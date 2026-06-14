Trận cầu lúc 02h00 ngày 16/6 giữa Bỉ và Ai Cập đang làm điên đảo bảng kèo SBOBET với lượng tiền đổ vào cực khủng. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, “Quỷ đỏ” Bỉ với đẳng cấp của các ngôi sao châu Âu vẫn được đánh giá cao. Tuy nhiên, một Ai Cập lỳ lợm dưới sự dẫn dắt của Mohamed Salah sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào. Cùng SBOEBT nhận định trận Bỉ vs Ai Cập chuẩn xác dưới đây.

Trận : Bỉ vs Ai Cập

Thời gian thi đấu : 2H ngày 16/6/2026

Sân vận động : Seattle, Mỹ

Giải đấu: Bảng G World Cup 2026

Chuyên gia bắt kèo Bỉ vs Ai Cập mới nhất ra sao?

Liệu Qủy Đỏ với dàn sao thượng hạng dẫn dắt bởi Kevin De Bruyne có thể khuất phục lối chơi phòng ngự phản công đầy lỳ lợm của “Pharaoh” Ai Cập? Trong bối cảnh nhà cái Sbobet liên tục dịch chuyển tỷ lệ chấp và đẩy mức điểm ăn vô cùng kích thích, việc chọn đúng thời điểm “xuống tiền” sẽ là chìa khóa quyết định thắng bại. Hãy cùng Xem qua tỷ lệ kèo trận Bỉ vs Ai Cập chuẩn xác nhất.

Kèo châu á Bỉ vs Ai Cập

Hàng công của Bỉ đang đạt điểm rơi phong độ cực kỳ khủng khiếp khi ghi tới 14 bàn thắng chỉ trong 4 trận gần nhất (trung bình 3.5 bàn/trận), trong đó có màn hủy diệt USA 5-2 và Tunisia 5-0. Với hiệu suất này, việc Quỷ Đỏ vượt qua mức chấp 1 hòa là hoàn toàn khả thi.

=> Chọn: Bỉ 1 trái

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Kèo tài xỉu Bỉ vs Ai Cập

Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất của tuyển Bỉ đều khép lại với từ 3 bàn thắng trở lên (nổ Tài kịch liệt). Lối đá dưới thời huấn luyện viên mới của Bỉ cởi mở hơn rất nhiều. Phía Ai Cập, dù nổi tiếng thực dụng nhưng hàng công của họ dưới sự dẫn dắt của Mohamed Salah và Omar Marmoush vẫn luôn nổ súng đều đặn (ghi bàn vào lưới cả Brazil trong trận đấu trước). Vì vậy mức kèo 2.75 trái mà nhà cái đưa ra là tương đối mạo hiểm cho cửa xỉu.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

Dự đoán trước trận Bỉ vs Ai Cập

Dựa trên sự tương quan lực lượng, hiệu suất ghi bàn hủy diệt của Bỉ (gần 3.5 bàn/trận gần đây) và khả năng phản công có bàn danh dự của Ai Cập. Cùng sbobet xem 7mcn tỷ số trận Bỉ vs Ai Cập như sau:

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 3 – 1 (Chọn cửa Bỉ)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Tình hình trận đấu Bỉ vs Ai Cập hôm nay

Sau màn trình diễn đáng thất vọng tại World Cup 2022, khi bị loại ngay từ vòng bảng dù được đánh giá rất cao, đội tuyển Bỉ bước vào World Cup 2026 với quyết tâm khẳng định lại vị thế. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, “Quỷ đỏ” đang nỗ lực tận dụng những năm tháng cuối cùng của thế hệ tài năng từng được kỳ vọng sẽ mang về danh hiệu lớn.

Con đường đến World Cup 2026 của Bỉ diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Đội bóng châu Âu đứng đầu bảng vòng loại với 18 điểm sau 8 trận, ghi tới 29 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 7 lần, qua đó cho thấy sức mạnh vượt trội so với các đối thủ cùng bảng.

Ở phía đối diện, Ai Cập tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu châu Phi khi giành vé dự World Cup lần thứ tư trong lịch sử. Đây là lần thứ hai trong ba kỳ World Cup gần nhất họ góp mặt. Từ đó đánh dấu bước tiến đáng kể so với giai đoạn trước khi đội bóng này hiếm khi xuất hiện tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

“Những Pharaoh” chắc chắn muốn cải thiện thành tích đáng quên tại World Cup 201. Tại vòng loại World Cup 2026, Ai Cập thể hiện phong độ rất thuyết phục. Họ dẫn đầu bảng đấu khu vực châu Phi với 26 điểm sau 10 trận, duy trì thành tích bất bại và cho thấy sự ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Lịch sử chạm trán của hai đội

INT FRL 18/11 Bỉ 1-2(0-1) Ai Cập

Ai Cập INT FRL 06/06 Bỉ 3-0(2-0) Ai Cập

Ai Cập INT CF 09/02 Ai Cập 4-0(1-0) Bỉ

=> Thành tích đối đầu Bỉ vs Ai Cập trong 3 trận gần nhất cho thấy Bỉ thắng 2 trận và thua 1 trận trước Ai Cập. Tương ứng với tỷ lệ thắng kèo châu á chiếm 33,33%, nổ tài 66,67%.

Đội hình ra sân

ĐT Bỉ : Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku

: Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku ĐT Ai Cập: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Trezeguet, Zizo; Marmoush

Tình hình chấn thương

Đội tuyển Ai Cập bước vào trận đấu với một số lo ngại về tình trạng thể lực của ngôi sao số một Mohamed Salah. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã gặp chấn thương gân kheo ở giai đoạn cuối mùa giải 2025-2026. Mặc dù nhiều khả năng vẫn có thể góp mặt trong đội hình xuất phát, anh được cho là chưa đạt trạng thái sung sức nhất.

Trong khi đó, Bỉ đón nhận tín hiệu tích cực về lực lượng khi không ghi nhận thêm ca chấn thương đáng chú ý nào. Đội bóng của HLV Rudi Garcia dự kiến sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ những trụ cột quan trọng ở cả ba tuyến.

Tóm lại, bản lĩnh già dơ ở sân chơi lớn sẽ là chìa khóa giúp tuyển Bỉ ca khúc khải hoàn. Mức kèo chấp Bỉ vs Ai Cập tại SBOBET đang cực kỳ lý tưởng để anh em xuống tiền vào cửa trên. Trong khi sự thực dụng của hai đội hứa hẹn một thế trận giằng co nhưng nổ tài kịch tính về cuối trận.