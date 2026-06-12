Nhận định, tỷ lệ kèo nhà cái Đức vs Curacao (00h00 ngày 15/06/2026) hiện thu hút lượt truy cập kỷ lục tại Sbobet. Trận ra quân bảng E World Cup hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi gã khổng lồ Đức chạm trán Curacao – chú ngựa ô đầy ngẫu hứng của bóng đá Caribbean.

Trận đấu : Đức vs Curacao

Thời gian : 0H ngày 15/6/2026

Lượt trận : Bảng E World Cup 2026

Sân vận động: NRG, Houston (Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Đức vs Curacao mới nhất ra sao?

Xem phân tích kèo bóng đá trực tuyến trận Đức vs Curacao tối nay diễn ra tại vòng bảng World Cup 2026. Nhận định tỷ lệ kèo châu á, kèo tài xỉu và dự đoán kết quả trận đấu Đức vs Curacao chính xác nhất.

Kèo châu á Đức vs Curacao

Đức đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có màn hủy diệt Slovakia 6-0 tại vòng loại. Trái ngược hoàn toàn, Curacao là tân binh của World Cup và vẫn còn nhiều hạn chế về mặt kinh nghiệm. Đội bóng này thậm chí đã để Australia chọc thủng lưới tới 5 lần trong trận đấu chính thức gần nhất, cho thấy sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp giữa hai bên. Do đó trận cầu lần này cược chấp nên nghiêng về cửa trên thắng.

=> Chọn: Đức 3.5/4 trái

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Kèo tài xỉu Đức vs Curacao

Hàng công của Đức đang cho thấy sức sát thương rất lớn khi ghi tới 16 bàn sau 6 trận vòng loại. Với những ngôi sao sáng tạo như Florian Wirtz, Jamal Musiala và Kai Havertz, đội bóng châu Âu sở hữu nhiều phương án xuyên phá hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Curaçao lại bộc lộ không ít hạn chế khi đối đầu các đối thủ mạnh. Minh chứng là việc để lọt lưới 7 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất thuộc FIFA Series. Sự chênh lệch đáng kể về chất lượng đội hình và đẳng cấp chuyên môn khiến kịch bản trận đấu có nhiều bàn thắng trở nên rất khả thi.

=> Chọn: Tài 4/4.5 trái

Dự đoán trước trận Đức vs Curacao

Xét về SK World Cup 2026, đây là trận đấu mà Đức nắm giữ lợi thế vượt trội. Sự khác biệt về thứ hạng FIFA, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn khiến đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn rất nhiều. Dù World Cup luôn có những bất ngờ, khả năng xảy ra cú sốc trong cặp đấu này là không cao. Nếu chơi đúng sức, Đức hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận và giành một chiến thắng thuyết phục.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 4 – 1 (Chọn cửa Đức)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Đức vs Curacao tối nay

Sau chức vô địch thế giới năm 2014, Cỗ Xe Tăng đã trải qua quãng thời gian đáng quên tại World Cup. Một đội tuyển giàu truyền thống như Đức liên tiếp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng ở hai trong ba kỳ World Cup gần nhất. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann cùng một thế hệ cầu thủ tài năng, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ tìm lại vị thế của mình tại giải đấu diễn ra trên đất Bắc Mỹ.

Nằm ở bảng E cùng Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curacao, Đức được đánh giá có cơ hội lớn để tiến sâu. Chính vì vậy, việc giành trọn 3 điểm ở trận ra quân mang ý nghĩa rất quan trọng, giúp họ tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, Curacao là một trong những câu chuyện thú vị nhất của World Cup 2026. Đại diện Caribe lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết sau hành trình vòng loại đầy ấn tượng. Họ vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực như Trinidad & Tobago và Jamaica. Dù bị đánh giá thấp hơn đáng kể, Curacao vẫn là ẩn số khó lường khi bước ra sân chơi lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Theo thông tin từ SBOBET LINK thì đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức và Curacao ở khuôn khổ VCK World Cup 2026.

Đội hình ra sân

ĐT Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Wirtz; Havertz, Pavlovic; Sane, Musiala

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Wirtz; Havertz, Pavlovic; Sane, Musiala ĐT Curacao: Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, Gorre, Antonisse, J Bacuna, L Bacuna; Chong

Tình hình chấn thương

Đội tuyển Đức gần như có đầy đủ lực lượng cho trận đấu này. Trường hợp đáng chú ý duy nhất là thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer vẫn đang gặp vấn đề ở bắp chân. Tuy nhiên, nhiều khả năng người gác đền 40 tuổi sẽ được HLV tin tưởng trao suất bắt chính trong cuộc đối đầu với Curacao.

Bên phía Curacao, đội bóng không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương nào trước trận. Điều đó giúp HLV Dick Advocaat có trong tay đội hình mạnh nhất để lựa chọn, với sự góp mặt của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm và quen thuộc với người hâm mộ.

Tổng quan kèo trận Đức vs Curacao cho thấy sự vượt trội rõ rệt dành cho Cỗ Xe Tăng, với khả năng giành chiến thắng cách biệt là khá cao. Hãy truy cập vào SBOBET để dự đoán bóng đá trong mùa giải World Cup 2026.