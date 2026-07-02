Trận đấu giữa Argentina vs Cape Verde lúc 5H ngày 4/7/2026 hứa hẹn đầy kịch tính tại Premier League. Người hâm mộ có thể theo dõi và tham khảo kèo bóng đá Argentina vs Cape Verde để đưa ra dự đoán chính xác, tận dụng cơ hội chiến thắng tại Sbobet – https://198.252.107.223/.

Trận đấu : Argentina vs Cape Verde

Thời gian: 5H ngày 4/7/2026

Lượt trận: vòng 1/16 World Cup 2026

Sân vận động: Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ.

Chuyên gia bắt kèo Argentina vs Cape Verde mới nhất ra sao?

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Kèo châu á Argentina vs Cape Verde

Argentina toàn thắng vòng bảng với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Về phía Cape Verde, đây là hiện tượng của mùa giải năm nay khi bất bại ở vòng bảng với 3 trận hòa, từng cầm chân Tây Ban Nha 0-0 và Uruguay 2-2. Trước một đối thủ chơi phòng ngự số đông như Cape Verde, Argentina đủ sức chiến thắng nhưng không dễ tạo ra cách biệt từ 3 bàn.

=> Chọn: Cape Verde 2/2.5

Kèo tài xỉu Argentina vs Cape Verde

Argentina đạt hiệu suất gần 2,7 bàn/trận ở vòng bảng, nhưng bước vào vòng knock-out. Trong khi đó, Cape Verde gần như chắc chắn sẽ chơi với đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ khung thành và chờ cơ hội phản công. Minh chứng là họ khiến Tây Ban Nha lẫn Uruguay gặp rất nhiều khó khăn nhờ hệ thống phòng ngự kín kẽ. Chính vì vậy khả năng không xuất hiện nhiều bàn thắng.

=> Chọn: Xỉu 3 trái

Dự đoán trước trận Argentina vs Cape Verde

Argentina bước vào vòng 32 đội với phong độ rất thuyết phục khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Chất lượng đội hình vượt trội cùng khả năng tạo đột biến từ các ngôi sao trên hàng công giúp nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn hẳn so với Cape Verde. Nhưng Cape Verde không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Nhất là khi họ từng cầm hòa không bàn thắng trước TBN.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn xỉu

– Kết quả tỷ số: 2 – 0 (Chọn cửa Argentina)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

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Tình hình trận đấu Argentina vs Cape Verde

Argentina tiến vào vòng 32 đội với phong độ gần như hoàn hảo sau chiến thắng 3-1 trước Jordan ở lượt trận cuối bảng J. Đoàn quân của Lionel Scaloni toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, tiếp tục nối dài chuỗi thắng lên con số 10 và chỉ mới nhận 2 bàn thua trong giai đoạn này. Với thành tích đó, La Albiceleste trở thành một trong số ít nhà đương kim vô địch World Cup trong thế kỷ 21 vượt qua vòng bảng thành công. Đồng thời mở ra cơ hội lớn để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương khi chưa phải chạm trán bất kỳ đội tuyển nào thuộc top 10 thế giới trước vòng bán kết.

Ở chiều ngược lại, Cape Verde đang là hiện tượng thú vị nhất của World Cup 2026. Ít ai nghĩ đại diện châu Phi có thể vượt qua bảng đấu gồm Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, nhưng họ đã làm được điều đó bằng ba trận hòa đầy bản lĩnh. Thành tích này giúp Cape Verde trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Chile năm 1998 vượt qua vòng bảng mà không cần giành chiến thắng. Đồng thời là tân binh đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out kể từ Slovakia năm 2010 và là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều đó kể từ Ghana năm 2006.

Lịch sử chạm trán của hai đội

Đây sẽ là lần đầu tiên hai quốc gia này gặp nhau. Thế nhưng Argentina đã thắng cả bảy trận gần nhất tại World Cup trước các đối thủ đến từ châu Phi.

Đội hình ra sân

ĐT Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez; De Paul, Enzo Fernandez.

E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez; De Paul, Enzo Fernandez. ĐT Cape Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro.

Tình hình chấn thương

Đội Argentina : Cristian Romero bị đau nhẹ.

: Cristian Romero bị đau nhẹ. Đội Cape Verde: Telmo Arcanjo chấn thương.

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