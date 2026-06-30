Trong trận cầu lần này đội bóng Bosnia sẽ đến sân nhà Mỹtham gia chiến đấu vòng 1/16 World Cup 2026. Anh em nên chọn cửa cược nào an toàn cho mình? Chọn tài hay xỉu để đem về chiến thắng? Xem ngay bài viết soi kèo Mỹ vs Bosnia ngay dưới đây tại JBO.

Trận đấu : Mỹ vs Bosnia

Thời gian: 7H ngày 2/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Levi’s Stadium (Santa Clara, Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Mỹ vs Bosnia mới nhất ra sao?

Trong tình hình hiện tại đội bóng Mỹ chiếm nhiều ưu thế hơn khi đứng vị trí cửa trên. Tuy nhiên nên nhớ Bosnia cũng không phải đối thủ dễ chơi. Cập nhật nhanh bảng tỷ lệ kèo trận Mỹ vs Bosnia chính xác dưới đây.

Kèo châu á Mỹ vs Bosnia

Mỹ bước vào trận đấu với vị thế cửa trên rõ ràng khi đang duy trì phong độ khá ổn định ở giai đoạn gần đây. Sau 5 trận, họ thắng 3, thua 2, ghi khoảng 12 bàn nhưng cũng để lọt lưới tới 8 lần. Những dữ liệu từ Sbobet cho thấy lối chơi thiên về tấn công nhưng chưa thực sự chắc chắn ở hàng thủ. Bosnia lại mang đến hình ảnh của một đội bóng thi đấu khó chịu nhưng thiếu ổn định. Minh chứng là họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, còn lại là hòa và thua, ghi khoảng 6 bàn nhưng thủng lưới gần 7 lần.

=> Chọn: Mỹ -1 trái

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Kèo tài xỉu Mỹ vs Bosnia

Mỹ là đội có xu hướng chơi tấn công mạnh, trung bình ghi hơn 2 bàn/trận trong giai đoạn gần đây nhưng cũng không ít lần để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau. Ngược lại Bosnia không phải đội chơi phòng ngự quá chắc chắn, nhưng họ vẫn có khả năng phản công và ghi bàn khi đối thủ dâng cao. Vì vậy trận đấu lần này dễ xuất hiện nhiều bàn thắng.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Mỹ vs Bosnia

Trước màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn cả về chất lượng đội hình lẫn phong độ. Bosnia có thể gây ra không ít khó khăn với lối chơi phản công, nhưng đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ hội giành chiến thắng để tiến vào vòng tiếp theo. Kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Mỹ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Mỹ vs Bosnia

Mỹ khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng D sau khi giành 6 điểm. Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt trận cuối, khi HLV Mauricio Pochettino đã chủ động xoay tua đội hình khi đội bóng sớm giành vé đi tiếp nhờ hai chiến thắng liên tiếp trước Paraguay và Australia.

Bước vào vòng loại trực tiếp, mục tiêu của Mỹ là chấm dứt chuỗi thành tích không tốt ở các trận knock-out World Cup. Họ đã thua 7 trong 8 trận loại trực tiếp gần nhất. Trong đó thất bại 1-3 trước Hà Lan tại World Cup 2022 là lần gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa sân nhà là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng, khi Mỹ chỉ thua 2 trong 9 trận chính thức gần nhất trên sân nhà.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina giành vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba bảng B sau Thụy Sĩ và Canada. Chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt đấu cuối giúp họ góp mặt ở vòng 32 đội. Nhưng những vấn đề nơi hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo lớn khi đội bóng đã để thủng lưới 6 bàn ở vòng bảng.

Bosnia chưa từng giữ sạch lưới trong 6 trận tại các vòng chung kết World Cup, cho thấy sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ. Dù vậy, đội bóng của HLV Sergej Barbarez vẫn có quyền tự tin khi từng vượt qua Wales và Ý trên chấm luân lưu ở vòng loại.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Mỹ vs Bosnia trong 3 trận gần nhất cho thấy Mỹ thắng 2 trận, hòa 1 trận trước Bosnia. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 66.6%, nổ tài 66.6%.

Đội hình ra sân

ĐT Mỹ (4-3-3) : Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Pulisic, Musah; Weah, Balogun.

: Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Pulisic, Musah; Weah, Balogun. ĐT Bosnia & Herzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko, Barisic, Kolasinac; Krunic.

Tình hình chấn thương

Mỹ: Chưa ghi nhận tổn thất lớn nào.

Chưa ghi nhận tổn thất lớn nào. Bosnia & Herzegovina: Đội hình tối ưu nhất.

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