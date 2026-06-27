Theo dõi tổng quan soi kèo Đức vs Paraguay 3H30 ngày 30/6/2026 chính xác nhất từ Sbobet. Chuyên gia gợi ý bắt kèo bóng đá và dự đoán tỉ số trận Đức vs Paraguay qua bài viết chia sẻ cụ thể dưới đây.

Trận đấu : Đức vs Paraguay

Thời gian: 3H30 ngày 30/6/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Gillette, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Đức vs Paraguay mới nhất ra sao?

Xem ngay kèo Đức vs Paraguay chính xác lượt trận vòng 1/16 trận World Cup tối nay. Xem dự đoán kèo tỉ số, kèo tài xỉu, kèo chấp trận Đức vs Paraguay chi tiết dưới đây.

Kèo châu á Đức vs Paraguay

Cỗ Xe Tăng toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Trong đó có chiến thắng thuyết phục trước Ecuador để giành ngôi đầu bảng. Đại diện Nam Mỹ chỉ ghi 4 bàn sau 3 trận, trong khi từng gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt. Trước sức ép liên tục từ tuyển Đức, Paraguay nhiều khả năng sẽ không thể đứng vững trong suốt 90 phút.

=> Chọn: Đức -1.5

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Kèo tài xỉu Đức vs Paraguay

Đức đang sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải với 9 bàn sau 3 trận, đồng thời 3/4 trận gần nhất của họ đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Paraguay nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, nhưng nếu để Đức có bàn thắng sớm, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi đại diện Nam Mỹ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Đức vs Paraguay

Đức được kỳ vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội và khả năng tấn công đa dạng. Paraguay có thể gây ra một số khó khăn bằng lối chơi phòng ngự số đông, nhưng sẽ rất khó ngăn cản sức ép trong suốt cả trận. Nếu thi đấu đúng phong độ, Cỗ Xe Tăng đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt an toàn để tiến vào vòng tứ kết.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 3 (Chọn cửa Đức)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Đức vs Paraguay

Đức và Paraguay sẽ chạm trán ở vòng 1/16 World Cup 2026 với hai phong cách thi đấu hoàn toàn đối lập. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann theo đuổi lối chơi tấn công tốc độ, kiểm soát bóng chủ động và gây sức ép liên tục. Trong khi Paraguay dưới sự dẫn dắt của Gustavo Alfaro ưu tiên sự chắc chắn, phòng ngự kỷ luật và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công.

Đức bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu, thể hiện sức mạnh của một trong những ứng viên vô địch. Hàng công của “Cỗ xe tăng” duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Với tuyến giữa với nhiều cầu thủ sáng tạo giúp họ thường xuyên áp đặt thế trận trước đối thủ.

Phía bên kia, Paraguay cũng xứng đáng có mặt ở vòng knock-out nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ và hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Đại diện Nam Mỹ không sở hữu hàng công quá bùng nổ, nhưng luôn biết cách gây khó khăn cho các đối thủ bằng lối chơi giàu thể lực và tính kỷ luật.

Lịch sử cũng nghiêng về phía Đức khi họ từng đánh bại Paraguay 1-0 ở vòng 1/16 World Cup 2002. Với chất lượng đội hình vượt trội cùng kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn. Hiện nay Đức vẫn được đánh giá là đội có nhiều cơ hội giành chiến thắng và tiến vào tứ kết.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Đức vs Paraguay trong 2 trận gần nhất cho thấy Đức thắng 1 trận, hòa 1 trước Paraguay. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 50%, nổ tài 50%.

Đội hình ra sân

Đội Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Havertz; Sané, Musiala, Wirtz.

Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Havertz; Sané, Musiala, Wirtz. Đội Paraguay: O. Gill, J. Alonso, O. Alderete, G. Gómez, J. Cáceres, J. Enciso, I. Pitta, M. Galarza, D. Gómez, A. Cubas, Mauricio.

Tình hình chấn thương

Cả Đức và Paraguay đều có phong độ mạnh nhất.

Qua bài viết chia sẻ về soi kèo trận đấu Đức vs Paraguay lượt trận 1/16 World Cup 2026 trên đây. Chúc anh em bet thủ có những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cùng sảnh thể thao SBOBET và đặt cược chiến thắng.