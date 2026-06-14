Trận đấu giữa Iran và New Zealand lúc 8h00 ngày 16/6/2026 thuộc khuôn khổ bảng G World Cup 2026 xem là cơ hội để đại diện châu Á hướng tới 3 điểm đầu tiên. Với phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây cùng sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp, Iran đang nhận được sự tin tưởng lớn. Hãy cùng SBOBET nhận định trận đấu Iran vs New Zealand chuẩn xác dưới đây.

Trận : Iran vs New Zealand

Thời gian thi đấu : 8H ngày 16/6/2026

Sân vận động : SVĐ SoFi Stadium (Mỹ).

Giải đấu: Bảng G World Cup 2026.

Chuyên gia bắt kèo Iran vs New Zealand mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Iran vs New Zealand tối nay diễn ra tại vòng bảng World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Iran vs New Zealand chính xác nhất.

Kèo châu á Iran vs New Zealand

Mức chấp 0.75 trái cho thấy nhà cái đánh giá Iran nhỉnh hơn khá nhiều so với New Zealand. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi đại diện châu Á sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn, nổi bật là Mehdi Taremi. Ngược lại, New Zealand thường gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu các đội tuyển có trình độ cao hơn. Vì vậy với mức chấp 1 trái Iran đủ khả năng vượt qua.

=> Chọn: Iran 0.5/1 trái

Kèo tài xỉu Iran vs New Zealand

Dù Iran được đánh giá cao hơn, đây khó là trận đấu có nhiều bàn thắng. New Zealand nhiều khả năng sẽ chủ động chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội từ các tình huống cố định với Chris Wood.

=> Chọn: Xỉu 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Iran vs New Zealand

Iran được dự đoán sẽ áp đảo thế trận với khoảng 65% thời lượng kiểm soát bóng. Họ chủ động triển khai bóng và khai thác hai hành lang biên để kéo giãn hàng thủ đối phương. Mehdi Taremi là điểm nhấn trong các pha di chuyển, thường xuyên tìm khoảng trống phía sau cặp trung vệ có xu hướng xoay trở chậm của New Zealand.

Ở chiều ngược lại, New Zealand nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và co cụm đội hình nhằm hạn chế sức ép. Việc thiếu vắng Bell khiến tuyến giữa của họ mất đi sự cân bằng và khả năng đánh chặn từ xa. Trong khi Iran không có Gholizadeh buộc họ phải tập trung nhiều hơn vào các pha phối hợp trung lộ để xuyên phá hàng thủ số đông.

Các soi kèo bđ tối nay về bàn thắng kỳ vọng (xG) đều nghiêng về một chiến thắng cách biệt cho Iran. New Zealand khó có thể duy trì cường độ phòng ngự trong suốt 90 phút nếu phải chịu áp lực liên tục.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Iran)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Iran vs New Zealand

Iran hiện chưa có điểm nào và đang đứng nhóm đầu bảng G (đồng hạng). Phong độ gần đây của họ khá ổn định với 3 chiến thắng và 1 thất bại: thắng Mali 2-0, thắng Gambia 3-1, thắng Costa Rica 5-0 và chỉ thua Nigeria 2-1. Điểm đáng chú ý là hàng công đang hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội và thường xuyên ghi bàn ở khu vực 1/3 cuối sân.

Theo Sbobet222, Iran dự kiến vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1, thiên về kiểm soát và tấn công chủ động. Hai cầu thủ chạy cánh có nhiệm vụ kéo giãn hàng thủ đối phương, trong khi Mehdi Taremi là mũi nhọn chơi linh hoạt ở trung lộ. Saman Ghoddos giữ vai trò điều phối từ tuyến giữa, giúp đội triển khai bóng mạch lạc theo chiều dọc.

Ngược lại New Zealand cũng chưa có điểm nào và đang xếp nhóm đầu bảng G. Tuy nhiên, phong độ gần đây cho thấy nhiều vấn đề nơi hàng phòng ngự. Họ thua Anh 1-0, thua Haiti 4-0 và chỉ có một chiến thắng 3-0 trước New Caledonia. Đáng lo ngại là việc thường xuyên để thủng lưới trước các đối thủ mạnh.

Lối chơi của New Zealand chủ yếu thiên về phòng ngự lùi sâu với đội hình thấp. Họ thường bố trí nhiều cầu thủ ở khu vực trước vòng cấm để hạn chế không gian cho đối thủ. Tuy nhiên, khả năng phản công vẫn khá hạn chế và thiếu sắc bén.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Iran và New Zealand gần như không có nhiều lần đối đầu trong lịch sử thi đấu quốc tế. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau tại một kỳ World Cup, vì vậy việc so sánh trực tiếp về thành tích đối đầu giữa hai bên là không có cơ sở rõ ràng.

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Đội hình ra sân

ĐT IR Iran (3-4-2-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Mohammadi; Rezaeian, Ezatolahi, Mohebi, Hajsafi; Ghoddos, Ghayedi; Taremi

Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Mohammadi; Rezaeian, Ezatolahi, Mohebi, Hajsafi; Ghoddos, Ghayedi; Taremi ĐT New Zealand ​​(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Garbett, Singh, Just; Wood

Tình hình chấn thương

Tính đến thời điểm hiện tại, Iran không ghi nhận ca chấn thương đáng kể nào. Qua đó nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất trong trận mở màn quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, Chris Wood từng có giai đoạn thăng hoa cách đây một năm khi góp công lớn giúp Nottingham Forest giành suất dự UEFA Europa League. Tuy nhiên, mùa giải gần nhất của anh lại bị gián đoạn bởi chấn thương, khiến New Zealand không khỏi lo ngại về thể trạng của chân sút chủ lực này trước thềm World Cup.

Xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phong độ hiện tại, Iran hoàn toàn vượt trội so với New Zealand. Nếu thi đấu đúng khả năng, đại diện Tây Á đủ sức giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Vì vậy, lựa chọn Iran ở kèo châu Á cùng cửa Xỉu bàn thắng là những phương án đáng cân nhắc cho người chơi SBOBET ở trận đấu này.