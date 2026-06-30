Cùng phân tích ngay thông tin trận đấu giữa Bỉ vs Senegal vào lúc 3H ngày 2/7/2026 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Anh em biết gì về phong độ hai đội? Soi kèo trực tuyến Bỉ vs Senegal chính xác ngay hôm nay.

Trận đấu : Bỉ vs Senegal

Thời gian: 3H ngày 2/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Levi’s, San Francisco Bay Area, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Bỉ vs Senegal mới nhất ra sao?

Sau đây nhà cái đã đưa ra mức tỷ lệ cược nhà cái Bỉ vs Senegal chuẩn xác. Phân tích kết quả, dự đoán kèo chấp, tài xỉu và tỷ số tại SBOBET tối nay.

Kèo châu á Bỉ vs Senegal

Đội tuyển Bỉ bất bại sau 3 trận, giành 5 điểm, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, qua đó đứng đầu bảng G. Trong khi đó Senegal để thua cả Pháp lẫn Na Uy trước khi thắng đậm 5-0 Iraq ở lượt trận cuối. So sánh phong độ của cả hai chuyên gia vẫn đánh giá cao khả năng chiến thắng của Bỉ.

=> Chọn: Bỉ -0.5

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Kèo tài xỉu Bỉ vs Senegal

Cả hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku bên phía Bỉ và Sadio Mané, Ismaïla Sarr của Senegal. Với việc Senegal buộc phải chơi chủ động nếu bị dẫn trước, trận đấu có nhiều khả năng sẽ xuất hiện từ 2-3 bàn thắng trở lên.

=> Chọn: Tài 2 trái

Dự đoán trước trận Bỉ vs Senegal

Với chênh lệch về chất lượng lực lượng cùng phong độ thì đội tuyển Bỉ vẫn có khả năng cao chiến thắng trước Senegal. Chuyên gia đã đưa ra dự đoán kèo WC như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 2 – 1 (Chọn cửa Bỉ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Tài

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Bỉ vs Senegal

Bỉ và Senegal sẽ đối đầu ở vòng 32 đội World Cup 2026 trong cuộc chạm trán giữa hai đội đều sở hữu hàng công rất đáng gờm. Bỉ bước vào trận đấu với ngôi đầu bảng G khi giành 5 điểm sau 3 trận. Trong khi đó Senegal vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sau màn trình diễn bùng nổ ở lượt đấu cuối.

Bỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích bất bại gồm 1 thắng và 2 hòa. Đội bóng của HLV Rudi Garcia ghi 6 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Phía bên kia, Senegal cũng có màn chạy đà hoàn hảo với chiến thắng 5-0 trước Iraq. Sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy, đại diện châu Phi đã kịp lấy lại tinh thần để giành vé đi tiếp.

Ở trận gặp Iraq, Senegal kiểm soát bóng tới 69%, thực hiện 28 cú sút, 12 lần dứt điểm trúng khung thành và được hưởng 12 quả phạt góc. Những thống kê này cho thấy họ hoàn toàn đủ sức tạo ra nhiều cơ hội trước Bỉ.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Đây là lần đầu tiên mà hai đội bóng gặp nhau. Thống kê từ sbobet ca cuoc ĐT Bỉ bất bại 5/6 lần đối đầu với các đội bóng Châu Phi tại WC. Ngược lại đội bóng Senegal thua cả 4 trận gần nhất tại giải đấu này trước các đội bóng châu Âu.

Đội hình ra sân

ĐT Bỉ : Courtois, Castagne, Mechele, De Bruyne, Tielemans, Trossard, Doku, Lukaku, Ngoy, De Cuyper, Vanaken.

: Courtois, Castagne, Mechele, De Bruyne, Tielemans, Trossard, Doku, Lukaku, Ngoy, De Cuyper, Vanaken. ĐT Senegal: Diaw, P. Gueye, I. Gueye, Ndiaye, Camara, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Mane, Sarr.

Tình hình chấn thương

Bỉ: Zeno Debast chấn thương.

Zeno Debast chấn thương. Senegal: Edouard Mendy chấn thương.

Trên đây là những nhận định bóng đá, soi kèo trận Bỉ vs Senegal 3H ngày 2/7/2026 chính xác. Cùng xem ngay dự đoán tỷ số và đưa ra quyết định tại Sbobet.