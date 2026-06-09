Lúc 8h00 ngày 13/6/2026, trận mở màn bảng D World Cup 2026 giữa chủ nhà Mỹ và Paraguay hứa hẹn sẽ vô cùng rực lửa. Với lợi thế sân nhà, Mỹ quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên sự ranh mãnh và thực dụng của đại diện Nam Mỹ Paraguay chắc chắn sẽ tạo nên một thế trận đầy kịch tính. Cùng SBOBET phân tích tỷ lệ kèo Mỹ vs Paraguay xanh chín nhất!

Trận đấu : Mỹ vs Paraguay

Thời gian: 8H ngày 13/6/2026

Lượt trận: Lượt thi đấu đầu tiên VCK World Cup 2026

Sân vận động: Giuseppe Meazza

Chuyên gia bắt kèo Mỹ vs Paraguay mới nhất ra sao?

Với lợi thế sân nhà, Mỹ được SBOBET IP: 198.252.107.223 đánh giá là cửa trên với mức chấp châu Á 0.5 trái. Kèo Tài Xỉu trận này được neo ở mức vừa phải chỉ ở mức 2.5 trái. Liệu hàng công tốc độ của Mỹ sẽ giúp trận đấu nổ Tài hay không? Tham khảo qua soi kèo nhận định Mỹ vs Paraguay chính xác nhất hiện nay.

Kèo châu á Mỹ vs Paraguay

Đại diện Nam Mỹ dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro nổi tiếng khó chịu với lối đá pressing tầm cao và phòng ngự lỳ lợm. Tuy nhiên, việc phải chơi trên sân khách trước sức ép khổng lồ sẽ là thử thách lớn đối với “La Albirroja”. Dựa vào điều này chuyên gia dự đoán khả năng cao kèo chấp đội tuyển Mỹ chiến thắng.

=> Chọn: Mỹ 0/0.5 trái

Kèo tài xỉu Mỹ vs Paraguay

Paraguay chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng tối đa, chủ động đá rát và kéo thấp đội hình để phá lối chơi của Mỹ. Nếu Mỹ không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương trong hiệp 1, trận đấu dễ rơi vào thế bế tắc.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

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Dự đoán trước trận Mỹ vs Paraguay

Chúng tôi dự đoán Mỹ sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Paraguay. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn nhờ vị trí vượt trội trên bảng xếp hạng FIFA, thành tích đối đầu thuận lợi trong những lần chạm trán gần đây. Dù Paraguay đủ khả năng tạo ra những thời điểm gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng, Mỹ vẫn được kỳ vọng sẽ là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong suốt 90 phút.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 0 (Chọn cửa Mỹ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Mỹ vs Paraguay

Đội tuyển Mỹ bước vào trận mở màn với chuỗi 5 trận gần nhất với chiến thắng trước Australia, Paraguay và Uruguay trước khi thua Bỉ và Bồ Đào Nha. Thành tích gần đây cho thấy những trận đấu mạnh nhất của họ lại là những trận gặp các đối thủ đã giành vé dự World Cup.Thống kê

Mỹ xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng FIFA tháng 4 năm 2026. Paraguay đứng thứ 40, tạo ra khoảng cách 24 bậc trước khi yếu tố sân nhà được tính đến. Christian Pulisic, Folarin Balogun, Weston McKennie và Tyler Adams mang đến cho đội chủ nhà đủ chất lượng để kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu.

Phía Paraguay bước vào trận đấu khi đánh bại Mexico và Hy Lạp. Trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Morocco đều tìm được cách vượt qua vòng loại. Hồ sơ đó cho thấy họ là một đối thủ khó chơi, chứ không phải là một đội bóng yếu dễ bị đánh bại.

Đội bóng của Gustavo Alfaro ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 7 bàn trong cùng khoảng thời gian 5 trận đấu. Họ giữ sạch lưới một trận duy nhất, đó là chiến thắng 1-0 trước Hy Lạp hồi tháng 3. Những con số thống kê về phòng ngự cho thấy Mỹ có thể ghi tới 2 bàn nếu đội chủ nhà chuyền bóng đủ nhanh.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

INT FRL 15/11 USA 2-1(1-1) Paraguay

Paraguay INT FRL 27/03 USA 1-0(1-0) Paraguay

Paraguay CONMEBOL Copa America 11/06 USA 1-0(1-0) Paraguay

Paraguay INT CF 30/03 USA 0-1(0-1) Paraguay

Paraguay CONMEBOL Copa America 02/07 USA 1-3(1-1) Paraguay

=> Thành tích đối đầu Mỹ vs Paraguay trong 5 trận gần nhất cho thấy Mỹ thắng 3 trận, và thua 2 trận trước Paraguay. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 60%, nổ tài 60%.

Đội hình ra sân

ĐT Mỹ (3-4-3): Matt Freese, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Christian Pulisic, Folarin Balogun, Malik Tillman.

Matt Freese, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Christian Pulisic, Folarin Balogun, Malik Tillman. ĐT Paraguay (4-4-2): Rodrigo Fernández, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Rodrigo Sosa, Mathías Cubas, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Julio Enciso, Gabriel Avalos.

Tình hình chấn thương

Đội tuyển Mỹ: Chắc chắn thiếu vắng bộ ba Tessmann, Cardoso và Agyemang do chấn thương.

Chắc chắn thiếu vắng bộ ba Tessmann, Cardoso và Agyemang do chấn thương. Đội tuyển Paraguay: Khả năng ra sân của hai trụ cột Diego Gómez và Miguel Almirón vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự vắng mặt đồng loạt của Tessmann, Cardoso và Agyemang đang đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Mauricio Pochettino. Ở chiều hướng ngược lại, Paraguay cũng đang đứng trước nguy cơ tổn thất lớn. Việc thiếu vắng bộ đôi sáng tạo Almirón và Gómez sẽ làm suy giảm đáng kể sức công phá của “La Albirroja”.

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