Sau tiếng còi khai màn World Cup 2026, Sbobet tiếp tục rực cháy với trận đại chiến cân não lúc 9h00 ngày 12/6 giữa Hàn Quốc và CH Séc. Đại diện châu Á sở hữu chuỗi 16 trận bất bại đầy kiêu hãnh, trong khi các chiến binh CH Séc vừa vượt qua loạt đấu súng nghẹt thở. Vậy trận đấu này, đội tuyển Hàn Quốc hay là CH Séc mới là “bờ bến” an toàn cho anh em. Cùng chúng tôi nhận định kèo trận Hàn Quốc vs CH Séc chính thức dưới đây.

Tình hình trận đấu Hàn Quốc vs CH Séc

Trận đấu: Hàn Quốc vs CH Séc

Thời gian: 9H ngày 12/6/2026

Lượt trận: Lượt trận thứ nhất – Vòng loại World Cup 2026

Sân vận động: Estadio Akron

Hàn Quốc bước vào giải đấu với dàn nhân sự quen thuộc nhưng vẫn tồn tại những dấu hỏi ở khâu tấn công. Theo Reuters, Son Heung-min tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển, song việc anh không duy trì được phong độ ghi bàn ổn định trong thời gian gần đây khiến sức mạnh hàng công của Hàn Quốc bị đặt trong tình trạng cần kiểm chứng trước thềm giải đấu. Bên cạnh đó, Lee Kang-in và Kim Min-jae vẫn là những nhân tố chủ chốt, giúp đội bóng duy trì chất lượng đội hình đủ sức cạnh tranh tại bảng A.

Ở chiều ngược lại, CH Séc trở lại sân chơi World Cup sau lần gần nhất vào năm 2006. Dưới sự dẫn dắt của HLV Miroslav Koubek, đội bóng châu Âu được định hình với lối chơi giàu tính thực dụng, đề cao sức mạnh và sự trực diện. Reuters cũng nhấn mạnh rằng kỷ luật phòng ngự, các tình huống cố định và khả năng phản công nhanh sẽ là những vũ khí quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của CH Séc tại giải đấu lần này.

Lịch sử chạm trán của hai đội

INT FRL 05/06 Czechia 1-2(0-2) South Korea

=> Thành tích đối đầu Hàn Quốc vs CH Séc ở trận gần nhất cho thấy đội tuyể Hàn Quốc thắng trước CH Séc. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 100%, nổ tài 0%.

Đội hình ra sân

Đội tuyển Hàn Quốc (3-4-2-1): Jo Hyeon-woo; Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Young-gwon; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Kim Jin-su; Lee Kang In, Son Heung Min; Hwang Hee-chan

Jo Hyeon-woo; Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Young-gwon; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Kim Jin-su; Lee Kang In, Son Heung Min; Hwang Hee-chan Đội tuyển (3-4-2-1): Kovar; Holes, Krejci, Zima; Coufal, Soucek, Kral, Jurasek; Cerny, Hlozek; Schick

Tình hình chấn thương

Trong trận mở màn này cả Hàn Quốc và CH Séc đều tung là đội hình mạnh nhất.

Chuyên gia bắt kèo Hàn Quốc vs CH Séc mới nhất ra sao?

Trận chiến lúc 9h00 ngày 12/6 đang khiến bảng tỷ lệ kèo liên tục “nhảy múa” do dòng tiền đổ vào hai cửa quá lớn. Vậy đâu là “mỏ vàng” thực sự giữa kèo chấp và kèo tài xỉu Hàn Quốc vs CH Séc? Hãy cùng lật mở những con số thống kê biết nói ngay sau đây.

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Kèo châu á Hàn Quốc vs CH Séc

SBOBET – Nhà cái SBOBET.COM đưa ra mức kèo đồng banh cho thấy đây là cặp đấu khá cân bằng. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae.

=> Chọn: Hàn Quốc thắng kèo đồng banh

Kèo tài xỉu Hàn Quốc vs CH Séc

Theo thống kê 6 trận gần nhất của Hàn Quốc đều chứng kiến ít nhất một đội không ghi bàn. Trong khi đó, các trận mở màn World Cup thường diễn ra khá thận trọng. Chính vì vậy mới mức tài xỉu 2.25 anh em nên chọn cửa xỉu chiến thắng.

=> Chọn: Xỉu 2.2.5 trái

Dự đoán trước trận Hàn Quốc vs CH Séc

Đội tuyển Hàn Quốc có tiềm năng về cá nhân cao hơn ở khu vực tấn công, nhưng thể hình và khả năng đá phạt của CH Séc khiến đội bóng này khó bị đánh bại. Đây có vẻ là trận mở màn bảng A đầy căng thẳng, nơi cả hai đều không muốn mất lợi thế. Dự đoán khả năng kết quả 7m nghiêng về tỷ số 1 – 1.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 1 (Chọn cửa hòa)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Kèo tài xỉu 2.25 cùng ma trận kèo tỷ số Hàn Quốc vs CH Séc tại Sbobet đang mở ra những cơ hội “lên đời” cực sáng trong trận. Sự tỏa sáng của các ngôi sao như Son Heung-min hoàn toàn có thể giúp Hàn Quốc tạo nên khác biệt tối thiểu. Ghé ngay Sbobet, chọn cho mình lựa chọn chính xác trong ngày ra quân World Cup. Chúc anh em rinh lộc đầy tay!