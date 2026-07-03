Nhận định kết quả, phân tích kèo Canada vs Morocco lúc 0H ngày 5/7/2026 trên sân NRG Stadium, Houston, Mỹ. Lượt trận lần này đội bóng nào sẽ giành được tấm vé vào vòng tứ kết? Hãy cùng sbobet xem thêm thông tin chi tiết ngay dưới đây.

Trận đấu : Canada vs Morocco

Thời gian: 0H ngày 5/7/2026

Lượt trận: Vòng 1/8 World Cup 2026

Sân vận động: NRG Stadium, Houston, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Canada vs Morocco mới nhất ra sao?

Cùng theo dõi kèo bóng đá tối nay Canada vs Morocco lúc 0H ngày 5/7/2026 chính xác. Bet thủ tham khảo 7mcn dự đoán kèo chấp, tài xỉu và tỉ số từ chuyên gia nhận định WC 2026 Sbobet.

Kèo châu á Canada vs Morocco

Đội bóng Châu Phi đang có phong độ ổn định ở đấu trường thế giới khi có chuỗi 9 trận đấu bất bại. Hơn nữa so về thành tích chạm trán thì Ma Rốc vẫn được đánh giá cao hơn Canada, khi họ thắng cả hai lần với tỷ số 0-4 và 1-2. Vì vậy mà trận đấu lần này chuyên gia vẫn khuyến anh em nên chọn cửa trên thắng chấp -0.5 trái

=> Chọn: Morocco -0.5 trái

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Kèo tài xỉu Canada vs Morocco

Dự đoán trận đấu lần này sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng. Anh em sẽ được xem link WC 2026 trực tiếp với màn đấu đôi công ở trận quyết định tấm vé vào tứ kết này. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ ra viễn cảnh này nhất là khi Nam Phi, Canada tạo ra hơn 100 pha tấn công ở khu vực 1/3 cuối sân ngay trong hiệp một. Ngược lại Morocco lại cho thấy họ là một trong những đội mạnh nhất Châu Phi khi vượt qua Hà Lan tại vòng 32 đội.

=> Chọn: Tài 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Canada vs Morocco

Việc Canada pressing mạnh mẽ như họ đã làm với Nam Phi hôm thứ 7 chắc chắn sẽ là công thức dẫn đến thảm họa trước Ma Rốc. Giống như năm 2022, dự đoán đội tuyển Atlas Lions sẽ giành chiến thắng 2-1. Ma Rốc sẽ giữ vững giấc mơ về chức vô địch Châu Phi đầu tiên trong lịch sử.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 2 (Chọn cửa Ma Rốc)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Canada vs Morocco

Canada đã giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Nam Phi ngay tại California. Cầu thủ từng khoác áo Los Angeles FC theo dạng cho mượn từ Porto đã trở thành người hùng với cú sút hiểm hóc ở phút 90+2. Sau đó giúp Canada thắng 1-0 trên sân Los Angeles.

Trong trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada liên tục gây sức ép nhưng nhiều lần bị thủ môn Ronwen Williams cùng hàng thủ Nam Phi từ chối. Phải đến những phút bù giờ, Eustaquio mới tạo ra khác biệt bằng pha dứt điểm chính xác vào góc xa. Anh mang về chiến thắng lịch sử và màn ăn mừng bùng nổ của các cổ động viên Canada.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục cho thấy họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Phi. Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026 khi vượt qua Hà Lan ở vòng 32 đội sau loạt sút luân lưu.

Dù Bart Verbruggen có nhiều pha cứu thua xuất sắc trong 120 phút, Morocco vẫn giữ được sự bình tĩnh trên chấm phạt đền để giành chiến thắng, trong khi Hà Lan sút hỏng nhiều hơn. Trận đấu không có chất lượng chuyên môn quá cao, nhưng bản lĩnh đã giúp đại diện châu Phi đi tiếp.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thành tích đối đầu Canada vs Morocco trong 5 trận gần nhất cho thấy Canada thua 2 trận trước Ma Rốc. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 0%, nổ tài 100%.

Đội hình ra sân

ĐT Canada : Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Shaffelburg; David, Oluwaseyi, Saliba, Eustaquio.

: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Shaffelburg; David, Oluwaseyi, Saliba, Eustaquio. ĐT Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; saibari; Diaz, Ounahi, El Khannouss

Tình hình chấn thương

Canada : Ismaël Koné vắng mặt vì chấn thương.

: Ismaël Koné vắng mặt vì chấn thương. Morocco: Có lực lượng mạnh nhất.

Như vậy chúng tôi đã giúp anh em soi kèo dự đoán trận Canada vs Morocco chuẩn xác nhất tại link sbobet không chặn. Hy vọng với thông tin trên giúp bạn nhận được nhiều phần thưởng trong vòng 1/8 World Cup 2026.