Người chơi hãy xem qua tin tức kèo bóng đá Haiti vs Scotland vào lúc 8H ngày 14/8/2026. Liệu rằng quân đoàn HLV Sébastien Migné có ghi được chiến thắng hay không? Hay đội quân Tartan sẽ ghi được chiến thắng bất bại? Xem ngay những nhận định chính xác ngay dưới đây.

Trận đấu : Haiti vs Scotland

Thời gian: 8H ngày 14/8/2026

Lượt trận: VCK World Cup 2026

Sân vận động: Gillette Stadium

Chuyên gia bắt kèo Haiti vs Scotland mới nhất ra sao?

Xem phân tích soi kèo bóng đá trực tuyến trận Haiti vs Scotland tối nay tại nhà cái Sbobet diễn ra tại VCK World Cup. Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Haiti vs Scotland chính xác nhất.

Kèo châu á Haiti vs Scotland

Haiti đang sở hữu tinh thần rất cao sau chiến thắng 4-0 trước New Zealand. Họ thường thi đấu đầy năng lượng trong những trận gặp các đối thủ mạnh hơn. Ngược lại Scotland sở hữu tuyến giữa giàu kinh nghiệm với McTominay và McGinn, giúp họ kiểm soát thế trận tốt hơn. Khi đối thủ bắt đầu xuống sức trong hiệp hai, Scotland có đủ chất lượng để tạo ra khoảng cách.

=> Chọn: Scotland 0/0.5 trái

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Kèo tài xỉu Haiti vs Scotland

Haiti không phải mẫu đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ ghi trung bình 1,5 bàn mỗi trận trong 10 lần ra sân gần nhất và thường sẵn sàng chơi đôi công khi có cơ hội. Trong khi đó, Scotland đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 21 bàn trong 10 trận gần đây.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Haiti vs Scotland

Haiti có thể tạo ra bất ngờ trong một số thời điểm nhờ tốc độ và khả năng phản công. Nhưng chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Scotland nhiều khả năng sẽ lên tiếng đúng lúc.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 3 (Chọn cửa Scotland)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Haiti vs Scotland

Scotland bước vào World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau những màn trình diễn thuyết phục ở loạt trận giao hữu trước giải. Đội bóng của HLV Steve Clarke lần lượt đánh bại Curacao 4-1 và Bolivia 4-0, ghi tổng cộng 8 bàn thắng chỉ sau hai trận đấu. Hàng công hoạt động hiệu quả, trong khi hàng thủ cũng cho thấy sự chắc chắn khi không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Đội trưởng Andy Robertson tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần của Scotland với 92 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trên hàng công, Lawrence Shankland đang gây ấn tượng mạnh sau mùa giải ghi 16 bàn cho Hearts và được xem là ứng viên sáng giá cho một suất đá chính.

Theo thông tin từ Sbotop.vn Haiti đánh dấu lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 1974 sau khi vượt qua Nicaragua với tỷ số 2-0 ở trận đấu quyết định vòng loại. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ đối với bóng đá Caribe và là thành quả xứng đáng cho những tiến bộ trong những năm gần đây.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Haiti vẫn cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng này vừa gây ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước New Zealand trong trận giao hữu gần nhất. Tiền đạo Frantzdy Pierrot cũng đang có phong độ tốt khi từng lập cú đúp vào lưới Azerbaijan. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi lớn, Haiti vẫn khó sánh với Scotland. Nhất là khi Wilson Isidor là một trong số ít cầu thủ đang thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Đây là trận đấu đầu tiên mà Haiti với Scotland gặp nhau. Chính vì vậy diễn biến trong trận khó lường và cực kỳ hấp dẫn.

Đội hình ra sân

ĐT Haiti : Johny Placide; Markhus Lacroix, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir; Frantzdy Pierrot.

: Johny Placide; Markhus Lacroix, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir; Frantzdy Pierrot. ĐT Scotland: Angus Gunn; Kieran Tierney, Grant Hanley, Dom Hyam; Andy Robertson, John McGinn, Scott McTominay, Ryan Christie, Aaron Hickey; Che Adams, Lyndon Dykes.

Tình hình chấn thương

Mở màn trận đấu World Cup lần này cả hai đội bóng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Qua đánh giá từ chuyên gia Sbobet online nhận định soi kèo trận đấu Haiti vs Scotland tại VCK World Cup 2026 từ chuyên gia tại lượt trận tối nay. Dân cược có thể theo dõi biến động kèo bóng đá và kết quả trận Haiti vs Scotland sắp tới đây tại nhà cái Sbobet.