Cùng SBOBET phân tích kết quả bóng đá, soi kèo chuẩn Bờ Biển Ngà vs Na Uy vào lúc 0H ngày 1/7/2026 vòng 1/16 WC 2026. Hiện nay Bờ Biển Ngà đang đứng vị trí nhì bảng E điểm và đứng thứ 2 trên bảng I trên bảng xếp hạng trong đó đội khách chỉ đứng vị trí 19. Hãy xem ngay những nhận định phong độ dưới đây.

Trận đấu : Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Thời gian: 0H ngày 1/7/2026

Lượt trận: Vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: AT&T (Mỹ)

Chuyên gia bắt kèo Bờ Biển Ngà vs Na Uy mới nhất ra sao?

Tiếp theo bài viết này xin đưa ra dự đoán kết quả kèo nhà cái kèo Bờ Biển Ngà vs Na Uy chuẩn xác nhất. Anh em đừng bỏ qua cơ hội nhận thưởng khi dang nhap Sbobet ngay hôm nay.

Kèo châu á Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Nhà cái Sbobet đưa ra mức kèo chấp 1/1.5 trái cho đội Na Uy ở vị trí cửa trên. Điều này cho thấy nhà cái đánh giá cao Haaland và đồng đội nhiều hơn. Tuy nhiên, đây không phải kèo dễ thắng khi Bờ Biển Ngà đang sở hữu hàng thủ rất kỷ luật. Nhất là khi đại diện châu Phi chỉ thủng lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng, giữ sạch lưới 2 trận và luôn nhập cuộc chắc chắn. Vì vậy mức tỷ lệ kèo đưa ra 1/1.5 trái nghiêng về cửa dưới thắng.

=> Chọn: Bờ biển ngà 0/0.5 trái

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Kèo tài xỉu Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Na Uy là đội có xu hướng chơi cởi mở, cả 3 trận vòng bảng của họ đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà phòng ngự tốt nhưng cũng sở hữu những cầu thủ tấn công tốc độ như Nicolas Pépé và Amad Diallo. Với mức cược 2.5 trái có thể lên 3 trái trong trận dự đoán cửa tài có khả năng xuất hiện.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Dự đoán trước trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Cả Bờ Biển Ngà và Na Uy đều thể hiện đẳng cấp vượt trội trong vòng bảng World Cup 2026. Chính vì vậy chúng ta có thể kỳ vòng một trận đấu cân bằng và kịch tính. Tuy nhiên cuối trận Na Uy sẽ vươn lên dẫn trước bàn thắng, kịch bản ăn miếng trả miếng sẽ xảy ra.

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– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 2 (Chọn cửa Na Uy)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Xỉu

Tình hình trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Sân vận động Dallas tại Arlington, Texas sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy ở vòng 32 đội World Cup 2026. Dù không phải những gương mặt quen thuộc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cả hai đều đã gây ấn tượng với màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng để góp mặt tại vòng knock-out.

Bờ Biển Ngà kết thúc vòng bảng với 6 điểm sau 3 trận, xếp nhì bảng do kém hiệu số bàn thắng bại. Đại diện châu Phi mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Ecuador, sau đó để thua Đức trong trận đấu họ từng dẫn trước sau hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng thắng lợi 2-0 trước Curaçao ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, Na Uy đánh dấu lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup kể từ năm 1998 sau khi vượt qua vòng loại đầy thuyết phục. Sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, đội bóng Bắc Âu khởi đầu giải đấu bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Iraq và Senegal. Dẫu vậy, họ bước vào vòng 32 đội sau thất bại nặng nề 1-4 trước Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng. Người chơi xem tt bóng đá tối nay để không bỏ lỡ mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Trận đấu trên sân vận động Dallas ở Arlington, Texas, sẽ là nơi diễn ra trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy. Đây là lần đầu tiền hai đội bóng này chậm trán với nhau. Họ sẽ đem đến màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại.

Đội hình ra sân

ĐT Bờ Biển Ngà (4-4-2) : Fofana (GK); Doué, Diomande, Kossounou, Opéré, Diomande; Pepe, Bonny; Diallo, Kessié, Sangaré

: Fofana (GK); Doué, Diomande, Kossounou, Opéré, Diomande; Pepe, Bonny; Diallo, Kessié, Sangaré ĐT Na Uy (4-3-3): Nyland (GK); Pedersen, Ajer, Hegge m, Wolfe; Ødegaard, Nusa, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland

Tình hình chấn thương

Bờ Biển Ngà: Wilfried Singo chấn thương.

Wilfried Singo chấn thương. Na Uy: Julian Ryerson chưa hoàn toàn bình phục.

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