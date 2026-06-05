Trận cầu giữa Mexico và Nam Phi sẽ tạo nên màn so tài đáng chú ý tại lượt trận lúc 2H ngày 12/6/2026. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ đến từ châu Phi. Tuy nhiên, Nam Phi đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hãy cùng Sbobet soi kèo Mexico vs Nam Phi chi tiết nhất từ chuyên gia.

Trận đấu : Mexico vs Nam Phi

Thời gian: 2H ngày 12/6/2026

Lượt trận: Lượt trận thứ nhất – Vòng bảng World Cup 2026

Sân vận động: Estadio Azteca

Chuyên gia bắt kèo Mexico vs Nam Phi mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Mexico vs Nam Phi tối nay diễn ra tại lượt trận thứ nhất vòng bảng WC 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Mexico vs Nam Phi chính xác nhất.

Kèo châu á Mexico vs Nam Phi

Phong độ gần đây của Mexico cũng khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 và hòa 2, bao gồm các kết quả đáng chú ý như hòa Bồ Đào Nha 0-0, hòa Bỉ 1-1 và thắng Iceland 4-0. Trên sân nhà, đoàn quân của Javier Aguirre cho thấy sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, Nam Phi mới trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt. Đội bóng của HLV Hugo Broos có lối chơi kỷ luật nhưng thiếu ngôi sao đẳng cấp thế giới.

=> Chọn: Mexico 1 trái

SĂN THƯỞNG LỚN – DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2026 TẠI SBOBET

Kèo tài xỉu Mexico vs Nam Phi

Trong 5 trận gần nhất, El Tri chỉ thủng lưới 2 bàn và có tới 3 trận giữ sạch lưới. Ngược lại 6 trận gần nhất của Nam Phi chỉ ghi trung bình 1,5 bàn/trận và thường ưu tiên lối chơi phòng ngự phản công. Dựa trên thống kê từ Sbobet thể thao gần đây, cửa Xỉu 2.5 đang là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận Mexico vs Nam Phi

Dựa trên tương quan lực lượng, lợi thế sân nhà tại Azteca, thứ hạng FIFA và phong độ gần đây, Mexico được đánh giá cao hơn đáng kể so với Nam Phi. Nhiều chuyên trang phân tích quốc tế cũng nghiêng về một chiến thắng cho đội chủ nhà với cách biệt từ 1 đến 2 bàn.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Mexico)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Mexico vs Nam Phi

Mexico bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chuỗi kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Đội bóng của Javier Aguirre đã thể hiện sự ổn định khi liên tiếp giành những kết quả khả quan trước các đối thủ chất lượng như Australia và Ghana, đồng thời cầm chân thành công Bỉ cùng Bồ Đào Nha. Đặc biệt, hàng thủ đang là điểm tựa vững chắc của El Tri khi họ chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất, qua đó duy trì chuỗi bất bại đầy ấn tượng.

Ở chiều ngược lại, Nam Phi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi và tìm kiếm sự ổn định. Dù từng tạo nên trận thắng kịch tính 3-2 trước Zimbabwe, đội bóng châu Phi lại gây thất vọng với những kết quả không như mong đợi trước Panama, Cameroon hay Nicaragua. Những vấn đề nơi hàng phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội chưa thực sự hiệu quả khiến phong độ của họ trở nên thiếu nhất quán. Cuộc đối đầu sắp tới vì thế là màn so tài giữa một Mexico đang tràn đầy tự tin và một Nam Phi quyết tâm chứng minh năng lực trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Lịch sử chạm trán của hai đội

World Cup 11/06 South Africa 1-1(0-0) Mexico

Mexico CGC 09/07 Mexico 1-2(0-2) South Africa

=> Thành tích đối đầu Mexico vs Nam Phi trong 2 trận gần nhất cho thấy Mexico hòa 1 và thua 1 trận trước Nam Phi. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 0%, nổ tài 0%.

Đội hình ra sân

Đội tuyển Mexico (4-3-3): Ochoa; Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo; Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Jesús Gallardo; Lozano, Giménez, Vega

Ochoa; Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo; Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Jesús Gallardo; Lozano, Giménez, Vega Đội tuyển Nam Phi (4-5-1): Williams; Mudau, Xulu, Hlatshwayo, Sibeko; Appollis, Mokoena, Nodada, Tau, Mofokeng; Foster

Tình hình chấn thương

Cả hai đội bóng Mexico và Nam Phi đều mang đến World Cup 2026 lực lượng mạnh nhất. Hiện tại vẫn chưa có cầu thủ nào gặp chấn thương.

Dù Nam Phi sở hữu tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi đầy kỷ luật, Mexico vẫn là đội bóng nắm nhiều lợi thế hơn về chất lượng đội hình. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều diễn biến đáng chờ đợi. Hy vọng những nhận định Mexico vs Nam Phi từ Sbobet sẽ giúp người chơi đưa ra quyết định chính xác trước giờ bóng lăn.