Cùng phân tích ngay thông tin trận đấu giữa Pháp vs Thụy Điển vào lúc 4H ngày 1/7/2026 tại vòng 1/16 WC 2026. Anh em biết gì về phong độ hai đội? Soi kèo trực tuyến Pháp vs Thụy Điển chính xác ngay hôm nay.

Trận đấu : Pháp vs Thụy Điển

Thời gian: 4H ngày 1/7/2026

Lượt trận: Vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: MetLife, New Jersey, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Pháp vs Thụy Điển mới nhất ra sao?

Sau đây nhà cái Sbobet đã đưa ra mức tỷ lệ cược nhà cái Pháp vs Thụy Điển chuẩn xác. Phân tích kết quả, dự đoán kèo chấp, tài xỉu và tỉ số chính xác tối nay.

Kèo châu á Pháp vs Thụy Điển

ĐT Pháp toàn thắng cả 3 trận đấu tại vòng bảng và đặc biệt gây ấn tượng khi thắng Na Uy với tỷ số 4 – 1 ở lượt cuối. Mặc dù Thụy Điển có thành tích ở vòng bảng khá thành công nhưng việc phải đối đầu một đội tuyển mạnh như Pháp sẽ là thử thách cực đại. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, Les Bleus hoàn toàn có thể thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên.

=> Chọn: Pháp 1/1.5 trái

Kèo tài xỉu Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao, trong khi Thụy Điển cũng không thiếu những tình huống phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, ở một trận đấu loại trực tiếp, đại diện Bắc Âu nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng. Thế nhưng kịch bản Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng với tỷ số vừa đủ là khá sáng.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Pháp vs Thụy Điển

Thật khó có thể bác bỏ khả năng tấn công của Pháp. Khi hang công của họ sở hữu nhiều cầu thủ nổ trội như Ousmane Dembele,… Một trận đấu bùng nổ tỷ số và Pháp sẽ ghi được ít nhất 3 bàn trước Thụy Điển. Dự đoán kq WC 2026 như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 3 – 0 (Chọn cửa Pháp)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

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Tình hình trận đấu Pháp vs Thụy Điển tối nay

Đội tuyển Pháp đang cho thấy phong độ hủy diệt tại World Cup 2026 khi ghi tới 10 bàn thắng sau ba trận toàn thắng ở vòng bảng. Ở lượt trận cuối, Les Bleus dễ dàng đánh bại Na Uy 4-1 dù đối thủ sử dụng đội hình xoay tua. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ kỳ World Cup 1998 Pháp khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Chuyên gia có thể khẳng định Pháp sẽ là 1 trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Sức mạnh tấn công của thầy trò Didier Deschamps đặc biệt ấn tượng khi họ đã ghi ít nhất ba bàn trong bốn trận World Cup liên tiếp. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất này trước Thụy Điển, Pháp sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt cột mốc năm trận liên tiếp ghi từ ba bàn trở lên.

Ở phía đối diện, Thụy Điển giành vé vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, đoàn quân của Graham Potter vẫn để lại nhiều dấu ấn khi ghi được 7 bàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, thử thách dành cho đại diện Bắc Âu ở vòng đấu loại trực tiếp là vô cùng lớn khi họ phải chạm trán một đội tuyển Pháp.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thống kê từ Sbobet thành tích đối đầu Pháp vs Thụy Điển trong 5 trận gần nhất cho thấy Pháp thắng 4 trận và thua 1 trận trước Thụy Điển. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 20%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Pháp: Maignan, Kounde, Hernandez, Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue, Mbappe, Saliba, Upamecano.

Maignan, Kounde, Hernandez, Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue, Mbappe, Saliba, Upamecano. ĐT Thụy Điển: Widell Zetterstrom, Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Bernhardsson, Elanga, Isak, Gyokeres, Gudmundsson, Ayari, Stroud.

Tình hình chấn thương

Đội Pháp : William Saliba có thể vắng mặt, trong khi Isak Hien và Victor Lindelöf rời sân vì chấn thương.

: William Saliba có thể vắng mặt, trong khi Isak Hien và Victor Lindelöf rời sân vì chấn thương. Đội Thụy Điển: Trung vệ Isak Hien chấn thương gân kheo và phải vắng mặt mùa World Cup 2026.

Trên đây là những nhận định bóng đá, soi kèo Pháp vs Thụy Điển lúc 4H ngày 1/7/2026 chính xác. Cùng xem ngay dự đoán tỷ số và đưa ra quyết định tại Sbobet.