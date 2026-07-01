Cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia lúc 6H ngày 3/7/2026 khuôn khổ vòng 1/16 WC. Nhận định tình hình trước trận, soi kèo trực tuyến BĐB vs Croatia chuẩn xác nhất tại SBOBET.

Trận đấu : Bồ Đào Nha vs Croatia

Thời gian: 6H ngày 3/7/2026

Lượt trận: vòng loại 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: SoFi, Los Angeles.

Chuyên gia bắt kèo Bồ Đào Nha vs Croatia mới nhất ra sao?

Người chơi theo dõi bảng tỷ lệ kèo Bồ Đào Nha vs Croatia vòng 1/16 WC 2026 được diễn ra vào lúc 6H ngày 3/7/2026 chuẩn nhất. Với mức cược được nhà cái đưa ra anh em sẽ đưa ra những dự đoán kèo chấp, tài xỉu chuẩn xác nhất.

Kèo châu á Bồ Đào Nha vs Croatia

Ở lượt đấu của Bồ Đào Nha và Croatia sẽ là tâm điểm chú ý của vòng 1/16. Khi cả hai đội bóng này đều là những cái tên có thể loạt vào vòng trong. Nhà cái Sbobet chỉ đưa ra mức tỷ lệ kèo chấp 0.5 trái cho BĐN ở cửa trên. Mặc dù Croatia đang có phong độ rất tốt với 11 chiến thắng trong 16 trận gần nhất. Thế nhưng 4 thất bại đều đến trước các đội tuyển có thứ hạng FIFA cao hơn. Vì vậy chuyên gia khuyên anh em nên chọn cửa trên.

=> Chọn: Bồ Đào Nha thắng 0.5 trái

Kèo tài xỉu Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha ghi 6 bàn sau vòng bảng nhưng có tới hai trận không ghi quá 1 bàn. Điều đó cho thấy khả năng tấn công của họ chưa thực sự ổn định khi gặp các đối thủ có tổ chức tốt. Phía bên kia, Croatia luôn ưu tiên sự chắc chắn ở các trận đấu lớn, đặc biệt khi đối đầu với những đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha. Vì vậy soi kèo chuẩn trận đấu này ít xuất hiện bàn thắng.

=> Chọn: Xỉu 2/2.5 trái

Dự đoán trước trận Bồ Đào Nha vs Croatia

Trên lý thuyết thì hai đội bóng giàu kinh nghiệm này không quá chênh lệch nhưng thành tích đối đầu lại nghiêng về Bồ Đào Nha. Điều này mang lại lợi thế rất nhỏ trước trận đấu sắp tới.

Croatia đã nhiều lần chứng tỏ mình có thể gây nhiều khó khăn cho những đội bóng mạnh nhất thế giới ở những đấu trường lớn nhất. Thế nhưng những thất bại của “Những người mang cờ caro” trước các quốc gia xếp hạng cao khiến cược thủ lo ngại.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 1 – 0 (Chọn cửa Bồ Đào Nha)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha sẽ gặp thử thách không hề dễ dàng khi chạm trán Croatia, đội chỉ đứng sau họ 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu thi đấu tốt hơn ở vòng bảng, thầy trò HLV Roberto Martinez có thể đã rơi vào nhánh đấu nhẹ hơn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo trong màn trình diễn thiếu sức sống, khi chỉ tạo ra 0,65 bàn thắng kỳ vọng (xG), thấp hơn đối thủ (0,87). Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan với cú đúp của Cristiano Ronaldo, trước khi hòa 0-0 với Colombia ở lượt cuối.

Việc chỉ xếp nhì bảng khiến Bồ Đào Nha phải bước vào nhánh đấu khó. Nếu vượt qua Croatia, họ nhiều khả năng sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, sau đó có thể chạm trán Mỹ, Bỉ hoặc Senegal ở tứ kết và Pháp hoặc Morocco ở bán kết.

Ở phía bên kia, Croatia tiếp tục cho thấy sự ổn định tại các kỳ World Cup sau khi giành ngôi á quân năm 2018 và hạng ba năm 2022. Sau thất bại 2-4 trước Anh ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 1-0 trước Panama và 2-1 Ghana để giành vé đi tiếp. Trong trận thắng Ghana, Luka Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo tại một kỳ World Cup. Anh giúp Nikola Vlasic ghi bàn quyết định ở phút 83.

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Lịch sử chạm trán của hai đội

=> Thống kê từ Sbobet: 198.252.107.223, thành tích đối đầu Bồ Đào Nha vs Croatia trong 5 trận gần nhất cho thấy Bồ Đào Nha thắng 4 trận, hòa 1 trước Croatia. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 80%, nổ tài 80%.

Đội hình ra sân

ĐT Bồ Đào Nha : Costa; Cancelo, Dias, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; ronaldo, Veiga, Mendes; Vitinha.

: Costa; Cancelo, Dias, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; ronaldo, Veiga, Mendes; Vitinha. ĐT Croatia: Livakovic; Stanisic; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol.

Tình hình chấn thương

Bồ Đào Nha và Croatia không có thêm chấn thương nào sau trận đấu trước đó. Hai đội bóng đều sẽ tung ra đội hình tối ưu nhất.

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