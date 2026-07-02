Cùng tìm hiểu thông tin trận đấu giữa Colombia vs Ghana được diễn ra vào lúc 8H30 ngày 4/7/2026 vòng 1/16 World Cup 2026. Quân đoàn HLV Néstor Lorenzo đã chuẩn bị gì trước khi tiếp đón Ghana? Bài viết dưới đây chúng tôi xin phân tích, soi kèo trận Colombia vs Ghana chính xác dưới đây tại Sbobet trực tuyến.

Trận đấu : Colombia vs Ghana

Thời gian: 8H30 ngày 4/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Colombia vs Ghana mới nhất ra sao?

Chuyên gia phân tích tỷ lệ kèo trực tuyến Colombia vs Ghana như thế nào? Nhà cái Sbobet đưa ra mức cược chấp, tài xỉu và phạt góc trận đấu tối nay ra sao? Tất cả sẽ được chúng tôi đưa ra những nhận định dưới đây.

Kèo châu á Colombia vs Ghana

Nhà cái Sbobet đưa ra mức tỷ lệ kèo chấp đồng nửa dành cho đại diện Nam Mỹ. Đội bóng Colombia bất bại 8 trận chính thức liên tiếp (4 thắng, 4 hòa). Ngoài ra hàng phòng thủ còn để lọt lưới 1 bàn tại vòng bảng và giữ sạch lưới 4/6 trận World Cup gần nhất. Trong khi đó Ghana gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận khi chỉ cầm bóng trung bình 36% ở vòng bảng.

=> Chọn: Colombia 0/0.5 trái

Kèo tài xỉu Colombia vs Ghana

Soi kèo nhận định tài xỉu 2 bàn cho thấy giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là trận đấu chặt chẽ. Colombia sở hữu hàng thủ rất chắc chắn, minh chứng là 4 pha lập công ở vòng bảng đều đến sau phút 40. Ngược lại Ghana, lối chơi thiên về phòng ngự phản công khiến các trận đấu của họ thường có ít bàn thắng. Vì vậy trận cầu lần này anh em sẽ thấy ít xuất hiện bàn thắng trong trận.

=> Chọn: Xỉu 2 trái

Dự đoán trước trận Colombia vs Ghana

Colombia đang có sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, trong khi Ghana chủ yếu dựa vào sự kỷ luật của hàng thủ để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu duy trì được sự chắc chắn như ở vòng bảng, đại diện Nam Mỹ đủ khả năng định đoạt trận đấu bằng một hoặc hai khoảnh khắc tỏa sáng.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 0 (Chọn cửa Colombia)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Colombia vs Ghana

Colombia bước vào vòng 32 đội với vị thế của một trong những ứng viên đáng gờm sau khi khép lại vòng bảng bằng trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng K. Kết quả này cũng giúp Los Cafeteros nối dài chuỗi bất bại ở các trận đấu quốc tế chính thức lên con số 8 (4 thắng, 4 hòa). Dưới sự dẫn dắt của HLV Néstor Lorenzo, Colombia đang gây ấn tượng mạnh nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Đồng thời họ có tới 4 trận giữ sạch lưới trong 6 lần ra sân gần nhất tại World Cup.

Trong khi đó, Ghana giành vé đi tiếp với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, dù thất bại 1-2 trước Croatia ở lượt đấu cuối. Trận thua này cũng khép lại chuỗi 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp của “Những ngôi sao Đen” trên đấu trường quốc tế (4 thắng, 1 hòa). Đồng thời bộc lộ những giới hạn của họ khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

Cả hai đội bóng Colombia vs Ghana vẫn chưa lần nào chạm trán với nhau. Đây chính là cơ hội để họ đối đầu giành tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội hình ra sân

ĐT Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba, Johan Mojica; Jefferson Lerma.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba, Johan Mojica; Jefferson Lerma. ĐT Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Jordan Ayew, Antoine Semenyo; Thomas Partey, Elisha Owusu, Mohammed Kudus, Iñaki Williams.

Tình hình chấn thương

Đội Colombia : Jorge Carrascal vắng mặt vì án kỷ luật.

: Jorge Carrascal vắng mặt vì án kỷ luật. Đội Ghana: Lực lượng đầy đủ.

Như vậy chúng tôi đã đưa ra những dự đoán kèo Colombia vs Ghana 8H30 ngày 4/7/2026 vòng 1/16 WC 2026. Anh em hãy vào trang Sbobet ngay hôm nay để đưa ra những kết quả chính xác nhất. Đừng quên xem trực tiếp bóng đá để nắm được tình hình trận đấu.