tình hình trận đấu Qatar vs Thụy Sĩ

Thụy Sĩ bước vào World Cup 2026 với phong độ rất đáng tin cậy và được xem là một trong những đội sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở vòng loại. Đoàn quân của HLV Murat Yakin đã gây ấn tượng mạnh nhờ lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Trong những tháng gần đây, Thụy Sĩ chỉ đánh rơi điểm ở một số trận đấu khó khăn trước các đối thủ chất lượng như thất bại 3-4 trước Đức, hòa 1-1 với Úc và hòa 0-0 trước Na Uy. Bên cạnh sự chắc chắn nơi hàng thủ, đội bóng châu Âu cũng cho thấy khả năng ghi bàn hiệu quả với nhiều trận đấu có số bàn thắng cao.

Trái ngược với đối thủ, Qatar lại không có được sự chuẩn bị lý tưởng trước thềm giải đấu. Thành tích của họ trong 10 trận gần nhất là khá thất vọng khi chỉ giành được một chiến thắng. Đội bóng Tây Á lần lượt để thua Nga 1-4, Tunisia 0-3, Zimbabwe 1-2, Palestine và Ireland trong các trận đấu gần đây.

Chiến thắng duy nhất của Qatar trong giai đoạn này là trận thắng 2-1 trước UAE tại vòng loại. Ngoài ra, họ còn bị cầm hòa bởi El Salvador, Bahrain, Syria và Oman. Việc chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất cho thấy Qatar đang gặp nhiều vấn đề về phong độ. Đặc biệt khi phải đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao như Thụy Sĩ.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Theo thông tin từ sbobet, hai đội bóng này mới chỉ gặp nhau một lần. Qatar đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm 2018. Vì vậy hầu như không có lịch sử đối đầu nào để dựa vào trước trận đấu.

Đội hình ra sân

Qatar (4-3-3): Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Issa Laye, Lucas Mendes, Sultan Al-Brake; Akram Afif, Almoez Ali, Yusuf Abdurisag; Assim Madibo, Ahmed Fathi, Jassem Gaber.

Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Issa Laye, Lucas Mendes, Sultan Al-Brake; Akram Afif, Almoez Ali, Yusuf Abdurisag; Assim Madibo, Ahmed Fathi, Jassem Gaber. Thụy Sĩ (4-3-3): Gregor Kobel, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Denis Zakaria, Granit Xhaka, Remo Freuler; Silvan Widmer, Manuel Akanji; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

Tình hình chấn thương

Cả hai đội bóng Qatar và Thụy Sĩ đều sở hữu cho mình lực lượng mạnh nhất tại VCK World Cup 2026.

90 phút sắp tới giữa Qatar và Thụy Sĩ hứa hẹn sẽ là một kịch bản bom tấn không thể lường trước. Dựa vào nhận định kèo trận Qatar vs Thụy Sĩ trên đây anh em sẽ được nhận phần thưởng từ SBOBET. Hãy truy cập ngay SBOBET để chọn tỷ lệ kèo thơm nhất đêm nay!