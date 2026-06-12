Nhận định, soi kèo Hà Lan vs Nhật Bản (3h ngày 15/6, bảng F WC 2026 trên sân AT&T). Dù tiến bộ vượt bậc nhưng Nhật Bản vẫn lép vế về đẳng cấp so với Cơn lốc màu da cam. Cùng SBOBET nắm ngay các thông tin chi tiết nhất.

Trận đấu : Hà Lan vs Nhật Bản

Thời gian: 03h00 ngày 15/06/2026

Lượt trận: Bảng F World Cup 2026

Sân vận động: AT&T, Arlington, Mỹ

Chuyên gia bắt kèo Hà Lan vs Nhật Bản mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Hà Lan vs Nhật Bản tối nay diễn ra tại vòng bảng F World Cup 2026 tại sbobet agent. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Hà Lan vs Nhật Bản chính xác nhất.

Kèo châu á Hà Lan vs Nhật Bản

Đội tuyển Nhật Bản đang cho thấy phong độ khá ổn định ở thị trường handicap trong thời gian gần đây. Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ khó chịu, Samurai Xanh vẫn thể hiện được bản lĩnh. Minh chứng là họ thắng kèo 3/5 trận gần nhất theo thống kê từ chuyên gia soi kèo nhà cái Nhật Bản vs Hà Lan.

Ở chiều ngược lại, soi kèo bđ tối nay Hà Lan cũng duy trì được sự hiệu quả với 4/6 trận gần đây vượt ải handicap thành công. Những điều này cho thấy Cơn Lốc Da Cam vẫn là lựa chọn đáng tin nếu giữ đúng phong độ.

=> Chọn: Hà Lan 0.5 trái

Kèo tài xỉu Hà Lan vs Nhật Bản

Về kèo Tài Xỉu, cả hai đội đều có hiệu suất ghi bàn tốt. Nhật Bản ghi ít nhất 2 bàn ở 4 trận liên tiếp, trong khi Hà Lan cũng có 3/4 trận gần đây ghi trên 3 bàn. Vì vậy, kịch bản trận đấu cởi mở và có từ 2 bàn trở lên là khá sáng.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Hà Lan vs Nhật Bản

Với việc cả hai đội đều đang có phong độ tốt trước trận đấu. Các chuyên gia soi kèo tỷ số Nhật Bản vs Hà Lan, nhận định 90 phút sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Hà Lan)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

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Tình hình trận đấu Hà Lan vs Nhật Bản

Hà Lan bước vào trận đấu với vị thế cao hơn, sở hữu đội hình giàu chất lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các CLB hàng đầu châu Âu. Ở vòng loại, họ đạt thành tích 6 thắng, 2 hòa sau 8 trận, ghi 27 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Dưới hệ thống 4-3-3 của HLV Ronald Koeman, với Van Dijk là chốt chặn hàng thủ và bộ đôi De Jong – Gravenberch ở tuyến giữa, Hà Lan duy trì được sự chắc chắn và ổn định đáng kể. Điều này cũng được phản ánh qua tỷ lệ cược khi họ được đánh giá nhỉnh hơn (11/10). Trong khi Nhật Bản và cửa hòa cùng ở mức 11/4.

Dù vậy, Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Xếp hạng 18 thế giới, thầy trò Hajime Moriyasu đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi 1-0 ấn tượng trước Anh tại Wembley vào tháng 3/2026. Lối chơi pressing 3-4-2-1 giàu tốc độ giúp họ nhiều lần gây bất ngờ, với sự nguy hiểm đến từ Kubo, Doan, Kamada và tiền đạo Ayase Ueda. Nhìn chung, các tỷ lệ kèo cũng cho thấy đây sẽ là một trận đấu cân bằng và khó đoán.

Lịch sử chạm trán của hai đội

INT CF 16/11 Hà Lan 2-2(2-1) Nhật Bản

Nhật Bản World Cup 19/06 Hà Lan 1-0(0-0) Nhật Bản

Nhật Bản INT CF 05/09 Hà Lan 3-0(0-0) Nhật Bản

=> Thành tích đối đầu Hà Lan vs Nhật Bản trong 3 trận gần nhất cho thấy Hà Lan thắng 2 trận, hòa 1 trận trước Nhật Bản. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 75%, nổ tài 67%.

Đội hình ra sân

ĐT Hà Lan ​​(4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van de Ven, Van Dijk (c), Ake; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

Verbruggen; Dumfries, Van de Ven, Van Dijk (c), Ake; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo ĐT Nhật Bản ​​(3-4-2-1): Zion Suzuki; Itakura, Ito, Tomiyasu; SUGAwara, Endo, Sano, Nagatomo; Kubo, Đoàn; Ueda (c)

Tình hình chấn thương

Đội tuyển Hà Lan bước vào giải đấu với nhiều tổn thất lực lượng khi Xavi Simons và Jerdy Schouten đều vắng mặt dài hạn vì chấn thương ACL, trong khi Matthijs de Ligt và Memphis Depay vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất và còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu ổn định.

Bên phía Nhật Bản, Kaoru Mitoma và Takumi Minamino không thể tham dự vì chấn thương. Trong khi Wataru Endo vừa trở lại sau phẫu thuật nên tình trạng thể lực vẫn chưa được đảm bảo.

Trên đây là phân tích soi kèo Nhật Bản vs Hà Lan 14/6 từ các chuyên gia. Hãy cùng chờ xem liệu Hà Lan có thể vượt qua được một Nhật Bản luôn thi đấu đầy khó chịu và kỷ luật hay không.