Trong trận cầu lần này đội bóng Paraguay sẽ đối đầu với Pháp trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026. Vậy lần thi đấu lần này đội bóng nào dành được chiến thắng cho mình? Cùng SBOBET soi kèo tỷ số Paraguay vs Pháp lúc 4H ngày 5/7/2026 chi tiết nhất dưới đây.

Trận đấu : Paraguay vs Pháp

Thời gian: 4H ngày 5/7/2026

Lượt trận: Vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Paraguay vs Pháp mới nhất ra sao?

Vậy bạn đã biết cách bắt kèo nhà cái Paraguay vs Pháp hay chưa? Cập nhật, phân tích bảng tỉ lệ kèo Paraguay vs Pháp. Dưới đây chuyên gia đưa ra kết quả kèo chấp, tài xỉu Paraguay vs Pháp để bet thủ soi kèo nhà cái.

Kèo châu á Paraguay vs Pháp

Nhà cái Sbobet đưa ra tỷ lệ kèo bđ Pháp chấp Paraguay với 2 bàn. Mặc dù mức chấp này khá sâu nhưng chuyên gia vẫn đánh giá cao Les Bleus. Nhất là khi Pháp đã thắng 9 trong 10 trận quốc tế gần nhất và thắng tới 15 trong 18 trận World Cup kể từ giải đấu năm 2018. Chưa kể Paraguay xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng FIFA, chênh lệch tới 40 bậc so với Pháp.

=> Chọn: Pháp -2 trái

Kèo tài xỉu Paraguay vs Pháp

Sức mạnh của Pháp đến từ hàng công chất lượng gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola. Tuy nhiên chúng ta không nên quá chủ quan, khi hàng phòng ngự của Paraguay khá chặt chẽ. Minh chứng là hai trận trước đó đối đầu với Úc và Đức có tỷ số lần lượt là 0 – 0 và 1 – 1. Dự đoán bóng đá tối nay nghiêng về cửa xỉu 3 trái.

=> Chọn: Xỉu 3 trái

Dự đoán trước trận Paraguay vs Pháp

Trước đối thủ giàu tinh thần chiến đấu như Paraguay, Pháp chắc chắn sẽ không có trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội và hàng công đang đạt phong độ cao, rất khó để tin rằng Les Bleus sẽ đánh rơi tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Pháp đã ghi ít nhất hai bàn ở 16 trong 17 trận quốc tế gần nhất.

Paraguay từng khiến cả thế giới bất ngờ khi loại Đức bằng hàng phòng ngự chắc chắn và lối chơi đầy quả cảm. Dẫu vậy, trước sức ép liên tục cùng dàn ngôi sao tấn công chất lượng của Pháp, hàng thủ kiên cố ấy nhiều khả năng sẽ bị xuyên thủng. Les Bleus được đánh giá đủ bản lĩnh và đẳng cấp để vượt qua đại diện Nam Mỹ, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 0 – 2 (Chọn cửa Pháp)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Paraguay vs Pháp

Paraguay đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 khi đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút. Jose Canale là người thực hiện thành công quả sút quyết định, mang về chiến thắng lịch sử và khiến các cầu thủ Paraguay vỡ òa trong cảm xúc.

Đội bóng Nam Mỹ đã chứng minh họ không hề bị đánh giá thấp một cách vô cớ. Trước giải đấu, Đức đứng thứ 10 còn Paraguay xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng FIFA, chênh lệch tới 31 bậc. Đây là khoảng cách thứ hạng lớn thứ tư từng bị san lấp trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1994.

Trong khi đó, Pháp đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Cùng với Mexico và Argentina, họ là ba đội duy nhất toàn thắng tại World Cup 2026. Les Bleus cũng đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 12 pha lập công.

Ở vòng 32 đội, Mbappe lập cú đúp giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 một cách thuyết phục. Chiến thắng đó cũng mang nhiều ý nghĩa với HLV Didier Deschamps, khi ông trở lại dẫn dắt đội tuyển sau sự ra đi của mẹ mình. Deschamps tiếp tục nối dài kỷ lục là HLV có nhiều chiến thắng nhất tại các kỳ World Cup với 18 trận thắng.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Paraguay vs Pháp từ link cược Sbobet trong 5 trận gần nhất cho thấy Paraguay hòa 2 và thua 3 trận trước Pháp. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 40%, nổ tài 40%.

Đội hình ra sân

ĐT Paraguay: Mang; Cáceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Avalos, Enciso, Cubas, D. Gomez; Almiron

Mang; Cáceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Avalos, Enciso, Cubas, D. Gomez; Almiron ĐT Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Barcola; Mbappé, Rabiot; Dembele, Olise

Tình hình chấn thương

Paraguay: Omar Alderete chưa hồi phục chấn thương.

Omar Alderete chưa hồi phục chấn thương. Pháp: Hiện chưa có thêm trường hợp chấn thương nào đáng lo ngại. Marcus Thuram vẫn đang gặp vấn đề về bắt chân nên khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngõ.

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