Nhận định soi kèo trận đấu Nam Phi vs Canada diễn ra lúc 2H ngày 29/6/2026 diễn ra tại lượt trận 1/16 World Cup sân vận động SoFi , Los Angeles, Mỹ. Cập nhật phân tích, nhận định tình hình về lực lượng, kèo bóng đá trực tuyến giữa Nam Phi vs Canada qua bài viết chia sẻ ngay dưới đây.

Trận đấu : Nam Phi vs Canada

Thời gian: 2H ngày 29/3/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: SoFi , Los Angeles, Mỹ.

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026.

Chuyên gia bắt kèo Nam Phi vs Canada mới nhất ra sao?

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Kèo châu á Nam Phi vs Canada

Đại diện CONCACAF chơi giàu tốc độ, có khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và tạo ra nhiều cơ hội trước các đối thủ ngang tầm. Nếu duy trì đúng phong độ, Canada đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Phía bên kia sân Nam Phi là đội bóng có lối chơi kỷ luật nhưng hiệu quả tấn công chưa thực sự nổi bật. Trước những đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ như Canada, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ gặp khó trong việc kiểm soát thế trận.

=> Chọn: Canada 1/1.5 trái

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Kèo tài xỉu Nam Phi vs Canada

Mức tài xỉu 2.25 cho thấy giới chuyên môn đánh giá đây là trận đấu có số bàn thắng ở mức trung bình. Canada nhiều khả năng sẽ là đội kiểm soát thế trận, nhưng Nam Phi thường ưu tiên lối chơi chắc chắn nên trận đấu khó bùng nổ quá sớm. Kịch bản Canada thắng với cách biệt vừa phải là lựa chọn đáng cân nhắc.

=> Chọn: Xỉu 2.5/3 trái

Dự đoán trước trận Nam Phi vs Canada

Đây được dự đoán sẽ là trận đấu cân bằng khi cả Nam Phi và Canada đều có màn trình diễn tích cực ở vòng bảng. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình đồng đều hơn cùng khả năng tạo đột biến trên hàng công, Canada được đánh giá nhỉnh hơn. Chuyên gia dự đoán nhiều khả năng chủ nhà sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả 7M: 1 – 2 (Chọn cửa Canada)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Nam Phi vs Canada

Nam Phi đang tạo nên dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Sau thất bại 0-2 trước Mexico ở trận ra quân, thầy trò HLV Hugo Broos đã kịp thời trở lại với trận hòa 1-1 trước CH Séc và chiến thắng quan trọng 1-0 trước Hàn Quốc. Với 4 điểm sau 3 lượt trận, đại diện châu Phi giành vị trí nhì bảng A và bước vào cuộc đối đầu với đồng chủ nhà Canada.

Trong khi đó, Canada cũng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Đội bóng của HLV Jesse Marsch khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina. Sau đó họ thắng đậm Qatar 6-0 trước khi để thua sát nút 1-2 trước Thụy Sĩ, qua đó xếp nhì bảng B với 4 điểm.

Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Canada được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Thế nhưng Nam Phi đang có sự tự tin lớn sau màn bứt phá ở vòng bảng và hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho đại diện CONCACAF.

Lịch sử chạm trán của hai đội

INT CF 20/11 Nam Phi 2-0(2-0) Canada

=> Thành tích đối đầu Nam Phi vs Canada trong trận gần nhất cho thấy Nam Phi thắng với tỷ số 2 – 0 trước Canada. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 100%, nổ tài 100%.

Đội hình ra sân

ĐT Nam Phi: Williams, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa; Mudau, Okon, Mbokazi.

Williams, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa; Mudau, Okon, Mbokazi. ĐT Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Ahmed, J. David, Larin, Nathan Saliba, Choiniere.

Tình hình chấn thương

Đội Nam Phi: Có lực lượng mạnh nhất.

Có lực lượng mạnh nhất. Đội Canada: Alfie Jones và Ismaen Kone gặp chấn thương.

Qua đánh giá nhận định soi kèo trận đấu giữa Nam Phi vs Canada vòng 1/16 World Cup 2026 từ chuyên gia tại lượt trận tối nay. Dân cược có thể theo dõi biến động kèo bóng đá và kết quả trận Nam Phi vs Canada sắp tới đây tại nhà cái Sbobet.