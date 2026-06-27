Vào lúc 0H ngày 30/6/2026 chúng ta sẽ chứng kiến màn đối đầu của Brazil vs Nhật Bản vòng 1/16 đầy hấp dẫn. Trong khi Những Vũ Công Sabam đang thống trị ngôi đầu bảng thì Samurai Xanh lần nữa đã chứng minh vị thế nhà vua châu Á. Trận chiến sinh tử này sẽ xuất hiện nhiều ẩn số bất ngờ, anh em hãy cùng SBOBET soi kèo Brazil vs Nhật Bản hôm nay.

Trận đấu : Brazil vs Nhật Bản

Thời gian: 0H ngày 30/6/2026

Lượt trận: Vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Houston (Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Brazil vs Nhật Bản mới nhất ra sao?

Trận Brazil vs Nhật Bản được đánh giá nghiêng về những Vũ Công Samba nhờ chất lượng đội hình và đẳng cấp vượt trội. Tuy vậy, Brazil chơi khá khó chịu nên kèo đấu không quá chênh lệch. Cùng phân tích kèo bóng đá Brazil vs Nhật Bản tối nay.

Kèo châu á Brazil vs Nhật Bản

Selecao kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại, giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Đoàn quân của Carlo Ancelotti cũng sở hữu chuỗi 6 trận bất bại gần nhất, trong đó thắng 5 trận. Đội tuyển Nhật Bản cũng có lối chơi khó chịu với lối chơi kỷ luật. Tuy nhiên, trước các đối thủ lớn, Nhật Bản thường gặp khó trong việc kiểm soát thế trận khi chất lượng nhân sự vẫn có khoảng cách so với Brazil.

=> Chọn: Brazil 0.5/1 trái

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Kèo tài xỉu Brazil vs Nhật Bản

Brazil chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng, còn Nhật Bản cũng có thành tích tương tự. Dù vậy, Brazil luôn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với 7 pha lập công sau 3 trận. Trong khi Nhật Bản sở hữu khả năng phản công rất nguy hiểm nhờ tốc độ của các cầu thủ tuyến trên. Thế trận có thể diễn ra chặt chẽ trong hiệp một, nhưng khi Brazil gia tăng sức ép, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Brazil vs Nhật Bản

Chuyên gia sk wc dự đoán kết quả trận Brazil vs Nhật Bản như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 3 – 2 (Chọn cửa Brazil)

– Kèo thẻ phạt: Chọn tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Brazil vs Nhật Bản

Brazil đang thể hiện phong độ ngày càng ổn định dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Selecao lần lượt đánh bại Scotland và Haiti trước khi hòa Morocco để khép lại vòng bảng với thành tích bất bại. Hàng công tiếp tục là điểm tựa khi ghi trung bình 2,4 bàn mỗi trận trong 10 lần ra sân gần nhất.

Về lực lượng, Neymar đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ góp mặt từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Raphinha vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương đầu gối, mở ra cơ hội để tài năng trẻ Rayan tiếp tục đá chính. Brazil cũng thắng 6/10 trận gần đây, với các trận đấu có trung bình 3,5 bàn thắng, phản ánh lối chơi tấn công cống hiến của đội bóng áo vàng xanh.

Ở phía đối diện, Nhật Bản cũng trải qua vòng bảng đầy thuyết phục khi hòa Thụy Điển và Hà Lan trước lúc đánh bại Tunisia 4-0 để giành vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu duy trì phong độ rất ổn định với 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, đồng thời chỉ để thủng lưới trung bình 0,7 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự cũng chơi ấn tượng khi giữ sạch lưới tới 6 trận trong giai đoạn này. Tổn thất đáng chú ý nhất của Samurai Blue là sự vắng mặt của Takefusa Kubo, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thống kê từ sbobet.com thành tích đối đầu Brazil vs Nhật Bản trong 5 trận gần nhất cho thấy Brazil thắng 4 trận và thua 1 trận trước Nhật Bản. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 80%, nổ tài 80%.

Đội hình ra sân

ĐT Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro.

Alisson; Danilo, Marquinhos; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro. ĐT Nhật Bản: Zion Suzuki; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura; Tomiyasu, Itakura, Ito.

Tình hình chấn thương

Đội Brazil: Raphinha bỏ ngỏ.

Raphinha bỏ ngỏ. Nhật Bản: Takefusa Kubo vẫn còn trong thời gian bình phục chấn thương.

Nhìn một cách tổng thể, Brazil vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp và chất lượng siêu sao. Thế nhưng sự kiên cường và lối chơi áp sát khó chịu của Nhật Bản tại các kỳ World Cup gần đây là điều không thể coi thường. Sau khi soi kèo chuẩn Brazil vs Nhật Bản trên đây, các chuyên gia khuyên anh em nên đặt niềm tin vào cửa dưới và một thế trận chặt chẽ.