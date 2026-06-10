05h00 ngày 14/06/2026, Bảng C VCK World Cup 2026 sẽ bùng nổ bởi trận chiến sinh tử giữa Brazil vs Morocco. Tại nhà cái SBOBET, tỷ lệ kèo đang nhảy múa điên cuồng với những cạm bẫy nghẹt thở trước giờ bóng lăn. Cùng soi kèo bóng đá Brazil vs Marocco từ chuyên gia ngay hôm nay!

Trận đấu : Brazil vs Marocco

Thời gian: 5H ngày 14/6/2026

Lượt trận: VCK World Cup 2026

Sân vận động: MetLife Stadium

Chuyên gia bắt kèo Brazil vs Marocco mới nhất ra sao?

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Kèo châu á Brazil vs Marocco

Brazil bước vào trận đấu với vị thế cửa trên nhờ sở hữu đội hình chất lượng và kinh nghiệm ở những giải đấu lớn. Trong 10 trận gần nhất, Brazil giành 6 chiến thắng. Ngược lại Marocco thắng 6/10 trận gần nhất và đặc biệt gây ấn tượng với hàng thủ chỉ để lọt lưới trung bình 0,4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục từ hàng công Brazil, việc giữ sạch lưới sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Anh em nên lựa chọn cửa trên vẫn an toàn hơn.

=> Chọn: Brazil 1 trái

Kèo tài xỉu Brazil vs Marocco

Dù Brazil sở hữu hàng công mạnh, nhưng trước một đối thủ có tổ chức tốt như Morocco. Chính vì vậy mà khả năng xuất hiện cơn mưa bàn thắng là không quá cao. 4 trong 6 trận gần nhất của Morocco đều kết thúc với không quá 2 bàn thắng được ghi. Soi kèo trận tối nay nghiêng về cửa xỉu thắng.

=> Chọn: Xỉu 2.5 trái

Dự đoán trước trận Brazil vs Marocco

Morocco là đối thủ không dễ bị đánh bại nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật và phong độ ổn định trong thời gian qua. Chuỗi trận bất bại gần đây cho thấy đại diện châu Phi có khả năng duy trì sự tập trung và thích nghi tốt trước sức ép từ các đội bóng mạnh. Tuy nhiên, Brazil vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công giàu chiều sâu, khả năng kiểm soát thế trận vượt trội và nhiều phương án tấn công nguy hiểm ở cả hai biên.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Brazil)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Brazil vs Marocco

Brazil dưới thời Carlo Ancelotti đang xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Selecao giành chiến thắng 50% số trận. Họ ghi trung bình 1,33 bàn và chỉ để thủng lưới 0,83 bàn mỗi trận. Tỷ lệ cầm bóng trung bình lên tới 61,17% cho thấy Brazil thường xuyên làm chủ cuộc chơi.

Không chỉ mạnh trong tấn công, Brazil còn cho thấy sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Họ tránh được thất bại trong 12/15 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Việc chỉ để lọt lưới chưa đến 1 bàn mỗi trận cho thấy đội bóng này sở hữu sự cân bằng giữa công và thủ. Với bộ đôi trung vệ Marquinhos và Gabriel Magalhaes, Brazil được kỳ vọng sẽ đủ khả năng hóa giải những tình huống phản công tốc độ của Morocco.

Ở phía bên kia, Morocco cũng bước vào trận đấu với phong độ rất ấn tượng. Trong 12 trận gần nhất, đại diện châu Phi thắng 7 trận, ghi trung bình 1,33 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,25 bàn. Đây là một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu, đồng thời vẫn duy trì được sự nguy hiểm trong các pha phản công.

Sự ổn định của Morocco càng được thể hiện rõ qua thành tích dài hạn. Họ chỉ thua 1 trong 30 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đang sở hữu chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp. Đáng chú ý, có tới 15 chiến thắng trong giai đoạn này đến với cách biệt từ hai bàn trở lên.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

INT FRL 25/03 Morocco 2-1(1-0) Brazil

Brazil World Cup 16/06 Brazil 3-0(2-0) Morocco

=> Thành tích đối đầu Brazil vs Marocco trong 2 trận gần nhất cho thấy Brazil thắng 2 trận trận trước Morocco. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 50%, nổ tài 100%.

Đội hình ra sân

ĐT Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Lucas Paqueta, Raphinha, Igor Thiago, Vinicius Junior

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Lucas Paqueta, Raphinha, Igor Thiago, Vinicius Junior ĐT Morocco: Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Brahim Diaz, Chemsdine Talbi, Abde Ezzalzouli

Tình hình chấn thương

Cả hai đội bóng đều tung ra lực lượng mạnh nhất của mình. Đây hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.

Trận đấu giữa Brazil và Morocco hứa hẹn là một kịch bản bom tấn không dành cho những kẻ nhút nhát. Liệu đẳng cấp Nam Mỹ sẽ lên tiếng, hay địa chấn châu Phi một lần nữa nổ tung các sàn giao dịch? Cơ hội “ăn sập nhà cái” đã dọn sẵn trước mắt. Hãy truy cập ngay SBOBET để chọn tỷ lệ kèo Brazil vs Morocco thơm nhất hôm nay!