Nhận định kết quả, phân tích kèo Brazil vs Na Uy lúc 3H ngày 6/7/2026 trên sân Meadowlands Stadium, East Rutherford, Mỹ. Lượt trận lần này đội bóng nào sẽ ghi được 3 điểm về cho mình? Hãy cùng SBOBET xem thêm thông tin chi tiết ngay dưới đây.

Trận đấu : Brazil vs Na Uy

Thời gian: 3H ngày 6/7/2026

Lượt trận: vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: Meadowlands Stadium, East Rutherford, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Brazil vs Na Uy mới nhất ra sao?

Cùng theo dõi kèo bóng đá tối nay Brazil vs Na Uy lúc 3H ngày 6/7/2026 chính xác. Bet thủ tham khảo 7mcn dự đoán kèo chấp, tài xỉu và tỉ số từ chuyên gia bóng đá.

Kèo châu á Brazil vs Na Uy

Lượt trận lần này đội bóng Brazil được nhà cái Sbobet.com chấp 0.5 trái cho Na Uy. Dưới thời Carlo Ancelotti, Selecao đang cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và sở hữu nhiều phương án tấn công với Vinicius, Martinelli, Neymar hay Raphinha. Trong khi đó, Na Uy dù có Erling Haaland và Martin Odegaard nhưng lối chơi vẫn phụ thuộc khá nhiều vào những tình huống phản công. Vì vậy anh em vẫn nên lựa chọn cửa trên chiến thắng.

=> Chọn: Brazil -0.5

Kèo tài xỉu Brazil vs Na Uy

Na Uy ghi bàn ở mọi trận đấu tại World Cup 2026 nhưng cũng đều để thủng lưới, cho thấy hàng công hiệu quả nhưng hàng thủ chưa thực sự chắc chắn. Brazil cũng ghi 2 bàn ở trận gần nhất và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Thế trận knock-out có thể chặt chẽ trong hiệp một, nhưng nếu có bàn mở tỷ số sớm, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Brazil vs Na Uy

Brazil nhiều khả năng sẽ chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Na Uy bằng một chiến thắng sít sao nhờ bản lĩnh ở các trận đấu lớn.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Brazil)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Brazil vs Na Uy

Trước cuộc đối đầu ở vòng 16 đội World Cup 2026, Brazil hiểu rằng họ đang đứng trước cơ hội xóa bỏ cái dớp chưa từng thắng Na Uy. Trong bốn lần chạm trán trước đây, Selecao không một lần ca khúc khải hoàn. Trong đó đáng nhớ nhất là thất bại 1-2 tại World Cup 1998 trên sân Stade Velodrome. Khi đó, Brazil đã sớm giành vé đi tiếp nên tung ra đội hình không mạnh nhất và bị Na Uy lội ngược dòng ở những phút cuối. Lần gặp gần nhất giữa hai đội là trận hòa 1-1 trong một trận giao hữu năm 2006.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy không còn sở hữu thế hệ từng tạo nên cú sốc trước Brazil cách đây gần ba thập kỷ. Chỉ còn chín cầu thủ trong đội hình hiện tại sinh ra vào thời điểm đó, và thủ môn kỳ cựu Orjan Nyland gần như là người duy nhất đủ lớn để còn nhớ chiến thắng lịch sử năm 1998. Dù vậy, điều đó không làm giảm sự tự tin của đại diện Bắc Âu khi họ đang có một giải đấu khá ấn tượng.

Na Uy theo đuổi lối chơi cởi mở tại World Cup 2026 khi ghi bàn và cũng để thủng lưới trong mọi trận đấu đã qua. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken thắng tất cả các trận ngoại trừ thất bại 1-4 trước Pháp ở lượt cuối vòng bảng để giành tấm vé đi tiếp.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Brazil vs Na Uy trong 5 trận gần nhất cho thấy Brazil hòa 1 và thua 1 trận trước Na Uy. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 0%, nổ tài 50%.

Đội hình ra sân

ĐT Brazil (4-2-3-1) : Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan.

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan. ĐT Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Sorloth, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland.

Tình hình chấn thương

Đội Brazil : Lucas Paqueta chấn thương. Khả năng trở lại của Raphinha vẫn chưa rõ ràng.

: Lucas Paqueta chấn thương. Khả năng trở lại của Raphinha vẫn chưa rõ ràng. Đội Na Uy: Có lực lượng mạnh nhất.

Như vậy chúng tôi đã giúp anh em soi kèo dự đoán trận Brazil vs Na Uy chuẩn xác nhất tại link Sbobet Hy vọng với thông tin trên giúp bạn nhận được nhiều phần thưởng trong vòng 1/8 World Cup 2026.